Quelles compagnies aériennes proposent le meilleur divertissement en vol ?

Lorsque vous voyagez en avion, de nombreux éléments peuvent contribuer à une expérience de voyage inoubliable. L’une de ces choses est le divertissement à bord, car il est autrement facile de s’ennuyer en vol. Dans cet article, j’ai pensé qu’il serait amusant de jeter un œil aux compagnies aériennes qui offrent le meilleur divertissement en vol.

Ce qui fait un bon divertissement à bord

Les compagnies aériennes ont parcouru un long chemin en matière de divertissement et de connectivité à bord. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un bon divertissement en vol, j’aimerais penser qu’il est important de prendre en compte le dossier du siège et le divertissement en streaming, ainsi que la connectivité Wi-Fi en vol.

Qu’est-ce qui est bon pour le dossier du siège ou le divertissement en streaming ?

Il y a la disponibilité générale du divertissement à l’arrière du siège ; sur quel pourcentage de la flotte la compagnie aérienne propose-t-elle des divertissements à l’arrière des sièges ?

Quelle est la qualité du divertissement ? Combien de films et d’émissions y a-t-il, le système est-il facile à utiliser, les moniteurs sont-ils en haute définition et existe-t-il d’autres fonctionnalités intéressantes ?

Existe-t-il des divertissements en streaming ? J’ai tendance à penser que c’est moins important si vous avez un système de divertissement à l’arrière du siège, et que c’est plus important si une compagnie aérienne n’en a pas.

Qu’est-ce qui fait un bon Wi-Fi à bord ?

Évidemment, c’est agréable d’avoir une connexion Wi-Fi haut débit qui est réellement utilisable pour des choses comme la navigation sur le Web et le streaming.

Cependant, il y a aussi quelque chose à dire sur une compagnie aérienne offrant une connexion Wi-Fi et/ou une messagerie gratuite ; après tout, c’est celui qui aura le plus d’attrait, donc ce n’est pas seulement pour ceux qui cherchent à travailler

Le meilleur type de divertissement à bord

Les compagnies aériennes offrant le meilleur divertissement à bord

Une fois ce qui précède réglé, j’ai pensé partager ce que je considère comme les cinq meilleures compagnies aériennes au monde en matière de divertissement en vol. Essentiellement, lorsque l’on prend en compte à la fois le divertissement à l’arrière des sièges et le Wi-Fi, quelles compagnies aériennes proposent les meilleures offres globales ?

Je ne vais pas classer ces compagnies aériennes, car je pense que la meilleure dépend de ce que vous appréciez le plus. Au lieu de cela, je vais expliquer pourquoi je considère chacune de ces compagnies aériennes comme étant parmi les meilleures en matière de connectivité en vol.

Ceci étant dit, voici mes cinq meilleurs choix, sans ordre particulier…

Compagnie aérienne Emirates

Emirates propose des systèmes de divertissement aux sièges arrière sur chaque avion de sa flotte, avec le système de divertissement en vol ICE (qui signifie Information, Communication, Entertainment). À mon avis, ICE est sans conteste le meilleur système de divertissement en vol dans le ciel, en termes de facilité d’utilisation, de qualité de programmation et de variété.

Emirates propose 6 500 programmes différents, allant des derniers films aux saisons complètes d’émissions de télévision, en passant par la télévision en direct, les podcasts et une caméra arrière (sur ses A380). Je ne me suis jamais ennuyé sur un vol Emirates.

Alors qu’Emirates fait un travail incroyable en matière de divertissement à l’arrière des sièges, le Wi-Fi d’Emirates est moins impressionnant. La compagnie aérienne utilise OnAir, qui propose des vitesses faibles. Du côté positif, son prix est au moins raisonnable et de nombreux passagers bénéficient même d’une connexion Wi-Fi gratuite. En plus de cela, tous les membres Skywards reçoivent des messages gratuits à bord.

Système de divertissement à bord ICE d’Emirates

Compagnies aériennes de Singapour

Singapore Airlines est probablement la compagnie aérienne mondiale la plus complète en matière de divertissement à bord, si l’on se base sur l’état actuel de sa flotte.

En matière de divertissement à l’arrière des sièges, la compagnie aérienne propose des téléviseurs à l’arrière des sièges dans toute sa flotte, à l’exception d’un petit nombre de 737-800 hérités de SilkAir. Singapore Airlines dispose du système de divertissement KrisWorld, qui propose près de 2 000 films et émissions de télévision à la demande, ainsi que la télévision en direct. J’aime la façon dont Singapore Airlines propose également des saisons complètes de dizaines d’émissions de télévision, ce qui facilite le visionnage excessif.

Je dirais que c’est le deuxième meilleur divertissement en vol, juste derrière le système ICE d’Emirates. Le domaine dans lequel Singapore Airlines excelle vraiment est celui du Wi-Fi en vol. La compagnie aérienne offre une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée à tous les passagers membres de KrisFlyer, ainsi qu’aux passagers de première classe et de classe affaires, même s’ils ne font pas partie du programme de fidélité.

Singapore Airlines est la seule grande compagnie aérienne mondiale à offrir une connexion Wi-Fi gratuite à tous ses passagers, sans aucune limitation majeure.

Système de divertissement en vol KrisWorld de Singapore Airlines

JetBlue Airways

JetBlue est l’OG en matière de divertissement en vol, clair et simple. D’une part, la compagnie aérienne propose des systèmes de divertissement au dos de chaque avion de sa flotte. Ce système de divertissement propose une sélection de films, ainsi que des programmes DIRECTV, SiriusXM, Peacock et bien plus encore.

Franchement, les écrans de nombreux avions JetBlue sont de qualité un peu médiocre à ce stade, et je ne trouve pas le système en tant que tel à la pointe de la technologie. Pourtant, il n’y a rien de mieux qu’une telle cohérence.

Cependant, le domaine dans lequel JetBlue brille vraiment est celui de l’offre d’une connexion Wi-Fi gratuite à haut débit, sans conditions. La compagnie aérienne est partenaire de Viasat et propose une connexion Wi-Fi gratuite dans tous les avions. Vous pouvez connecter autant d’appareils que vous le souhaitez et vous n’avez même pas besoin d’être membre du programme de fidélité de JetBlue. Ce qui est fou, c’est que JetBlue propose désormais une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée depuis plus d’une décennie, la compagnie aérienne étant donc dans une catégorie à part.

Système de divertissement à dossier de siège de JetBlue

Delta Airlines

Delta est de loin le meilleur des « trois grands » transporteurs américains en matière de divertissement en vol. La compagnie aérienne propose des divertissements à l’arrière des sièges sur la plupart de sa flotte principale (à l’exception des Boeing 717), sous la forme du système Delta Studio.

Delta Studio propose plus de 1 000 heures de divertissement à bord, avec une bibliothèque de films et d’émissions de télévision, ainsi que la télévision en direct, une fonction cartographique et bien plus encore.

Un autre domaine dans lequel Delta excelle vraiment est le Wi-Fi en vol, car la compagnie aérienne propose une connexion Wi-Fi gratuite à tous les membres SkyMiles sur la plupart des avions à fuselage étroit des lignes principales. Le problème est que pour l’instant, cela n’est pas disponible sur certains jets à fuselage étroit, ainsi que sur tous les jets régionaux et les jets à fuselage large. D’ici fin 2024, le Wi-Fi gratuit devrait être étendu à la plupart des avions, ce qui constitue une évolution passionnante.

Système de divertissement à dossier de siège de Delta

Air Canada

Air Canada n’est pas très reconnue pour cela, mais je pense que la compagnie aérienne est très sous-estimée en ce qui concerne ses divertissements à bord. D’une part, la compagnie aérienne propose des systèmes de divertissement à l’arrière des sièges sur un nombre incroyable de jets – la compagnie aérienne propose même des systèmes de divertissement à l’arrière des sièges sur bon nombre de ses jets régionaux.

Air Canada propose également une vaste sélection de divertissements, avec plus de 2 500 heures de divertissement, allant des films aux émissions de télévision en passant par la télévision en direct. Bon sang, la compagnie aérienne est même en train de moderniser ses jets à fuselage étroit avec de nouveaux systèmes de divertissement comprenant des caméras arrière, ce que j’adore.

En ce qui concerne le Wi-Fi à bord, Air Canada ne l’offre pas gratuitement, mais au moins il est haut débit. La compagnie aérienne propose aux membres Aéroplan une messagerie gratuite sur tous les vols, ce qui est une fonctionnalité intéressante et un bon moyen pour la plupart des gens de rester en contact avec un être cher.

Le système de divertissement à l’arrière des sièges d’Air Canada

Conclusion

À mesure que la technologie continue de s’améliorer, de nombreuses compagnies aériennes investissent dans le divertissement en vol, mais de différentes manières. Certaines compagnies aériennes investissent dans le divertissement à l’arrière des sièges, d’autres dans le divertissement en streaming, d’autres encore dans le Wi-Fi et certaines investissent dans chacun d’eux.

Certaines compagnies aériennes se démarquent définitivement comme étant meilleures que la plupart, donc celles ci-dessus sont mes meilleurs choix, car ce sont toutes des compagnies aériennes sur lesquelles je ne m’ennuie jamais.

Quelles sont vos compagnies aériennes préférées en matière de divertissement à bord, et pourquoi ?