Les FANS sont impatients que Dancing On Ice 2021 lance sa treizième série.

La liste complète des célébrités a enfin été publiée.

Qui a été confirmé pour apparaître dans Dancing On Ice 2021?

Rufus Hound

Rufus Hound a été confirmé pour la série.

Il a plaisanté sur Sunday Best de Martin et Roman: «Je le fais pour l’argent. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a environ six mois, cette pandémie mondiale a frappé et fait disparaître à peu près tout ce que j’ai jamais fait pour gagner une livre!

«Et donc ce point est arrivé et ils ont dit:« Nous allons vous payer », et j’ai dit:« Vous savez quelque chose? J’adore le patinage sur glace!

Billie Shepherd

Billie est né Billie Leigh Faiers à Brentwood, Essex, pour maman et ad Suzanne « Sue » Wells et Lee Faiers.

Son anniversaire est le 15 janvier 1990.

Sa sœur cadette, Sam, a également joué dans Towie.

Billie a rejoint la deuxième série de l’émission de télé-réalité après que sa sœur Sam ait été un grand succès lors de la première saison.

Elle était dans l’émission de 2011 à 2016 – quand elle est partie pour se concentrer sur ses «projets de famille et de mariage».

Graham Bell

Graham est surtout connu pour son temps en tant que skieur olympique et il est également présentateur de télévision et journaliste.

Au cours de sa carrière, il a présenté un certain nombre d’émissions de la BBC, notamment Ski Sunday et High Altitude, et a établi un record du monde Guinness en 2017 pour la vitesse remorquée la plus rapide sur les skis.

La nouvelle de son implication dans la compétition a été révélée sur BBC Breakfast.

Graham a dit que ce n’était pas la glace dont il avait peur, c’était l’élément de la danse, disant que l’étendue de son expérience de danse était de «danser sur des tables».

Colin Jackson

Colin CBE est un ancien médaillé d’argent olympique et spécialiste de la télévision.

Il a représenté la Grande-Bretagne et le Pays de Galles en tant qu’athlète de sprint et d’obstacles, pour lequel il a remporté des médailles, dont une médaille d’argent olympique et deux médailles d’or aux Championnats du monde.

Parlant de rejoindre DOI, il a déclaré à la BBC: «Je peux faire un peu de patinage. Avec le sport, vous avez certainement un peu d’équilibre et cela sera transférable dans ce cas.

«Mais combien de danse nous allons faire, qui sait? Nous verrons comment se déroule la chorégraphie.

Dame Leshurr

Lady Leshurr a confirmé qu’elle se joignait au concours de danse sur glace après que The Sun se soit exclusivement inscrite.

Elle a confirmé la nouvelle sur Kiss Breakfast avec Perri Kiely et Jordan Banjo, finaliste de 2020, affirmant qu’elle était « pétrifiée ».

Elle a dit: « Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je suis, mais tout le monde sait que je suis cette personne pour me jeter dans les profondeurs et je ne fais que m’envoler la plupart du temps. »

Elle a ajouté: « J’ai hâte d’avoir une nouvelle compétence, (patiner) à l’envers et juste me montrer devant mes amis. »

Lady Leshurr, de son vrai nom Melesha Katrina O’Garro, est une rappeuse, chanteuse et productrice de hip hop et de grime de 31 ans.

Elle est surtout connue pour sa série de freestyles Queen’s Speech et a également joué avec Nicki Minaj en tournée.

Myleene Klass

Myleene Klass a été la première star à s’inscrire à la prochaine série Dancing On Ice.

Myleene a annoncé la nouvelle en disant: « Devinez qui ne tiendra plus les manteaux sur le côté de la patinoire! Je suis tellement excitée de rejoindre le casting de @dancingonice.

« Mes filles ont toujours voulu que je fasse ça, mais j’ai toujours eu trop peur que quelqu’un patine sur mes doigts! »

Myleene n’est pas étrangère à la télé-réalité après avoir trouvé la célébrité dans Popstars et être entrée dans la jungle I’m A Celebrity en 2006.

Denise van Outen

Denise a annoncé son inscription à DOI sur Loose Women.

Elle était candidate à la série 2012 de Strictly Come Dancing, ce qui lui donnerait un avantage.

Elle a participé à une série d’autres émissions de téléréalité adaptées aux familles, comme Celebrity Gogglebox et The Masked Singer.

Joe Warren-Plant

Joe a confirmé la nouvelle sur This Morning, révélant son nouveau travail à Phil et Holly.

Il a déclaré: « Je suis super excité, je ne peux même pas le décrire. J’ai du temps libre à Emmerdale pour vraiment me concentrer sur l’entraînement, et vous savez, faites de mon mieux et apprenez de nouvelles compétences. »

Joe est un acteur et joue Jacob Gallagher sur Emmerdale.

Faye Brookes

Faye Brookes a annoncé qu’elle rejoindrait le line-up DOI 2021 sur Lorraine.

Elle a dit: « C’est la première fois que les gens vont me voir ne pas être un personnage, ne pas se cacher derrière quoi que ce soit, juste Faye. »

L’actrice est connue pour son rôle de Kate Connor dans Corrie, mais a quitté le feuilleton l’année dernière.

Jason Donovan

Jason a dit à Holly et Phil sur This Morning qu’il était ravi de participer à Dancing on Ice.

Jason a dit qu’il était ravi de s’essayer au patinage artistique et que sa fille a hâte de le voir dans l’émission.

L’ancienne star de Neighbours a plaisanté: « J’ai 52 ans, j’ai l’air plutôt bien, mais une blessure est toujours une possibilité. »

Rebekah Vardy

Rebekah Vardy s’est rendue à Good Morning Britain pour annoncer la nouvelle de la candidature Dancing on Ice.

Rebekah a déclaré: «Mon père m’a appris à me tenir debout avec une paire de patins quand j’avais environ sept ans.

« Je suis vraiment très excité. La seule fois où je patine depuis, c’est quand j’emmène les enfants à la patinoire à Noël. »

Sonny Jay

The Sun a révélé en exclusivité que le présentateur de Capital FM Sonny Jay s’était inscrit à Dancing On Ice.

Et Sonny a confirmé la nouvelle dans l’émission Breakfast de Capital Radio.

Il a fièrement déclaré aux co-animateurs de Capital Roman Kemp et Sian Welby: « Je vais faire … Dancing on Ice! »

Roman bourdonna: « Je suis si heureux pour toi, mon pote! »

Déjà impatient de frapper la glace, Sonny a déclaré: « J’ai même une paire de patins avec moi en studio! »

Qui sont les juges de Dancing On Ice?

Comme 2020, l’expert Ice Panel comprendra:

John Barrowman était le dernier membre du jury, ayant rejoint en 2020.

Quand Dancing On Ice sera-t-il diffusé sur ITV

Dancing On Ice débutera cette année le dimanche 17 janvier.

Il commencera à 18 heures sur ITV.

Qui a remporté Dancing On Ice en 2020?

Joe Swash a remporté le titre en 2020 avec son partenaire de danse Alex Murphy.

La finale a été regardée par 4,6 millions de téléspectateurs.

Certains téléspectateurs ont estimé que Perri Kiely était un gagnant plus digne.