Quelles célébrités courent le marathon de New York ?

Parmi ceux qui courent le marathon, il y a des gens qui, en plus d’être talentueux et célèbres, sont apparemment aussi en pleine forme.

Voici quelques-uns des visages reconnaissables qui pourraient passer par là. (Nous mettrons à jour cet article avec leurs heures d’arrivée plus tard dans la journée.)

Les acteurs professionnels qui partent comprennent Parc Randall (« Fraîchement débarqué », « Toujours être mon peut-être »); Jennifer Connelly (« Labyrinthe », « Top Gun : Maverick »); Claire Holt (« The Vampire Diaries », « Verseau »); et Greg Rikaart (« Les jeunes et les agités », « Les jours de nos vies »). Les amateurs de Broadway pourraient remarquer Carrie Saint-Louisqui a joué Glinda dans « Wicked ».

Nev Schulman, l’animateur de l’émission « Catfish » de MTV fera la course, tout comme Vinny Guadagnino de la renommée de « Jersey Shore ».

Les fans de « The Bachelor » reconnaîtront peut-être Pierre Weberqui a également participé à « The Traitors », et Matt Jamesainsi que les candidats à la « Bachelorette » Zac Clark et Joe Amabile. L’animateur de deux saisons de « The Bachelorette » et un ancien candidat, Tayshia Adamsfonctionnera également.