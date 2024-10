Quelles brasseries ABQ ont remporté des médailles au Great American Beer Festival 2024 ?

12 octobre — Trois brasseries d’Albuquerque ont battu une concurrence acharnée dans deux catégories lors du Great American Beer Festival 2024 à Denver.

Quarter Celtic Brewpub et Meadery ont remporté une médaille d’or pour leur Vienna Festbier, dans la catégorie Vienna Style Lager, qui comptait 123 entrées. Il s’agit de la quatrième médaille GABF pour Quarter Celtic. Il a remporté deux médailles d’argent en 2020 et une de bronze en 2022 au GABF.

« Nous sommes très heureux de remporter une médaille d’or au Great American Beer Fest, dans le style du Vienna Festbier ! » Ror McKeown, copropriétaire de Quarter Celtic, a déclaré par SMS. « Il reste un fût que nous gardons pour un ancien employé pour son mariage. »

McKeown a ajouté son frère et brasseur en chef Brady McKeown ainsi que son assistant brasseur et le fils de Ror, Keegan McKeown, brassera une autre Vienne.

« Ainsi, tout le monde peut à nouveau goûter la meilleure bière blonde viennoise d’Amérique », a déclaré RorMcKeown. « Nos habitués savent déjà à quel point elle est délicieuse car ils l’ont commandée comme si elle se démodait ! La bière du Nouveau-Mexique est toujours aussi forte grâce à la culture de la bière artisanale 505, toujours en pleine croissance ! »

Un autre lauréat de l’or au GABF de cette année était Tractor Brewing Company. Elle a remporté la première médaille pour sa Mustachio Milk Stout dans la catégorie Sweet Stout ou Cream Stout. Boxing Bear Brewing Co.- Firestone, a remporté l’argent dans la même catégorie, avec sa Chocolate Milk Stout. La catégorie comptait 37 entrées.

« Je ne pourrais pas être plus fier ou enthousiasmé pour cette équipe de brasseurs », a déclaré TJ Frederich, brasseur en chef de Tractor Brewing Company, dans un communiqué. « Nous avons travaillé très dur au cours des 3-4 dernières années pour atteindre cette étape. Ce n’est pas la fin de l’histoire, mais juste le début à mon avis. Je suis extrêmement excité pour le prochain chapitre de ce voyage. »

Il s’agit de la première médaille GABF de Tractor pour son équipe brassicole composée de Damian Perez, Dominic Gantar, César Adrián Quezada-Hernández et Friedrich. La Mustachio Milk Stout est disponible dans tous les magasins Tractor ainsi qu’en emballage chez divers détaillants à travers l’État.

« Voir le travail acharné, le dévouement et l’amour du jeu porter leurs fruits a été une véritable joie », a ajouté Friedrich. « Je suis plus que reconnaissant pour le soutien indéfectible de tout le monde tout au long du chemin, et j’attends avec impatience toutes les choses incroyables à venir. Merci à tous d’avoir fait partie de ce voyage ! »

Boxing Bear Brewing Co. a déjà remporté une médaille au GABF avec sa Chocolate Milk Stout. Le stout a remporté l’or en 2016 et l’argent en 2015 lors de la compétition. Il est disponible à la pression dans les deux emplacements Boxing Bear.

La Brewers Association, en partenariat avec l’American Cider Association, a décerné 326 médailles à 273 brasseries et cidreries, lors d’une cérémonie de remise de prix qui s’est tenue samedi matin au GABF, selon un communiqué du GABF. Le festival est le plus grand concours de bière professionnelle du pays.

Cette année, le jury du GABF a évalué des bières et des cidres remarquables dans 102 catégories de bière, dont 170 sous-catégories, ainsi que cinq nouvelles catégories de cidres et les concours Pro-Am et Collaboration. Le Pro-Am est l’occasion pour les brasseries commerciales de faire équipe avec les brasseurs amateurs pour concourir pour les plus grands honneurs.

Un processus de jugement en plusieurs étapes a été effectué par 285 experts en bière qui ont évalué 8 836 candidatures de bière commerciale, 233 candidatures de cidre commercial, 95 candidatures de collaboration et 52 candidatures Pro-Am, selon le communiqué de presse. Le jugement s’est déroulé en trois phases sur sept jours et comprenait des brasseries des 50 États ainsi que de Washington, DC et de Porto Rico.

« Le Great American Beer Festival poursuit son engagement à reconnaître les boissons exceptionnelles de tout le pays lors du concours 2024 », a déclaré Chris Williams, directeur du concours de la Brewers Association, dans un communiqué. « Avec l’ajout de cinq nouvelles catégories de cidre, nous sommes heureux de reconnaître la crème de la crème dans le domaine de la bière et au-delà. Félicitations aux gagnants de cette année !