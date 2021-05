Quelles applications collectent le plus et le moins de données sur vous?

Lorsque vous installez une application gratuite sur votre téléphone, surtout si elle provient d’une grande marque, vous vous attendez à ce qu’elle respecte votre vie privée et ne recueille pas d’informations personnelles et ne suit pas votre activité.

Mais comme quiconque a regardé Le dilemme social sur Netflix comprendra, les données sont la monnaie de ces entreprises. C’est ainsi qu’ils gagnent de l’argent avec vous, tout en vous permettant d’utiliser leurs services gratuitement.

Récemment, Apple a ajouté des étiquettes de confidentialité à toutes les applications disponibles sur ses appareils afin que vous puissiez voir exactement quelles informations une application collecte à votre sujet. Ils ont été comparés aux étiquettes nutritionnelles, qui vous permettent de voir d’un coup d’œil si un produit particulier est mauvais pour vous.

Service VPN Surfshark a exécuté un peigne fin sur 200 applications populaires et les a classées en fonction de celles qui demandent le plus de données et de celles qui en nécessitent le moins.

Comme vous vous en doutez, les applications de Google ont dépassé bon nombre de ces classements en tant que pires contrevenants. Gmail, Chrome – même YouTube pour les enfants – collectent plus de données personnelles que les applications alternatives.

Les applications de médias sociaux – encore une fois, sans surprise – se sont avérées être le type d’application qui collectent le plus de données, tout comme les applications de livraison de nourriture. L’édition d’images et les navigateurs Web ont tendance à être les meilleurs pour la confidentialité, car ils ne demandent pas d’informations personnelles.

Les trois applications qui collectent le plus de données appartiennent toutes à Facebook:

Messager Facebook Instagram Et voici le reste du top 10: Ligne Pay Pal Shopping sur Amazon LinkedIn DoorDash Caviar Souhaiter

Ce ne sont pas seulement votre nom, votre adresse e-mail et d’autres éléments évidents que les applications collectent. Cela peut être aussi vaste que l’enregistrement de vos informations financières, de votre santé et de votre forme physique, de votre historique de navigation et de recherche, des articles que vous achetez, de votre emplacement, de votre liste de contacts et d’autres informations sensibles.

Dans certains cas, ces données sont vendues à des tiers qui peuvent établir un profil clair de vous et les utiliser à diverses fins, y compris pour promouvoir des produits que vous êtes plus susceptible d’acheter.

Une étude réalisée en 2018 par l’Université d’Oxford a révélé que l’application moyenne peut transférer vos données à 10 entreprises.

Dans le tableau interactif ci-dessous, vous pouvez voir quelles applications sont en tête de chaque catégorie pour collecter les informations les plus personnelles dans 14 catégories … et celles en bas de la liste collectent le moins.

Amazon Shopping et Wish sont en tête de la liste des applications d’achat, avec 26 et 24 informations. Etsy et Poshmark étaient les moins invasifs, ne collectant que 12 types de données.

Dois-je m’inquiéter de toute cette collecte de données?

Oui et non. D’une part, ces applications ont besoin de vos données personnelles, telles que votre adresse et vos informations de paiement, pour fournir leurs services. Si vous êtes inquiet, vous devriez lire leurs politiques de confidentialité et découvrir ce qu’il advient de ces données.

Cela dépend aussi de l’endroit où vous vivez. Les lois sur la confidentialité diffèrent, et ceux qui vivent en Californie et en Europe (y compris au Royaume-Uni) sont relativement bien protégés respectivement par le CCPA et le GDPR. Ces lois prescrivent comment les données personnellement identifiables peuvent être traitées, et les entreprises peuvent faire face à d’énormes amendes en cas de violation.

Vous êtes bien entendu libre de ne pas utiliser ces applications et services. Mais dans certains cas, cela signifie moins de commodité.

Passer à un autre réseau social ou à une autre application de messagerie est très bien, mais ce n’est pas pratique si aucun de vos amis n’utilise l’alternative de collecte de données la moins efficace.

En fin de compte, il est impossible d’avoir une confidentialité totale lorsque vous téléchargez et utilisez des applications, mais maintenant, au moins, vous pouvez clairement voir quelles applications collectent le plus de données sur vous.

