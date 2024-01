Quelles activités sont organisées à LSU pour le Mardi Gras ? | Divertissement

Tout en sirotant des cocktails scintillants et en riant avec des amis, les clients artisans de DIY Disco ont collé des plumes et noué des nœuds à leurs bibis du Mardi Gras.

Dans le cadre d’une collaboration entre deux entreprises locales, DIY Disco, un bar d’artisanat et de cocktails, a organisé jeudi un cours de fabrication de fascinateurs inspiré du Mardi Gras avec Chapeaux, une entreprise de chapellerie festive. Les artisans bénéficiaient d’une formation professionnelle et du matériel fourni, tout ce qu’ils avaient à faire était de courir dans l’esprit du Mardi Gras.

Jennifer Loftin et Karla Coreil, les propriétaires de Chapeaux, créent des fascinateurs personnalisés et organisent des parités pour aider les autres à faire de même. Les deux hommes ont contacté DIY Disco après avoir remarqué qu’ils avaient le même public : des femmes qui cherchent à s’amuser et à devenir rusées.

LIRE LA SUITE : Cette semaine en BR : Mardi Gras Mambo, artisanat du Mardi Gras, anecdotes sur Taylor Swift

Loftin a déclaré qu’ils avaient trouvé DIY Disco dans une publication locale et qu’ils cherchaient depuis lors la bonne opportunité de collaborer.

« Nous avons besoin de plus de collaboration au sein de la communauté des artisans », a-t-elle déclaré.

Chloé McMahon, propriétaire de DIY Disco, est toujours à la recherche de nouveaux événements à organiser pour créer une communauté et nouer des amitiés. Lors d’une soirée DIY Disco typique, les gens peuvent réserver une heure pour venir choisir leur propre artisanat et leurs boissons.

Ils ont la possibilité de choisir parmi 20 métiers et reçoivent des instructions et une boîte de fournitures pour l’activité choisie. Les fêtes durent généralement 3 heures, ce qui permet aux participants d’avancer à leur rythme et de discuter avec de nouvelles personnes.

McMahon a déclaré que ces partis contribuent à rassembler les gens, en particulier les femmes qui partagent les mêmes intérêts.

«Je souhaite organiser ces événements de niche réservés aux femmes», a-t-elle déclaré.

La combinaison de boissons géniales et d’artisanat encore plus funky crée un environnement dans lequel les gens de toutes les extrémités du spectre de la créativité se sentent à l’aise. McMahon a déclaré que des personnes aux capacités artistiques très diverses viennent à DIY Disco et proposent des choses auxquelles elle n’avait jamais pensé.

« C’est cool de voir venir des gens qui ne sont pas particulièrement rusés », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez voir un si large éventail de pensées et de créativité des gens. »

McMahon a déclaré qu’elle aimait être dans la région de Mid City car elle pouvait accueillir des étudiants de LSU, des habitants du centre-ville et des membres plus âgés de la communauté.

Pour Loftin et Coreil, les deux valeurs de Chapeaux sont de célébrer la vie et de créer une communauté. Loftin a déclaré qu’il s’agissait d’une tradition passionnante consistant à rassembler des gens de tout Baton Rouge et à rehausser les fêtes d’anniversaire ou les événements de sororité en fabriquant et en portant des couvre-chefs.

LIRE LA SUITE : Les Indiens du Mardi Gras célèbrent le Super Dimanche : « Aujourd’hui, nous nous défions avec notre art »

Les deux sont amis depuis des années, organisant des fêtes costumées et fabriquant ensemble. Après que le COVID-19 les ait enfermés, Loftin a déclaré qu’ils réfléchissaient à des moyens de dialoguer avec les autres.

Ils ont eu l’idée d’organiser une entreprise de fascinateurs de fête dans un aéroport en 30 minutes. Loftin a déclaré que leur idée était de combiner la tradition britannique formelle des fascinators avec les traditions festives de la Louisiane.

Avec des emplois qui ne leur permettent pas beaucoup de montrer leurs capacités créatives, Loftin a déclaré que Chapeaux était la chose parfaite pour l’aider, elle et Coreil, à faire de cela une possibilité.

“Un jour, j’ai dit à Karla ‘J’ai eu la pire journée, j’ai juste besoin de faire un chapeau'”, a déclaré Loftin.

Plus de 30 des deux modèles de chapeaux pour femmes ont été présentés au Kentucky Derby en 2023, et ils ont également été présentés comme modistes au Louisiana Derby.

“Bien qu’il soit courant que les femmes portent des fascinateurs lors du derby, nous voulons créer une culture dans laquelle nous pouvons porter nos fascinateurs au Trader Joe’s ou aux matchs de football”, a déclaré Loftin.

Loftin a déclaré qu’ils fournissaient tous les matériaux tels que des fleurs et des rubans provenant de Londres, ainsi que des plumes du Garment District de New York. Elle a dit qu’elle adorait voir les gens créer leurs propres coiffures, car il n’y en a pas deux identiques et chacun peut montrer son imagination à travers sa création.

“Nous disons toujours que si vous ne l’aimez pas, vous n’avez pas encore fini”, a déclaré Loftin.