Quelles actions italiennes acheter alors que Draghi prépare de nouvelles réformes

LONDRES – Le nouveau gouvernement de Mario Draghi pourrait être bon pour la finance et la reprise des consommateurs, a déclaré un analyste à CNBC, alors que les investisseurs deviennent plus optimistes sur les actions italiennes.

L’Italie a pris des mesures pour soutenir les entreprises et les citoyens à la suite de la crise Covid, notamment par le biais de reports d’impôts. Cependant, il devrait également bénéficier de plus de 200 milliards d’euros (243 milliards de dollars) de fonds européens, qui devraient commencer à arriver plus tard cette année.

Mislav Matejka, responsable de la stratégie actions mondiales et européennes chez JPMorgan, a déclaré que les politiques de Draghi sont « optimistes pour le marché boursier italien, grâce à des spreads périphériques plus serrés, une plus grande crédibilité politique et le creux de la dynamique de l’activité, aidé par le solide soutien budgétaire ».

« Au niveau sectoriel, cela est particulièrement positif pour la finance, ainsi que pour les jeux de reprise des consommateurs », a déclaré Matejka.

La finance est le secteur le plus important parmi les grandes et moyennes capitalisations italiennes et les actions de consommation discrétionnaire constituent le troisième secteur.

Draghi, qui a été appelé à prendre la direction du pays après l’éclatement d’une crise politique en janvier, a déclaré aux législateurs qu’il allait faire face à certains problèmes « qui sont ouverts depuis des décennies ».