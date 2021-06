Quelle ville des États-Unis a le pire trafic ? Ce n’est pas Los Angeles.

Ils ont détenu le titre pendant près de 30 ans, mais les habitants de Los Angeles ne peuvent plus prétendre avoir le pire trafic du pays, selon une étude sur les tendances du trafic en 2020.

L’étude du Texas A&M Transportation Institute avait classé la région de Los Angeles-Long Beach-Anaheim comme la zone avec le pire trafic du pays depuis 1982. Mais le rapport 2021 sur la mobilité urbaine de l’institut a montré que la région de New York-Newark a maintenant le pire trafic du pays. .

Les classements sont basés sur le nombre total d’heures de retard des conducteurs. La région New York-Newark a passé 494 268 heures bloquée dans la circulation l’année dernière, tandis que la région Los Angeles-Long Beach-Anaheim avait 365 543 heures de circulation.

Même si Angelenos ne peut plus prétendre que leur trafic est le pire, ils peuvent en blâmer la pandémie de COVID-19. Avec une commande de séjour à domicile en place pendant une grande partie de l’année, de nombreux employés californiens travaillaient à domicile.

À titre de comparaison, lorsque la région était encore en tête, le nombre total d’heures de chauffeurs routiers dépensées en 2019 est presque le triple de ce qui a été dépensé en 2020 à 952 183.

La baisse du trafic s’est également propagée dans tout le pays; les 15 premières villes avec le pire trafic en 2020 combinés ont chuté, en moyenne, de 312 680 à 152 347 heures totales.

« Des horaires de travail flexibles et des connexions Internet fiables permettent aux employés de choisir des horaires de travail qui sont bénéfiques pour répondre aux besoins de la famille et aux besoins de leur travail », a déclaré le co-auteur du rapport, David Schrank, dans un communiqué. « Et cela réduit également la demande d’espace routier. , ce qui est bénéfique pour le reste d’entre nous.

New York-Newark s’est également classé premier pour le nombre moyen d’heures qu’un conducteur a passé dans la circulation l’année dernière avec 56 heures. Les cinq principaux domaines et heures étaient les suivants :

New York-Newark , 56 Boston, 50 ans Houston, 49 ans Los Angeles-Long Beach-Anaheim, 46 San Francisco-Oakland, 46

Même si le trafic à l’échelle nationale a chuté à certains des niveaux les plus bas des 30 dernières années, il ne devrait pas rester ainsi. En septembre, les conditions de circulation commençaient à s’améliorer, et avec la réouverture complète de la Californie, Los Angeles pourrait revenir pour son titre.

