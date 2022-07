Quelle valeur sur la nature ? Les pays ont maintenant les premières lignes directrices

BERLIN (AP) – Les pays ont approuvé les premières lignes directrices complètes pour juger de la valeur de la nature après quatre années de débats intenses, ont déclaré lundi des responsables.

Le rapport a été approuvé par 139 pays membres de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou IPBES, soutenue par les Nations Unies.

Ses auteurs espèrent que le guide qu’ils ont élaboré avec l’aide d’experts issus d’un large éventail de disciplines permettra aux gouvernements de considérer plus facilement que les avantages économiques d’un projet lorsqu’ils décident de l’opportunité et de la manière de le réaliser.

Cela inclut de déterminer comment les communautés locales gagneront ou perdront d’un projet tel qu’un barrage hydroélectrique – une situation qui a régulièrement conduit à des frictions entre les entreprises, les citoyens et les autorités dans le passé.

Plutôt que de prescrire aux gouvernements une manière fixe d’estimer ces avantages non économiques, le rapport leur fournit des outils pour travailler à travers le processus d’évaluation souvent complexe, a déclaré sa co-auteur Patricia Balvanera de l’Université nationale autonome du Mexique.

“Nous fournissons une feuille de route aux décideurs sur la manière de gérer cette situation très complexe à laquelle ils sont confrontés chaque jour”, a-t-elle déclaré.

L’auteur Unai Pascual du Centre basque pour le changement climatique à Bilbao, en Espagne, a déclaré que l’approbation du rapport représente une « étape importante » dans la façon dont les gouvernements perçoivent la nature, en remettant en question certaines des hypothèses sous-jacentes qui ont contribué à la destruction de l’environnement.

Le rapport a été rédigé avec l’aide de dizaines d’experts des sciences sociales et naturelles dans le but de combler les différences souvent considérables entre les disciplines et de trouver une approche commune qu’ils pourraient tous soutenir, a-t-il déclaré.

« Nous ne savons pas ce qui va suivre », a déclaré Pascual, mais a suggéré que les lignes directrices seront probablement reflétées dans les négociations lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité en décembre à Montréal.

Les représentants des groupes autochtones ont salué les nouvelles directives et un rapport de l’IPBES publié la semaine dernière qui soulignait la nécessité d’une utilisation durable de la nature.

« Il existe de plus en plus de preuves montrant que lorsque les droits des peuples autochtones sont garantis, nous surpassons tous les autres gestionnaires forestiers en matière de réduction de la déforestation et de prévention des incendies de forêt », a déclaré José Gregório Díaz MIrabal de la COICA, un organe de coordination des organisations autochtones du pays du bassin amazonien.

“Si l’objectif est de réussir à sauver l’Amazonie, tout plan doit être réalisé en collaboration avec les peuples autochtones”, a-t-il déclaré.

The Associated Press