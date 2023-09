Quelle suite pour Unity Engine après la fureur des développeurs de jeux ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Jeff Chiu/AP

Jeff Chiu/AP

Le cadre logiciel qui alimente les jeux vidéo populaires comme Among Us et Pokémon Go fait l’objet d’une refonte de son modèle de tarification. Les développeurs de jeux sont furieux et affirment que ce changement pourrait avoir un impact dévastateur sur l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo.

Qu’est-ce que c’est? Cela s’appelle Unity Engine.

Unity est un éditeur de logiciels qui crée Unity Engine, une suite d’outils de développement de jeux vidéo. Des jeux extrêmement populaires sur toutes les plateformes sont créés avec Unity Engine – des jeux comme Among Us, Cult of the Lamb, Pokémon GO, Genshin Impact et bien d’autres.

Unity facture actuellement aux développeurs de jeux un tarif annuel forfaitaire pour utiliser le moteur. Mais la semaine dernière, la société a annoncé un nouveau modèle de tarification qui facturerait des frais aux développeurs chaque fois que quelqu’un téléchargerait leur jeu. Le changement avait été initialement annoncé pour être déployé le 1er janvier 2024.

Quel est le problème ?

L’annonce d’Unity a rendu furieux les développeurs de jeux et de nombreuses entreprises ont publié des commentaires dénonçant le changement. « Arrête ça. Wtf? » a écrit Innersloth, les créateurs de Among Us, dans un communiqué. Une autre société, Massive Monster, a déclaré : « Arrêtez de puer, Unity. »

Utiliser un moteur est une pratique courante dans l’industrie du jeu vidéo. Les sociétés de jeux utilisent soit leur propre moteur qu’elles ont construit à partir de zéro, soit paient pour utiliser celui de quelqu’un d’autre. Unity Engine est populaire parmi les petits studios qui n’ont pas les ressources nécessaires pour créer leurs propres moteurs car il est relativement bon marché, mais il est suffisamment puissant pour produire des jeux de haute qualité.

Après une semaine de tumulte de la part de la communauté des développeurs, en colère contre le coût et sceptique quant à la manière dont Unity pourrait suivre le nombre de personnes ayant téléchargé un jeu, Unity a présenté des excuses et quelques clarifications sur la politique.

L’unité site web déclare que les développeurs utilisant Unity ne se verront pas facturer de frais d’installation jusqu’à ce que leur jeu génère au moins 200 000 $ de revenus et dépasse 200 000 installations.

Les déclarations de la société depuis l’annonce initiale ont également abordé la manière dont la nouvelle politique tiendra compte des démos de jeux, des services de jeux par abonnement comme le Game Pass de Microsoft, des installations piratées et d’autres exceptions.

Que disent les gens ?

Dans un déclaration Le 17 septembre, Unity a présenté ses excuses et promis des changements à la politique : « Nous vous avons entendu. Nous nous excusons pour la confusion et l’angoisse causées par la politique de frais d’exécution que nous avons annoncée mardi. Nous écoutons et discutons avec les membres de notre équipe, la communauté. , clients et partenaires, et apportera des modifications à la politique. Nous partagerons une mise à jour dans quelques jours. Merci pour vos commentaires honnêtes et critiques.

« Je ne pense pas qu’il existe une version de cela qui se serait déroulée de manière très différente de ce qui s’est passé », a déclaré John Riccitiello, PDG d’Unity, dans un enregistrement de réunion obtenu par Bloomberg. « Il s’agit d’un changement radical dans notre modèle économique. »

Les déclarations de Unity ont apaisé les craintes de certains développeurs concernant le fardeau des nouveaux frais, mais pour le développeur Nick Kaman, le tort à la réputation de Unity est fait.

Kaman est le chef de studio et directeur artistique d’Aggro Crab Games, qui utilise Unity Engine pour son prochain titre, Another Crab’s Treasure. Il craint de devoir adopter un nouveau moteur de jeu et de perdre 10 ans d’expérience dans Unity. « Beaucoup d’entre nous ont en quelque sorte risqué leur vie sur ces plateformes », a-t-il déclaré à NPR, ajoutant :

« Chaque fois que nous commençons un nouveau jeu, c’est vrai, nous devons prendre cette décision sur le moteur à utiliser, et c’est un engagement de trois ans, au moins pour nous… Au cours des trois prochaines années, ils pourraient faire une poignée de d’autres décisions folles qui nous font totalement dévier ou nuisent à notre durabilité en tant qu’entreprise. Donc, voir l’attitude et la capacité de communiquer et leur prise de décision au cours de la semaine dernière a tout simplement perdu toute leur confiance, pas seulement avec nous, mais avec la plupart des gens. de l’industrie. Et c’est assez triste à voir.

Et maintenant ?

Unity prévoyait de mettre en œuvre la nouvelle structure tarifaire en janvier, mais de manière déclaration Unity a déclaré qu’il annoncerait des modifications à cette politique dans les prochains jours.

Kaman estime que les actions d’Unity sont révélatrices d’une tendance plus inquiétante dans l’industrie du jeu vidéo : « Cela devient de plus en plus difficile pour les développeurs indépendants ».

Kaman dit que depuis le COVID et le rachat de Twitter par Elon Musk, il a été difficile de créer une communauté dans le monde du jeu indépendant. Kaman craint qu’une scène indépendante en difficulté ne soit une mauvaise nouvelle pour tout le monde : « Je dirais que les jeux indépendants sont le lieu où se produit une grande partie de l’innovation dans l’industrie, et cela a créé beaucoup de jeux que les gens aiment vraiment. C’est tout simplement mauvais pour tout le monde. , que vous jouiez ou non à des jeux indépendants.

Apprendre encore plus: