Quelle statistique compte le plus dans le football universitaire ? Gardez un œil sur la marge de jeu explosive

Autrefois, on les appelait « gros jeux ». Ou peut-être « longs jeux ». On ne sait pas exactement quand, ni pourquoi, les footballeurs ont commencé à les appeler « jeux explosifs » ou simplement « explosifs ». C’est probablement à cette époque que les footballeurs ont commencé à appeler les groupes de position « salles ».

Les spécialistes du football ne parviennent pas non plus à s’accorder sur ce qui définit un jeu explosif, car il n’existe pas de définition officielle : certains utilisent des courses de 15 mètres et des passes de 20 mètres. D’autres en utilisent moins.

« Les gens ont tendance à orienter ceux qui leur sont favorables », a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart, l’année dernière.

Il y a cependant un consensus croissant sur le fait qu’une statistique est très importante : le jeu explosif margecomme dans qui a le plus dans un match, est très révélateur de qui remporte le match. Peut-être que cela a toujours été le cas, peut-être que cela signifie plus à l’ère du score plus élevé et du nombre de passes, ce qui signifie que les défenses qui se plient mais ne se brisent pas ont le dessus, et les attaques au sol et au sol ne l’ont pas.

La survie de la Géorgie à Kentucky en est un parfait exemple : Kentucky a surpassé la Géorgie en yards, 284-262, et a eu un bon jeu de course en deuxième mi-temps. Mais dans cette deuxième mi-temps décisive – en utilisant la définition d’explosifs comme des courses de 12 yards et plus et des passes de 16 yards et plus – la Géorgie a eu cinq jeux explosifs (trois passes, deux courses), le Kentucky n’en a eu qu’un, car la défense de la Géorgie a cédé du terrain mais s’est raffermie quand il le fallait.



L’entraîneur de Géorgie Kirby Smart, Carson Beck (15) a survécu contre le Kentucky samedi avec une victoire de 13-12. (Carter Skaggs / Imagn Images)

Ce n’est qu’un exemple de cette saison, où les données continuent de montrer, comme les saisons précédentes, que la marge de jeu explosive est un facteur clé :

2024 (jusqu’à présent)

En SEC — conférence ou non — l’équipe qui remporte une marge de jeu explosive a un bilan de 32-2.

La plus grande exception est Arkansas, qui a affiché un score de +15 lors de sa défaite en prolongation contre Oklahoma State, les Razorbacks ayant gaspillé une énorme avance et s’étant tués à coups de pénalités (sept pour 70 yards) et de pertes de balle (-2). L’autre exception était Vanderbilt (neuf explosifs) lors de sa défaite de cinq points contre Georgia State (huit explosifs).

Lorsque la marge de jeu explosive est égale ou proche, les équipes se donnent une chance. Mais plus la situation se dégrade, plus cela devient difficile. Voici une répartition par marge, via TruMedia :

+10 ou mieux : 10-1

+5 à +9 : 13-0

+1 à +4 : 9-1

Pair: 1-2

-1 à -4 : 3-4

-5 à -9 : 0-3

-10 ou pire : 0-1

Sur une base cumulative, les données sont similaires. Il y a trois équipes de la SEC avec des bilans perdants, et ces trois-là se classent parmi les quatre dernières en termes de marge globale de jeu explosif. La seule équipe de la SEC avec un différentiel négatif et un bilan gagnant est LSU, qui était à -10 lors de sa défaite en ouverture de saison contre l’USC, mais à +5 lors de sa victoire à South Carolina.

Pièces explosives de la SEC par match Équipe Explosifs Explosifs ennemis Différentiel 16h00 2.67 13.33 18h00 6,00 12h00 17h00 5.33 11.67 10.33 2.67 7.67 11.67 4.33 7.33 10.67 4,00 6.67 7.67 3,00 4.67 11h00 7,00 4,00 8.00 5.33 2.67 8.00 6.67 1.33 6,00 5.67 0,33 7.67 7.33 0,33 5,00 5,00 0,00 9,00 9,67 -0,67 8.33 9.33 -1,00 7.67 9,00 -1,33

Source: TruMédia

Historique de la saison récente

Entre 2019 et 2023, les équipes de la SEC qui ont eu des actions plus explosives que leurs adversaires ont eu un bilan global de 397-72. Et plus la marge dans ce match était élevée, plus elles avaient de chances de gagner, selon TruMedia :

+10 ou mieux : 52-2 (.963)

+5 à +9 : 153-9 (.944)

+1 à +4 : 193-61 (.760)

Paire : 42-38 (.525)

-1 à -4 : 62-145 (.300)

-5 à -9 : 10-87 (.103)

-10 ou pire : 2-16 (.111)

(Pour ce que ça vaut, quatre des 12 défaites des équipes avec une marge de cinq points ou plus ont eu lieu pendant la saison COVID 19 2020.)

Au total, les cinq champions de la SEC – et les six participants aux College Football Playoffs, c’est-à-dire la Géorgie en 2021 – ont chacun réalisé en moyenne 3,5 jeux explosifs de plus que leurs adversaires. Les quatre équipes de la SEC qui ont remporté le titre national pendant cette période ont chacune réalisé en moyenne au moins quatre jeux explosifs de plus que leurs adversaires.

La défense permet-elle de remporter des championnats ? Non, c’est la marge de jeu explosive qui le fait.

La raison des données

Les trois-et-outs sont excellents, mais pas nécessaires et aussi beaucoup plus difficiles à obtenir qu’avant : selon TruMedia, le taux de trois-et-outs forcés par les défenses de la SEC a diminué, passant de 35,5 % des drives en 2004 à 31,5 % en 2014, puis à 27,8 % depuis le début de l’année.

Mais les défenses qui obligent l’attaque à rester plus longtemps sur le terrain, augmentant ainsi les risques d’erreurs, se donnent de meilleures chances.

La défense de la Géorgie n’a pas concédé de touchdown au cours des quatre derniers matchs, et lors du match d’ouverture de la saison, Clemson a été limité à trois jeux ou moins sur six de ses 11 possessions. Mais samedi soir, Kentucky n’a eu qu’un seul trois-et-out sur ses 10 drives. Le plus gros problème a été d’empêcher les Wildcats d’entrer dans la zone rouge sur toutes leurs possessions sauf une.

De l’autre côté du terrain, les attaques qui ont de plus gros blocs de jeu réduisent leurs chances de commettre des erreurs. Le temps de possession est donc devenu beaucoup moins important : Ole Miss (28 minutes, 55 secondes), Alabama (29:10) et Georgia (29:42) ont tous une moyenne de temps de possession inférieure à celle de leurs adversaires jusqu’à présent. Tennessee (30:48) et Texas (30:21) sont à peine au-dessus de la barre.

Nous vivons une époque où les scores sont plus élevés et les entraîneurs préfèrent marquer des points plutôt que de longs drives qui n’en rapportent que trois. La marge de rotation compte toujours, tout comme la position sur le terrain et d’autres facteurs traditionnels. Mais la marge de jeu explosive est celle qui peut le plus dire l’histoire.

(Photos du haut de Jaxson Dart, à gauche, et Nico Iamaleava : Petre Thomas / Imagn Images et Lance King / Getty Images)