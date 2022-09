LES BRAVOLEBRITIES présentées dans les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sont reconnues pour le drame qui accompagne leur mode de vie riche et leurs cercles intimes riches.

Saison après saison, les fans de Kyle Richards, Garcelle Beauvais et les autres stars se demandent souvent quel membre de la distribution RHOBH est le plus payé.

En ce qui concerne les dames de RHOBH, les fans veulent savoir combien Bravo paie chaque étoile[/caption]

Quelle star de RHOBH est la mieux payée ?

Erika Jayne – 600 000 $ par saison

Le New York Times a rapporté qu’Erika Jayne remporte 600 000 $ par saison de RHOBH.

Erika a rejoint le casting lors de la sixième édition du programme à succès.

Avant de faire ses débuts, elle a sorti son premier album Pretty Mess en 2009.

À en juger par les rapports, le salaire d’Erika est supérieur à celui de Kyle et Lisa.

Kyle Richards – 500 000 $ par saison

Depuis qu’il a rejoint RHOBH pour sa première saison, Kyle Richards est devenu l’un des nombreux noms synonymes de la branche de Beverly Hills de la franchise populaire.

L’actrice d’Halloween est le dernier membre restant de la distribution originale de RHOBH et elle est également l’une des mieux payées de la série.

Plusieurs points de vente ont rapporté que le salaire de Kyle du programme est estimé à 500 000 $ par saison.

Après 12 saisons de la série télé-réalité, son salaire est nettement plus élevé que lorsqu’elle est arrivée pour la première fois à bord de l’émission à succès.





Alors que certaines sources ont affirmé que Kyle avait gagné 36 000 $ lors de sa première saison, Camille Grammer, membre de la distribution, a insisté sur le fait que Kyle avait en fait commencé avec 134 000 $.

Lisa Rinna – 500 000 $ par saison

Au cours de la saison cinq, la vétéran du feuilleton Lisa Rinna a fait son entrée.

Ses crédits télévisés comprenaient déjà des rôles dans Days of Our Lives et Melrose Place.

Son salaire de départ sur RHOBH aurait été de 450 000 $.

Des rapports contradictoires nomment Kyle (photo), Erika et Lisa comme les membres de la distribution RHOBH les mieux payés[/caption]

À la saison 12, les points de vente ont affirmé que le salaire de Lisa dans l’émission était passé à 500 000 $.

Le salaire de Lisa la lie à Kyle en tant que deuxième acteur le mieux payé.

Avant que la production de la saison 13 ne puisse commencer, des rapports ont fait surface selon lesquels Lisa cherchait à augmenter ses revenus de spectacle et demandait 2 millions de dollars à l’avenir.

Les initiés ont partagé avec Radar Online : « À ce stade, Bravo a plus besoin de Lisa que Lisa n’a besoin de Bravo. Elle était une star avant Bravo et le sera aussi longtemps après Bravo.

« Lisa connaît sa valeur et sait négocier. Seule Lisa est prête à appeler leur bluff et à s’en aller si elle n’obtient pas l’accord qu’elle veut.

“Alors que les autres dames ont peur de contrarier Andy [Cohen], Lisa est intrépide. Elle n’a peur ni de lui ni de personne d’autre.

Dorit Kemsley – 100 000 $ par saison

En 2016, la créatrice de mode Dorit Kemsley a été ajoutée à la liste des personnalités de la télévision.

Le salaire RHOBH de Dorit serait de 100 000 $, ce qui la place derrière Erika, Kyle et Lisa.

Crystal Minkoff – 100 000 $ par saison

Crystal Minkoff a fait ses débuts Bravo dans la saison 10 du programme susmentionné.

En ce qui concerne son salaire de l’émission à succès, les points de vente ont déclaré que Crystal empoche environ 100 000 $ par saison.

En ce qui concerne les autres dames présentées dans la saison 12, les initiés n’ont pas rapporté d’estimation solide en ce qui concerne combien Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Kathy Hilton, Diana Jenkins et Sheree Zampino gagnent de RHOBH.

Comment puis-je regarder RHOBH ?

Le 14 octobre 2010, RHOBH a créé sa première édition sur le réseau Bravo.

Depuis lors, la série a été renouvelée pour 11 épisodes supplémentaires.

Les téléspectateurs peuvent assister à l’émission de téléréalité tous les mercredis à 20 h HNE.

Pour les fans qui manquent les nouveaux épisodes, ils peuvent se connecter via Hulu et Peacock.