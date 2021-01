Une Règles de Vanderpump star a un nouveau titre très important: marraine!

Stassi Schroeder a révélé laquelle de ses meilleures amies de longue date et anciennes co-stars de la télé-réalité a récemment été nommée marraine de sa fille nouveau-née Hartford Charlie Rose Clark. Le jeudi 22 janvier, Stassi a partagé les premières photos d’elle et de son mari Beau Clarksa petite fille sur Instagram un peu plus de deux semaines après avoir accouché.

« Beau et moi avons passé les deux dernières semaines à profiter de chaque instant avec notre fille », a-t-elle écrit hier. «Chaque câlin, chaque son, chaque merde, tout ça. C’est son anniversaire de deux semaines et je sens que je suis enfin prêt à partager ma petite fille. le cœur est tellement plein. Je ne peux pas croire que je puisse la garder. «

Nombreux actuels et anciens VPR les stars ont rapidement laissé des commentaires affectueux sur le post IG de Stassi.

Katie Maloney a partagé: « Ahhh ma petite fille de Dieu !!!!!! Elle est si belle et je suis si heureuse pour toi et Beau !!! »