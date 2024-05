Quelle sera la chanson de l’été 2024 ?

Chappell Roan – Bonne chance, bébé ! (Vidéo lyrique officielle)

Pour mon argent, « Bonne chance, bébé » est le chanson de l’été. Oh, bon sang, donne-lui la chanson de 2024 même s’il reste encore la moitié de l’année. Chappell Roan est une créatrice de succès, comme en témoigne son premier album l’année dernière, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest. Elle lance une nouvelle ère musicale avec un morceau impossible à sortir de votre tête. C’est délicieux et groovy avec des paroles pointues et poignantes sur l’abandon du véritable amour pour maintenir une façade d’hétérosexualité. De plus, la production retentissante ralentit pour la sortie ? C’est la perfection. La chanson a une ambiance pop des années 80, parfaite pour la radio, attirant toutes les générations – il existe déjà une routine de danse TikTok pour elle. Faites-nous confiance, « Bonne chance, bébé » est votre nouvelle obsession. [Saloni Gajjar]