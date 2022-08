Quelle que soit la difficulté des choses, l’Occident doit être fort face à Poutine – si nous faiblissons, il nous fera danser sur son air pour toujours

DEBOUT dans un cimetière comme celui que vous verriez dans n’importe quel village britannique, l’horreur de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine devient claire.

Là où vous vous attendriez normalement à une ou deux tombes fraîchement creusées, à Bucha, il y en a 300.

Et les âges sont déchirants. Des enfants, abattus de sang-froid, sont allongés aux côtés de leurs parents et voisins.

Ce que j’ai vu dans la périphérie de Kyiv la semaine dernière n’était pas la guerre, c’était un meurtre.

Les Ukrainiens savent que si des bottes russes pénètrent dans leurs villages, villes et cités, les cimetières ne feront que repousser.

Ce dont j’ai été témoin, c’est un peuple qui ne laissera pas cela se produire. Ils protègent leurs familles et leurs maisons. Ils ne perdront pas cette guerre.

La tentative du président Poutine d’anéantir l’Ukraine n’a fait qu’accroître le sentiment d’indépendance de ce fier pays.

Lorsque les premières troupes ennemies ont franchi la frontière, une grand-mère ukrainienne a mis des graines de tournesol dans la poche d’un soldat russe.

Elle lui a dit : “Au moins, quand tu seras tué, des tournesols pousseront sur ton corps.”

Les fleurs que vous voyez pousser dans les champs à travers le pays sont devenues un symbole de résistance.

Aujourd’hui, les artistes les peignent sur des murs détruits et des réservoirs incendiés. Il apporte de la couleur à des scènes tout droit sorties des documentaires en noir et blanc que nous voyons de la Seconde Guerre mondiale.

Mais ce n’est pas une tragédie du passé, c’est l’Europe de 2022.

Les bombes russes ont détruit près de 300 écoles et les résultats des examens des étudiants décédés sont affichés pour que le public puisse voir quel avenir le pays a perdu.

Mais ils n’abandonnent pas. Six millions d’enfants trouveront de nouveaux abris anti-bombes à leur retour dans les salles de classe en septembre.

À côté d’une école détruite, j’ai vu des gens ramasser des pommes et des légumes du jardin. Les Ukrainiens n’abandonneront pas.

Le pays tout entier s’est mobilisé pour la guerre, avec des grands-parents et des petits-enfants créant des filets de camouflage.

Les gens se portent volontaires pour tout, des unités médicales aux soupes populaires et, en première ligne, des groupes de garçons célèbres ont troqué les micros contre des mitrailleuses. C’est un effort unifié extraordinaire.

C’est ce qui fait la différence. Ce sont les nations qui font la guerre, les armées ne livrent que les batailles.

Ce pays soutient à 100 % le président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa détermination à ne jamais se rendre à ces meurtriers.

En Occident, nous devons montrer la même force.

La flambée des prix de l’énergie a conduit certains en Grande-Bretagne et en Europe à se demander si nous devrions continuer à tenir tête à Poutine.

Reculer maintenant, disent-ils, réduirait le coût du gaz et du pétrole en provenance de Russie.

Cela peut fonctionner aujourd’hui, mais demain nous aurons montré à Poutine que nous sommes faibles, et cela nous coûtera beaucoup plus cher.

Poutine saurait qu’il pourrait nous faire danser sur son air en ouvrant et fermant l’alimentation en gaz comme il le fait maintenant. Il nous faisait supplier et lui obéir.

Et il ne serait pas seul.

Un grand nombre des articles sur lesquels nous comptons proviennent de Chine.

Environ 80 % des batteries, 90 % du silicone industriel de haute pureté qui entre dans tout, des puces aux lubrifiants, et bien plus encore, proviennent de la dictature communiste, et ils cherchent à exploiter les opportunités.

Si nous sommes faibles avec Poutine, le président chinois Xi Jinping saura que nous céderons à la pression et il pourra jouer avec nous.

Cela fera grimper les prix et l’inflation à l’avenir.

Il ne sert à rien de reprendre le contrôle à Bruxelles, seulement pour le céder à Pékin et Moscou.

C’est pourquoi nous avons besoin d’un plan pour reconstruire la résilience. Nous avons perdu le contrôle de nos vies et de nos infrastructures en voyant la production et la fabrication d’énergie partir à l’étranger.

Nous devons investir dans l’avenir de la Grande-Bretagne en contrôlant la façon dont nous chauffons nos maisons et prenons soin de nos familles.

Pour le Royaume-Uni, réduire les prix de l’essence et se défendre sont liés. Mais en ce moment, nous devons aider les familles.

Une meilleure isolation, davantage d’approvisionnements en gaz naturel liquéfié et l’augmentation de notre capacité de stockage sont le début.

Mais pour être des partenaires crédibles, capables de commercer librement, nous devons non seulement être forts, mais veiller à ce que nos alliés ne soient pas intimidés.

En 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain a déclaré que l’attaque de l’Allemagne nazie contre la Tchécoslovaquie était une « querelle dans un pays lointain, entre des gens dont nous ne savons rien ».

Nous connaissons le coût de reculer devant les tyrans et la valeur des alliés – ils sont la première ligne de notre défense.

Le Kremlin a frappé un boulot

Ensemble, l’Ukraine, la Grande-Bretagne et nos autres alliés ont mis Poutine sur le dos.

Selon des informations crédibles, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a été mis à l’écart pour l’échec de la campagne.

Et le Kremlin n’est pas confiant. Il recrute dans les régions les plus pauvres et les plus reculées de Russie pour remplacer les milliers de soldats morts qui ne viennent pas de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, car il sait qu’il se heurtera à l’opposition de l’élite.

Nous voyons également des signes de conflits internes avec la tentative ratée d’assassiner l’ultra-nationaliste russe Alexander Dugin, qui a qualifié Poutine de faible et était la cible visée par la voiture piégée qui a tué sa fille.

C’était presque certainement un travail à succès du Kremlin.

Poutine est à court de relations et d’amis. Ce n’est pas le moment de faiblir et de le laisser récupérer.

Nous devons voir l’Ukraine libre et à l’abri de la peur. Nous ne pouvons pas faire cela en faisant preuve de faiblesse. Ce n’est pas seulement un combat pour la liberté de l’Ukraine. L’Ukraine se bat aussi pour notre liberté.