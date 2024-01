Quelle quantité de protéines dois-je manger par jour ? Pourquoi les Américains sont obsédés par les régimes riches en protéines.

Cette histoire a été adaptée de Viande/Moins, la série de newsletters de Vox pour vous aider à intégrer facilement davantage d’aliments à base de plantes dans votre alimentation. Pour cinq Au cours des semaines suivantes, vous découvrirez des défis, des recettes et des idées sur la manière de réduire votre consommation de viande. S’inscrire ici!

Les Américains sont étrangement obsédé par les protéines.

Ils mangent autour deux fois plus en tant que gouvernement fédéral recommandeet 60 pour cent des adultes américains essaient d’en intégrer encore plus dans leur alimentation. Et cette obsession pourrait être nous rend malade: Une consommation excessive de protéines, notamment provenant d’aliments d’origine animale riches en cholestérol, est corrélée à risque accru de cancer et de maladies cardiaques.

Cela n’affecte pas seulement ceux qui suivent un régime riche en protéines, céto, paléo ou faible en glucides (ce qui, combinés, représente plus que 1 Américain sur 5). C’est un problème pour la plupart des Américains, surtout les hommes. Un petite étude informelle Au Royaume-Uni, on a même constaté que certains hommes souhaitant réduire leur consommation de viande étaient gênés de commander des repas végétariens entre amis.

Consommation excessive de protéines est également en train de détruire la planète, la production de viande et de produits laitiers représentant plus d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre.

À l’échelle mondiale, la plupart des gens dépasser les recommandations de consommation de protéines, mais les Américains et les Canadiens poussent les choses à un autre niveau. Bien qu’ils consomment plus de protéines que toute autre région, les Américains et les Canadiens consomment le moins de protéines végétales ; ils les obtiennent plutôt de la viande animale, des produits laitiers et des œufs.

Cela explique pourquoi l’une des premières questions que les gens se posent lorsqu’ils apprennent qu’une personne est végétarienne, ou qu’elle réduit simplement sa consommation de viande, est « Où trouvez-vous vos protéines ? » Mais il y en a beaucoup aliments d’origine végétale riches en protéinescomme les haricots, le tofu, le tempeh, les lentilles, le beurre de cacahuète, les produits carnés à base de plantes, les noix et le lait de soja.

À moins que vous ne soyez assez ambitieux en matière de musculation, vous n’avez probablement pas à vous soucier de savoir si vous consommez suffisamment de protéines en essayant de réduire votre consommation de viande ou de devenir végétarien.

« Avec un régime végétarien ou végétalien, vous pouvez obtenir suffisamment de protéines si vous consommez un nombre suffisant de calories provenant d’une variété d’aliments entiers » dit Nancy Geib, diététiste au Centre pour le diabète et la nutrition de la Cleveland Clinic. Et si vous souhaitez gagner beaucoup de muscle, il est même possible de concourir au plus haut niveau dans les sports de force en tant que végétarien ou végétalien : en 2016, Kendrick Farris – qui est végétalien – était le seul Américain à concourir en haltérophilie masculine aux Jeux olympiques de Rio.

Mais un nutriment dont l’Américain moyen ne consomme pas suffisamment est la fibre, et manger davantage d’aliments à base de plantes est un moyen infaillible de changer cela.

Le fossé des fibres, expliqué

Une étude de 2021 a trouvé seulement 7 pour cent des Américains consomment suffisamment de fibres, un problème que les nutritionnistes appellent le « déficit en fibres ». Les fibres sont essentielles car elles sont « incroyablement utiles à bien des égards : elles ralentissent l’absorption du glucose – ce qui uniformise notre taux de sucre dans le sang – et réduisent également le cholestérol et l’inflammation », a écrit Julia Belluz, ancienne correspondante santé de Vox.

Un régime riche en fibres est associé avec un risque réduit de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’hypercholestérolémie, d’hypertension, de certains cancers, etc. Cela peut également améliorer votre santé intestinale et vous aider à rester plus régulier, si cela est important pour vous. Heureusement, les aliments les plus riches en fibres Il s’agit de plantes : haricots, avocats, baies, grains entiers, brocolis, pommes de terre, noix et fruits secs.

Une alimentation à base de plantes présente également de nombreux avantages pour la santé. Selon le Association américaine de diététique, les régimes végétaliens bien planifiés sont sains et nutritionnels et peuvent contribuer à la prévention et au traitement de certaines maladies. (Bien planifié = manger de manière équilibrée et non obsédé par la santé ou la « pureté ».) Mais soyons clairs : cela ne guérira pas le cancer, ne vous donnera pas une peau parfaitement éclatante ou ne vous fera pas vous sentir bien tout le temps, comme pourraient le suggérer certains des coins les plus marginaux de l’Internet végétalien.

La santé et la nutrition sont des questions sensibles, car il existe de nombreuses pseudosciences. Vous pouvez être un végétalien ou un flexitarien malsain, un omnivore en bonne santé ou n’importe où entre les deux. (Parlez à votre médecin ou à un diététiste professionnel si vous avez des questions sur ce qui vous convient le mieux.)

Ce que les aspirants végétaliens devraient savoir sur la B12, le fer et bien plus encore

Selon un rapport 2015 Selon Faunalytics, un organisme de recherche de défense des animaux, 26 pour cent des végétariens et végétaliens abandonnent leur régime parce qu’ils estiment que ce n’est pas bon pour leur santé. Cela dit, les principaux problèmes décrits – comme le manque de protéines ou de fer – auraient pu être résolus grâce à des conseils nutritionnels de base. Abordons ces préoccupations.

Le nutriment le plus important auquel les végétaliens doivent prêter attention est vitamine B12car on le trouve presque exclusivement dans les aliments d’origine animale.

La vitamine B12 est critique au développement et au fonctionnement du système nerveux central, à la formation saine de globules rouges et à la synthèse de l’ADN, et l’ignorer peut entraîner problèmes de santé à court et à long terme pour les végétariens et les végétaliens, mais des réducteurs de viande sains moins de 60 ans il n’y a pas lieu de s’en inquiéter.

Mais il est facile d’obtenir suffisamment de B12 (le quantité journalière recommandée pour les adultes est de 2,4 microgrammes) pour seulement quelques centimes par jour. Prenez de la vitamine B12 sous la forme que vous souhaitez (pilules, pastilles ou sprays buccaux, qui peuvent tous être achetés dans votre pharmacie ou épicerie locale) et, si possible, mangez des aliments enrichis en B12 (par exemple, la plupart des céréales pour petit-déjeuner, levure nutritionnelleet laits végétaux).

Un autre nutriment essentiel est le fer. Comme pour les protéines, certains pensent qu’il est difficile d’obtenir suffisamment de fer avec un régime alimentaire contenant peu ou pas de viande, car la viande et les autres produits d’origine animale sont riches en fer. Cependant, de nombreux aliments d’origine végétale sont également riches en fer. Par exemple, une demi-tasse de lentilles cuites contient presque deux fois plus de fer que 4 onces de bœufet les végétaliens et végétariens consomment généralement plus de fer que les omnivores, selon à la diététiste Ginny Messina.

Le problème est que le fer provenant des aliments d’origine végétale – appelé fer non héminique – n’est pas aussi bien absorbé par l’organisme que le fer d’origine animale. Pour cette raison, les végétariens devraient consommer presque deux fois plus de fer que les végétariens. quantité journalière recommandéequi varie de 8 à 27 milligrammes, selon l’âge, le sexe et si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Comme manger suffisamment de protéines, cela est gérable car le fer se trouve dans de nombreux aliments à base de plantes couramment consommés : haricots, lentilles, produits à base de soja, noix, graines, courges, légumes-feuilles foncés, avoine, fruits secs et quinoa. Je recommande celui de Messine « amorces de nutrition végétalienne » pour des conseils nutritionnels plus pratiques et fondés sur des données probantes.

Le défi du jour : Augmentez votre fibre

Maintenant que vous êtes conscient du déficit en fibres, essayez de le combler en mangeant quelques aliments riches en fibres cette semaine – et assurez-vous de partager cette histoire avec toute personne qui vous demande comment vous obtiendrez suffisamment de protéines avec un régime pauvre en viande. .