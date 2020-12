Qu’est-ce que pour le dîner? Des sushis Lego, des hamburgers de carte de crédit ou un morceau de tuyau en PVC bien fait?

Ces exemples peuvent sembler extrêmes, mais peuvent facilement représenter au fil du temps la quantité cumulée de morceaux microscopiques de plastique que nous consommons chaque jour.

Les gens pourraient ingérer l’équivalent d’une carte de crédit en plastique par semaine, a conclu une étude de 2019 du WWF International, principalement dans de l’eau potable infusée de plastique mais aussi via des aliments comme les crustacés, qui ont tendance à être consommés entiers, donc le plastique dans leur système digestif. est également consommé.

Reuters a utilisé les résultats de l’étude pour illustrer à quoi ressemble réellement cette quantité de plastique sur différentes périodes. (Ouvrez reut.rs/3qsC89K dans un navigateur externe pour voir une visualisation de la quantité de microplastique que nous consommons.)

En un mois, on ingère le poids d’une brique Lego 4×2 en plastique, et en un an, la quantité de plastique dans un casque de pompier.

Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela peut s’additionner. À ce rythme de consommation, dans une décennie, nous pourrions manger 2,5 kg (5,5 lb) de plastique, l’équivalent de plus de deux gros morceaux de tuyau en plastique.

Et au cours d’une vie, nous consommons environ 20 kg (44 lb) de microplastique.

La production de plastique a augmenté au cours des 50 dernières années avec l’utilisation généralisée de produits jetables bon marché. Comme le plastique n’est pas biodégradable, mais ne se décompose qu’en petits morceaux, il finit par se retrouver partout, encombrant les plages et étouffant la faune marine, ainsi que dans la chaîne alimentaire.

Debout sur le rivage d’un marais salé protégé de la faune dans le sud de l’Angleterre, Malcolm Hudson, professeur de sciences environnementales à l’Université de Southampton, montre à Reuters de petites boulettes de plastique en forme de billes qui imprègnent le marais.

Hudson dit que la plupart des recherches ont été effectuées sur ces microplastiques, mais qu’il y a de plus en plus de particules encore plus petites appelées nanoplastiques dans l’environnement qui sont beaucoup plus difficiles à détecter, que nous ingérons probablement également.

«Il pourrait passer dans notre système sanguin ou lymphatique et finir dans nos organes», a déclaré Hudson.

«Ces particules de plastique sont de petites bombes à retardement qui attendent de se décomposer suffisamment petites pour être absorbées par la faune ou par les humains et avoir des conséquences potentiellement néfastes.