Quelle quantité de neige va-t-il neiger à Mass., NH ? – NBC Boston

Un système de tempête est sur le point de quitter la Nouvelle-Angleterre, et nous aurons une brève pause avant qu’un autre système de tempête ne revienne dans la région.

Nous pourrions encore voir quelques averses passagères de vendredi soir jusqu’à samedi matin, mais la majeure partie de la journée sera sèche, avec un ciel nuageux. Il pourrait également y avoir des zones de brouillard de vendredi soir à samedi matin. Une partie du brouillard pourrait réduire la visibilité en dessous d’un demi-mile.

Les températures dans toute la Nouvelle-Angleterre se situent actuellement dans les basses années 30 au nord et aussi fraîches que le milieu des années 20 dans les parties nord du Maine. Dans le sud, nous nous situons entre 35 et 40 °C, soit toujours bien au-dessus du point de congélation. Ainsi, même avec l’arrivée du prochain système, les impacts globaux du point de vue des conditions hivernales seront probablement minimes.

Au nord, nous avons un avis météorologique hivernal en vigueur dans certaines parties du Vermont, du New Hampshire et du Maine. C’est ce système de tempête qui s’éloigne, et maintenant les averses quitteront les régions du sud de la Nouvelle-Angleterre et la neige finira par s’éloigner également.

Nous avons un régime météorologique plus actif vers l’ouest-sud-ouest. Ce prochain système de tempête se déplace sur certaines parties du sud des États-Unis et sur le golfe du Mexique, ce qui nous donnera notre prochaine chance de précipitations à l’approche de dimanche et lundi. Mais ces pistes du sud apportent généralement un petit nez d’air plus chaud. Cela réduit les risques de précipitations hivernales.

Nous sommes donc au sec samedi, mais dimanche et lundi, le prochain système de tempête arrive.

Suivez la tempête de ce week-end avec un radar en direct

En termes de température, nous allons passer des années 30 supérieures à environ 40 °C au cours des prochains jours, pour revenir à environ 30 °C d’ici mardi. Et puis nous reviendrons directement au milieu des années 30, ce qui est proche de ce que nous avons normalement à cette période de l’année.

Alors que nous avançons dans le reste de la journée de vendredi, nous verrons quelques averses éparses, mais il n’en reste pas grand-chose alors que nous nous dirigeons vers 17 heures. Nous serons au milieu des années 30 et au-dessus des années 30, avec quelques spots dans les années 40 pour vendredi après-midi.

De vendredi soir jusqu’à samedi matin, vers minuit, quelques averses se formeront. Tout au long de la matinée, nous pourrions voir quelques averses éparses, quelques flocons de neige, mais rien d’impactant, avec des températures comprises entre 30 et 30 degrés.

Samedi après-midi, la journée se situera entre le milieu des années 30 et la trentaine, avec beaucoup de nuages. Nous n’aurons pas non plus beaucoup de soleil samedi ou dimanche.

Tard dans la nuit de samedi jusqu’au début de dimanche, nous commençons à voir quelques rubans d’une partie de cette humidité entrer. Les premières heures du dimanche matin, en particulier dans la moitié ouest de l’État, c’est là qu’il y a de meilleures chances qu’un peu de neige se mélange à la pluie. .

Les températures seront généralement autour de zéro ou au-dessus. Si nous voyons de la neige plus chaude, à moins qu’elle ne tombe très fort, cela n’aura probablement pas un grand impact sur les routes. A midi, il y aura encore des averses au sud, avec de la neige au nord, et la bande de neige pousse un peu plus au nord. Les températures se situeront entre le milieu et la trentaine, avec une température élevée proche de 40.

Prévisions météo de tempête de neige pour Boston

Nos yeux se tournent ensuite vers le système de tempête qui se dirige vers nous tard samedi soir.jusqu’à dimanche, et se poursuivant lundi.

À l’heure actuelle, notre plus grande chance d’une accumulation plus importante (environ 6 pouces) se trouve dans les terrains élevés du centre du Massachusetts et dans les villes et villages au nord-ouest de l’Interstate 495, dans le sud du New Hampshire. Le long de la côte, nous commencerons par de la pluie, puis nous passerons à la neige à la fin.

La grande région métropolitaine de Boston se situera probablement à l’extrémité inférieure de la plage de neige (2 à 4 pouces), mais nous devrons également prendre en compte certaines rafales de vent qui devraient se développer à mesure que la dépression se déplace vers l’est. Compte tenu du moment où la neige tombe, cela pourrait ralentir considérablement les déplacements du lundi matin.

Le vent augmentera jusqu’à 15 à 25 mph pour des vitesses de vent soutenues, principalement sur la côte. Nous avons pu voir des vitesses supérieures à 45 mph à Cape Cod et dans les îles tout au long de lundi.

Revenez pour les mises à jour sur ce système de tempête en développement.