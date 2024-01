Quelle quantité de neige le Massachusetts recevra-t-il de la tempête de dimanche ?

BOSTON – L’équipe météo de WBZ a émis une alerte météo NEXT pour une autre puissante tempête hivernale qui se dirige vers nous.

En outre, le National Weather Service a émis une veille de tempête hivernale pour certaines parties du centre et de l’ouest du Massachusetts dimanche et lundi.

Même si les quantités de neige ont été modestes, le régime météorologique actif s’est poursuivi cet hiver. Depuis le début du mois de décembre, un défilé de tempêtes sillonne régulièrement le pays. La tempête de ce week-end sera la 10ème tempête à frapper la région de Boston depuis début décembre, chaque tempête laissant tomber AU MOINS 0,5″ d’eau.

Boston a eu près de 13″ d’eau depuis le 1er décembre, le cinquième record pour le combo décembre-janvier… le plus depuis 1987 !

Et il y a bien plus d’où cela vient !

LA MISE EN PLACE

Notre prochaine tempête émergera de la région du Grand Sud/Golfe du Mexique ce week-end, chargée d’humidité.

Il tracera un chemin à travers la vallée de l’Ohio, déversant plusieurs centimètres de pluie sur une large bande de l’est des États-Unis.

Tôt dimanche, la zone dépressionnaire « mère » de l’Ohio commencera à transférer son énergie vers le littoral au large des États du centre de l’Atlantique.

LA CHRONOLOGIE

Dimanche matin, un bouclier de neige et de pluie s’étendra sur la Nouvelle-Angleterre du sud au nord.

Il pleuvra, neigera ou un mélange des deux pendant presque toute la journée de dimanche.

Nous ne nous attendons pas à beaucoup d’accumulation de neige pendant la journée de dimanche. En fait, le principal type de précipitations dimanche pour l’est de la MA sera la pluie.

Les meilleures chances de neige dimanche se trouveront dans les zones élevées du comté de Worcester et de l’ouest du Massachusetts. Même là-bas, on ne s’attend pas à beaucoup d’accumulation de neige avant la tombée de la nuit.

Après la tombée de la nuit dimanche, la neige se déplacera lentement vers l’est et commencera à s’accumuler plus facilement.

Durant la nuit, il neigera dans la plupart des régions à l’ouest de la I-95 et il pleuvra/mélangera le long et à l’est de la I-95.

À mesure que la tempête s’éloignera de notre région lundi, elle attirera de l’air plus froid du nord, transformant la pluie en neige le long de la côte et sur tout l’est du Massachusetts.

Il neigera légèrement à modérément pendant la majeure partie de la journée de lundi, diminuant progressivement vers le soir.

Quelle quantité de neige le Massachusetts recevra-t-il ?

4-8″ – L’accumulation de neige la plus importante se produira dans les zones élevées du sud et du centre de la Nouvelle-Angleterre, y compris les collines de Worcester.

2-4″ – Nous nous attendons à des quantités plus légères, mais toujours labourables, à l’intérieur de 495 et jusqu’à environ I-95.

Revêtement -2″ – Les totaux de neige les plus faibles se trouveront le long de la côte immédiate, de Cape Ann à Boston et dans le sud-est du Massachusetts… tout cela se produira à la fin de la tempête lundi.

LES VENTS

Les vents ne constitueront pas une préoccupation majeure pendant cette tempête ; cependant, nous pourrions voir des rafales entre 30 et 50 mph le long du littoral immédiat et en particulier au-dessus du Cap et des îles. Les vents culminant se produiront tard dans la nuit de dimanche jusqu’à lundi midi.

INONDATIONS CÔTIÈRES

Les marées seront basses (astronomiquement) pendant cette tempête ; nous ne prévoyons donc pas d’inondations côtières majeures. Il ne s’agira pas d’une répétition des derniers événements qui ont vu d’importantes inondations dans certaines parties du New Hampshire et du Maine.

Les marées hautes à surveiller se produisent vers 1h et 13h le lundi. Il peut y avoir des inondations/éclaboussures mineures à ces périodes.

Nous vous conseillons de rester à l’écoute de WBZ-TV, WBZ.com et CBS News Boston pour des mises à jour fréquentes tout au long du week-end et pendant la journée de lundi. L’équipe WBZ a ce qu’il vous faut !