Quelle quantité de neige la région de DC pourrait-elle recevoir vendredi soir ?

Le week-end de la Fête des Présidents approche et, historiquement, la période autour des vacances est une période de grande écoute pour les tempêtes de neige à Washington, avec des accumulations à deux chiffres certaines années. Une tempête à couper le souffle n’est pas probable cette fois-ci, mais nous avons la chance de voir quelques centimètres de neige vendredi soir jusqu’à samedi matin.

Certains ingrédients sont en place qui favoriseraient l’accumulation de neige, notamment la trajectoire prévue de la tempête et le moment où elle se déroulera pendant la nuit. Mais il y a aussi quelques raisons de rester prudent dans deux jours, notamment la question de savoir si les températures seront suffisamment froides pour maximiser un potentiel d’accumulation déjà quelque peu limité.

Voici comment nous le voyons pour l’instant…

Partout, d’une simple couche à jusqu’à 3 ou 4 pouces de neige semble possible dans la région.

Il est trop tôt pour dresser une carte d’accumulation ou déterminer quelle partie de la région pourrait voir une couche de neige allant jusqu’à 2 pouces contre 1 à 3 pouces ou peut-être même 2 à 4 pouces. Mais c’est le type de tempête dans lequel les zones les plus froides au nord et à l’ouest de DC ont généralement de meilleures chances d’avoir le plus d’accumulation.

Aucun modèle ne suggère actuellement qu’il y a de fortes chances qu’il y ait plus de 6 pouces de neige.

À l’heure actuelle, nous estimons que les chances sont d’au moins un pouce autour de 50 pour cent. Mais cela pourrait augmenter si les simulations de prévisions ne changent pas et si notre confiance augmente.

Calendrier et températures des tempêtes

Les températures devraient chuter jusqu’au milieu des années 30 alors que les précipitations arrivent d’ouest en est vendredi soir, actuellement prévues entre 20 heures et minuit.

Toute période prolongée de neige modérée suffirait à refroidir les températures à 32 degrés ou moins et à favoriser l’accumulation de neige, d’autant plus que l’air au-dessus serait bien en dessous de zéro. Mais si la neige est trop légère ou intermittente, les températures pourraient rester un ou deux degrés plus chaudes et limiter le potentiel d’accumulation, provoquant peut-être même un mélange de la neige avec la pluie, en particulier de DC au sud et à l’est.

À l’heure actuelle, les précipitations devraient sortir d’ouest en est tôt samedi matin vers 5h00-8h00.

La plupart des modèles montrent actuellement que le centre dépressionnaire de la tempête passe vers le sud, à travers le sud de la Virginie ou le nord de la Caroline du Nord, ce qui tend à être une trajectoire plus froide et plus enneigée pour la région de Washington DC.

Un déplacement vers le nord apporterait de l’air légèrement plus chaud dans la région, gardant les accumulations sur le côté inférieur et provoquant peut-être un mélange de neige et de pluie, en particulier de DC au sud et à l’est. Un déplacement vers le sud pourrait entraîner la neige plus constante et plus lourde trop loin vers notre sud, ce qui entraînerait encore une fois des accumulations sur le versant inférieur.

Il est également possible que la tempête manque d’énergie dans les couches supérieures de l’atmosphère, ce qui entraînerait des précipitations plus légères et une accumulation moindre.

« Cela ressemble à un événement léger à modéré. L’un des grands points d’interrogation est de savoir si une étroite bande de neige plus épaisse se développera à mesure que le système traversera la région », a déclaré Wes Junker, expert en météo hivernale de Capital Weather Gang. « Sans une telle bande de chutes de neige plus intenses, les températures pourraient ne pas baisser suffisamment pour supporter des accumulations supérieures à une couche de 2 pouces. Si l’on se développe, cela pourrait produire une petite zone de 2 à 4 pouces. Les zones au nord et à l’ouest de DC ont la plus forte probabilité de recevoir une accumulation de neige.

Comme nous l’avons vu avec le nord-est de mardi, les trajectoires des tempêtes peuvent changer considérablement même la veille. Par exemple, Boston est passée de près d’un pied de neige à recevoir seulement moins d’un demi-pouce après que la trajectoire de la tempête s’est déplacée considérablement vers le sud.