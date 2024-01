Quelle quantité de neige est attendue à Buffalo ?

Déjà reporté une fois, le match se poursuivra comme prévu.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé dimanche lors d’une conférence de presse que le match de wild card entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo en visite ne serait pas reprogrammé une deuxième fois et se jouerait lundi à 16 h 30 HE. Samedi, Hochul avait annoncé le report du match dès sa fenêtre de coup d’envoi initiale, dimanche à 13 h HE, invoquant des problèmes de sécurité publique.

L’ouest de New York, et en particulier Orchard Park, où se trouve le stade Bills’ Highmark, a été frappé dimanche par une tempête hivernale qui a déversé environ 17 pouces de neige et a frappé la région avec des conditions de blizzard et des rafales de vent allant jusqu’à 40 milles à l’heure. . Le National Weather Service (NWS) des États-Unis a déclaré que « les voyages deviendront difficiles, voire impossibles », et Hochul a imposé des interdictions de voyager pour empêcher les gens d’être exposés aux conditions du blizzard.

Les joueurs et le personnel des Bills ont passé dimanche à la maison. Les Steelers sont arrivés dimanche après-midi, les restrictions de voyage ayant été levées à l’aéroport international de Buffalo Niagara et dans le nord du comté d’Erie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les prévisions de lundi :

Quelle météo pour le match Bills-Steelers ?

Lundi matin, la majeure partie de la neige avait diminué, selon le NWS, mais les températures glaciales demeurent. A 16h00, une demi-heure avant le coup d’envoi prévu, le Le NWS réclame des prévisions de 18 degrés, avec des vents soufflant en rafales à environ 14 mph, produisant un refroidissement éolien de 4 degrés. Alors que le NWS évoque un léger risque d’averses de neige entre midi et 13h00, le temps devrait s’éclaircir bien avant le coup d’envoi.

Les températures baisseront progressivement au fur et à mesure que le match avance, le NWS annonçant une prévision de 14 degrés, des rafales de vent allant jusqu’à 18 km/h et un refroidissement éolien de 1 degré à 19 heures. Les averses de neige devraient revenir, même si elles devraient revenir. commence vers 22 heures

Le comté du sud d’Erie, également connu sous le nom de Southtowns, reste sous surveillance de tempête hivernale, qui devrait se poursuivre jusqu’à jeudi soir, selon le NWS.

Quelle quantité de neige est tombée avant le match Bills-Steelers ?

La tempête a déversé entre huit et 17 pouces de neige à effet de lac dans la région, selon l’endroit. Les Bills ont publié des mises à jour sur leurs comptes de réseaux sociaux, avec des images et des vidéos des conditions.

La franchise s’est également appuyée sur des pelleteurs de neige bénévoles pour aider à dégager le terrain et les tribunes du stade Highmark, tandis que les équipes travaillaient au déblayage des parkings. L’interdiction de voyager dans la région a été levée dimanche soir uniquement pour ceux qui se portaient volontaires pour pelleter le stade. Les bénévoles ont travaillé toute la nuit et lundi matin, la franchise faisait toujours appel à des pelleteurs pour aider à préparer le stade pour le match.

En raison des rafales de vent et des congères, et parce que la neige doit être déplacée, les places de stationnement pour le match Bills-Steelers seront limitées et les Bills offrent services de navette gratuits pour aider les fans.

“Il aurait été absolument impossible (de jouer). Nous pouvions à peine voir la rangée suivante de nous. Et malheureusement, c’est toujours ainsi”, a déclaré le pelleteur de neige bénévole Logan Eschrich à l’Associated Press dimanche après-midi. “Nous avons fait des progrès en pelletant, mais pas grand-chose du tout.”

Eschrich a déclaré que les gradins étaient entièrement recouverts de neige, ajoutant qu’il était dangereux de parcourir à peine deux pâtés de maisons jusqu’au stade d’où il avait campé pour la nuit.

À quelle fréquence les Bills jouent-ils dans la neige ?

Étant donné l’emplacement de Buffalo à la pointe est du lac Érié, aucune équipe de la NFL n’a sans doute eu à gérer les chutes de neige plus que les Bills.

En novembre 2014, une tempête hivernale a libéré près de sept pieds de neige à Orchard Park, sur une période de quatre jours. Plusieurs joueurs de l’équipe ont alors dû être transportés de chez eux en motoneige parce que les conditions avaient rendu les routes impraticables. La NFL a choisi de déplacer le match de la semaine 12 de Buffalo contre les Jets – initialement prévu le dimanche 23 novembre à Orchard Park – au Ford Field de Détroit le lundi 24 novembre. Les Bills allaient gagner 38-3.

Huit ans plus tard, la NFL a déplacé un autre match des Bills au Ford Field de Détroit, cette fois à titre préventif. Les Bills y ont affronté les Browns le 17 novembre 2022, une éventuelle victoire des Bills 31-23, car les prévisions prévoyaient une tempête hivernale pour frapper la région.

Lors d’un match du 7 décembre 2021 contre les Patriots, ce n’était pas tant la neige que le vent. Des rafales allant jusqu’à 40 mph ont fouetté la zone ce jour-là, alors que des averses de neige intermittentes tombaient, ce qui a conduit le quart-arrière des Patriots Mac Jones à tenter seulement trois passes. Les Bills ont perdu 14-10.

Contributeur : Presse associée