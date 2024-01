Quelle quantité de neige aurons-nous vendredi ? Prévisions pour la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware

PHILADELPHIE (CBS) — Les températures ont légèrement rebondi jeudi après une série de journées extrêmement froides, mais davantage de neige arrive à Philadelphie et dans la région vendredi.

Jeudi restera relativement calme autour de la vallée du Delaware, avec des vents légèrement plus chauds et plus légers. Les conditions restent nuageuses avec des maximales proches de 35 et des températures ressenties dans les années 20 supérieures.

Considérez cela comme le calme avant la tempête. Une autre couche de neige se déplace vendredi avec un potentiel d’accumulation de plusieurs centimètres de neige.

Calendrier de neige

De la neige légère commencera à se répandre sur la région entre 4 h et 6 h. Des poches de neige plus constantes se développeront entre 6 h et 9 h, la neige la plus constante tombant probablement entre 9 h et 15 h. La neige devrait diminuer d’ici la soirée.

Un avertissement de tempête hivernale entrera en vigueur de 4 h à 22 h vendredi, avec cinq à six pouces de neige attendus à Philadelphie et le long du couloir I-95, et une alerte météo CBS Philadelphia NEXT sera en vigueur tout au long de la journée en raison de la neige.

Quelle quantité de neige en Pennsylvanie, dans le New Jersey et au Del.?

Cinq à six pouces de neige sont attendus dans toute la région. Cela fait suite à Le système de mardi a chuté de plus de trois pouces à Philadelphie — et terminé la sécheresse de neige de la ville qui dure depuis près de deux ans.

Les points côtiers, qui pourraient connaître un mélange de pluie et de neige, présentent un à deux pouces de neige.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une tempête de neige « massive », selon la météorologue Kate Bilo, le timing du système aura probablement un impact sur les déplacements du matin et du soir.

Perspectives du week-end

Plus d’air froid suit le système de vendredi, donc samedi sera à nouveau très froid et venteux. Les vents pourraient atteindre 30 mph et le refroidissement éolien aura du mal à dépasser les chiffres.

À Philadelphie, la température ne sera que de deux degrés ; au mont Pocono, la sensation sera de -10.

Une alerte météo PROCHAINE reste en vigueur samedi, mais dans ce cas-ci en raison du froid.

Le dimanche reste sec mais venteux et froid à nouveau, vous aurez donc besoin de lourds équipements d’hiver tout au long du week-end, mais les températures commenceront à rebondir d’ici mardi.

prévisions sur 7 jours

Jeudi: Température maximale de 35. nuageux et pas aussi froid

Vendredi: Maximum de 32, minimum de 28, alerte météo SUIVANTE pour la neige

Samedi: Maximum de 24, minimum de 17, alerte météo SUIVANTE pour le froid

Dimanche: Maximum de 30, minimum de 18, début glacial

Lundi: Maximum de 35, minimum de 17, généralement ensoleillé

Mardi: Haut de 42, bas de 27, retour aux années 40

Mercredi: Maximum de 45, minimum de 32, risques de pluie

