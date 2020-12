Binging sur Netflix était devenu un passe-temps national bien avant que Covid ne nous cantonne chez nous pendant de grandes parties de 2020.

Et pour la plupart des gens, du moins au Royaume-Uni, il n’y a pas de limite d’utilisation du haut débit. Je suis prêt à parier que la plupart des gens n’ont aucune idée de la quantité de données qu’ils utilisent chaque mois sur leur haut débit domestique.

Mais c’est une histoire différente pour les données mobiles qui n’est pas illimitée à moins que vous ne payiez un montant considérable chaque mois. Et si vous regardez Netflix en utilisant des données mobiles, vous atteindrez rapidement votre limite de données si vous passez trop de temps à consommer tout le catalogue arrière de Star Trek ou à profiter de la splendeur éphémère de Glow?

Nous décomposons la quantité de données que vous utiliserez lors de la diffusion de contenu à partir de Netflix.

Sur quel plan Netflix êtes-vous?

La qualité de la vidéo que vous pouvez diffuser est liée au forfait pour lequel vous payez, car certains offrent des résolutions plus élevées que d’autres. Au moment de la rédaction de cet article, il s’agissait des plans disponibles;

De base – Permet le contenu en qualité SD (1 appareil en streaming à la fois)

Standard – Permet du contenu jusqu’à 1080p (2 appareils diffusant à la fois)

Premium – Autoriser le contenu jusqu’à 4K (4 appareils en streaming à la fois)

Pour plus de détails sur les avantages de ces niveaux, lisez quel plan Netflix vous convient?

Quelle quantité de données utilise chaque résolution de streaming?

Netflix décrit utilement la quantité de données utilisées par les différentes résolutions. Voici comment ils se décomposent:

SD – 0,7 Go par heure

HD – jusqu’à 3 Go par heure

UHD / 4K – 7 Go par heure

Il existe également une option « Faible » lorsque votre connexion est limitée, qui utilise 0,3 Go par heure, mais nous ne pouvons pas imaginer que cela soit très amusant à regarder sur autre chose qu’un petit écran de smartphone.

Bien sûr, vous devrez faire des calculs pour déterminer la quantité de données que vos habitudes de visionnement normales utiliseront. Par exemple, si vous regardez un film de deux heures en HD, vous aurez utilisé environ 6 Go de données, tandis que la même chose en SD sera de 1,4 Go. Mais, et c’est important, avec tous les plans au-dessus du niveau de base, vous devrez également prendre en compte tout ce que les autres membres de votre ménage regardent.

Donc, si vous regardez votre film de deux heures en HD, en utilisant 6 Go, mais que votre partenaire passe également une heure et demie à rattraper son émission de télévision HD préférée, alors vous aurez utilisé 10,5 Go sur la période de deux heures (6 Go + 4,5 Go).

Cela devient encore plus compliqué lorsque vous essayez de déterminer les habitudes de visionnage de tout le monde au niveau Premium, car cela nécessite de savoir ce que quatre personnes ont regardé.

Comment puis-je m’assurer de ne pas utiliser trop de données sur Netflix?

Si vous craignez de dépasser votre forfait de données mensuel, il existe quelques options. Tout d’abord, lorsque vous êtes à la maison, désactivez les données mobiles sur votre téléphone pour vous assurer de ne pas pouvoir manger accidentellement votre allocation si vous vous éloignez trop de la couverture Wi-Fi.

Téléchargez du contenu à regarder hors ligne

Deuxièmement, vous pouvez télécharger des films et des émissions via Wi-Fi, puis les regarder quand cela vous convient sans utiliser de données mobiles. Pour un guide étape par étape du processus, lisez comment télécharger Netflix.

Modifier les paramètres de qualité de diffusion sur Netflix

Une autre consiste à modifier la qualité de diffusion par défaut sur votre compte Netflix. Pour ce faire, ouvrez Netflix dans votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte. Une fois que vous avez sélectionné votre profil, cliquez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans le menu déroulant, choisissez Compte.







Dans la section Profil et contrôle parental, cliquez sur votre profil (ou tout autre que vous souhaitez limiter), puis sélectionnez le Changement option à côté de Paramètres de lecture.







Une liste des différentes qualités de streaming vous sera maintenant présentée, alors cliquez sur celle que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur sauvegarder pour terminer le processus.







Évidemment, vous pouvez revenir à ce menu à tout moment et modifier à nouveau la qualité.

Changez de fournisseur haut débit ou mobile

Si votre haut débit a une limite de données, vous voudrez peut-être envisager de passer à un forfait illimité, car cela vous permettra de profiter du contenu que vous aimez, quand vous le souhaitez et dans la qualité que vous préférez. Pour voir quelles offres sont actuellement disponibles, jetez un œil au meilleur haut débit pour le streaming et au meilleur réseau téléphonique.