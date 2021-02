À tous les amateurs de chocolat – vous n’avez pas vraiment besoin d’une excuse pour le manger tous les jours, non? Avoir un bar caché quelque part dans la cuisine est suffisant pour une raison. Le bonheur et le chocolat ont été étroitement associés en tant que «nourriture d’amour» depuis les civilisations méso-américaines. Le chocolat était considéré comme un produit de luxe à cette époque. Si vous avez essayé de valider votre douce habitude, sachez qu’il existe une alternative qui peut avoir un effet positif sur votre santé. Entrez le chocolat noir. Riche en pourcentage de cacao, le chocolat noir est un élément bénéfique de votre alimentation quotidienne, de votre cœur et de votre santé en général. Oui, vous pouvez maintenant vous sentir bien dans votre obsession du chocolat noir. Mais la meilleure question est de savoir quelle est la limite avant que la surindulgence ne contrebalance les effets positifs.

Quelle est la quantité quotidienne recommandée de chocolat noir?

Les chocolats noirs sont fabriqués à partir de graines de cacaoyers, l’une des meilleures sources d’antioxydants de la planète. Les avantages de le manger sont bien connus, mais les suggestions pour un nombre solide de grammes sont difficiles à trouver. Le type de chocolat noir que vous grignotez constitue un facteur important. Atteindre au moins 70 pour cent de cacao pour les bienfaits pour la santé cardiaque. Même si le chocolat noir est considéré comme une friandise relativement saine, il faut garder à l’esprit qu’il contient encore beaucoup de calories. Par exemple, une barre de 100 grammes de chocolat noir à 85% enregistre environ 600 calories, dont 450 proviennent de matières grasses.

La dose recommandée est estimée à 30-60g, disent les experts. Vous pouvez consommer trop de calories si vous vous adonnez à autre chose. Une barre de chocolat noir de 41 grammes contient environ 190 calories. Une pomme crue de taille moyenne, en revanche, représente près de 95 calories. Par conséquent, ne remplacez pas les aliments sains par cette friandise. Considérez que vous ne consommez peut-être que des calories supplémentaires, même en respectant la quantité recommandée.

Les plats à emporter

Non seulement le chocolat a un goût délicieux, mais il offre des avantages significatifs pour la santé. Il n’y a donc pas beaucoup de doute sur les puissants avantages du cacao pour la santé, mais cela ne signifie pas que vous allez tout faire et en manger beaucoup tous les jours. Il est encore chargé d’une bonne quantité de calories et de matières grasses, facile à manger trop, alors soyez conscient de l’apport quotidien. Profitez-en juste assez pour vous sentir rassasié et ne pas nuire à vos saines habitudes alimentaires. Sachez qu’une grande partie des produits achetés en magasin ou du chocolat sur le marché ne sont pas aussi sains. Par conséquent, choisissez des produits de qualité uniquement du chocolat noir avec une teneur en cacao de 70% ou plus. Le bio est toujours préférable, il faut donc s’assurer qu’ils consomment du chocolat avec de moins en moins d’ingrédients naturels.