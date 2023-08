Quelle pression ? Matildas répond à toutes les questions qui leur sont posées

MELBOURNE – Steph Catley s’est levée et a regardé le ballon qu’elle venait de placer sur le point de penalty. Son visage était une image de concentration. Elle n’avait pas l’air nerveuse. Elle n’avait même pas l’air d’avoir respiré profondément.

Après avoir converti un penalty lors du match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de l’Australie contre la République d’Irlande – le but gagnant dans ce qui était une victoire prudente 1-0 – la skipper remplaçante a expliqué que les pénalités ne sont que des coups de pied arrêtés pour elle. Et elle sait prendre un coup franc et qu’il y a de l’adrénaline, mais pas forcément de la nervosité.

Ainsi, lorsque l’arbitre a sifflé à Melbourne lundi soir et que Catley a pris sa petite course, l’adrénaline coulant sans aucun doute dans ses veines, elle a frappé le ballon avec son pied gauche et l’a placé parfaitement au-delà d’un Kailen Sheridan tendu. Le but a porté l’Australie à quatre, le Canada à zéro. Le calme et le sang-froid de Catley se sont reflétés dans toute l’équipe de Matildas dans l’une des performances les plus extraordinaires de l’histoire de l’équipe nationale.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Au lendemain de la victoire, alors que les fans affluaient du Melbourne Rectangular Stadium, positivement portés par le spectacle qui s’était déroulé devant eux, des milliers de questions ont rempli l’air : Comment ont-ils fait ? Comment les Matildas sont-ils passés du bord d’un désastre absolu à, sans doute, la plus grande victoire de l’histoire récente de l’équipe ?

Comment l’Australie a-t-elle commencé la journée au troisième rang du groupe B, envisageant une sortie potentielle de la phase de groupes, pour finir en tête du groupe et en huitièmes de finale ? Comment ont-ils battu le Canada, champion olympique en titre, qui était dans la loge pour progresser?

Comment ont-ils fait si cliniquement et calmement et complètement? Et comment ont-ils fait tout cela sans Sam Kerr ?

Les réponses étaient sur le terrain, bien sûr.

Caitlin Foord n’a pas été inscrite sur la feuille de match mais, après deux matchs en tant qu’agneau sacrificiel en l’absence de Kerr, elle a finalement été autorisée à jouer le genre de match que beaucoup avaient prédit qu’elle jouerait avant le tournoi. Sa combinaison avec son coéquipier d’Arsenal Catley sur le flanc gauche est devenue le point central d’une attaque de Matildas qui avait besoin de vitesse, de classe, d’intelligence et de fluidité. Le duo a livré à la pelle.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

En fait, 99 des attaques des Matildas contre le Canada se sont déroulées du côté gauche du terrain, comparativement à 15 du côté droit. Le combo Catley-Foord ailier gauche a préparé le premier match de Hayley Raso et le but de Mary Fowler, avant que Catley ne termine le travail avec son penalty.

Ellie Carpenter a connu son meilleur match de la Coupe du monde jusqu’à présent, tandis que Katrina Gorry a continué à tirer les ficelles au milieu de terrain. Et Emily van Egmond, souvent décriée, a joué un rôle crucial entre la ligne avant et le milieu de terrain.

Ce ne sont pas seulement les têtes expérimentées qui se sont mobilisées non plus. Lors du match d’ouverture contre l’Irlande, l’Australie comptait cinq débutants en Coupe du monde.

Contre le Canada, quatre d’entre eux ont recommencé et ont prouvé qu’ils avaient leur place. Mackenzie Arnold continue de montrer pourquoi elle est la gardienne n ° 1 de l’Australie, effectuant un superbe arrêt avec ses pieds et se livrant à des bêtises qui font perdre du temps à l’élite pour gagner une autre feuille blanche. Devant elle, Clare Hunt continue d’étouffer les attaques de l’opposition sans faire d’histoires; son sang-froid dément ses neuf sélections. Kyra Cooney-Cross a effectué un autre changement important au milieu de terrain, ce qui lui a valu les éloges de la légende d’Arsenal, Ian Wright, entre autres.

Puis il y a eu Fowler. Elle aurait pu terminer la nuit avec une attelle sans le talon de Carpenter et une intervention VAR. Au lieu de cela, elle devra se contenter d’un seul but et de sa meilleure performance sous un maillot Matildas à ce jour. Et cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

Toutes ces performances sur le terrain ont été plus que bien soutenues par une foule de 27 706 personnes au Melbourne Rectangular Stadium. C’était la plus petite foule pour les Matildas jusqu’à présent cette Coupe du monde, mais ils ont fait le bruit de deux fois plus de monde. Les larges pans d’or se sont assurés de jouer leur rôle, applaudissant chaque but, chance et arrêt, ainsi que huant toute légère perception sur les Matildas, que cela provienne des Canadiens, de l’arbitre ou du VAR.

Mais il y avait quelque chose de plus que les joueurs sur le terrain et la foule dans les tribunes. Alors que la nation bouillonnait d’anticipation nerveuse tout au long de la journée, cette équipe était prête à partir.

jouer 1:05 Est-ce le fan de football le plus chanceux d’Australie ? Marissa Lordanic rencontre Emily, une fan des Matildas qui a reçu le maillot de Sam Kerr après la victoire 4-0 de l’Australie contre le Canada.

Armées de la motivation d’avoir le dos contre le mur, d’un besoin de gagner pour rester dans le tournoi, les Matildas ont tout rassemblé. L’entraîneur Tony Gustavsson a parlé des impondérables d’après-match.

« J’espère que beaucoup d’entraîneurs pourront vivre ce que j’ai vécu ces trois derniers jours, c’est-à-dire que parfois on sent quand les choses vont bien se passer », a-t-il déclaré.

« Vous sentez que ça va être un bon match. Vous ne pouvez pas vraiment y toucher. Vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi mais vous le sentez juste et je l’ai senti il ​​y a déjà trois jours et faire partie de cette équipe pendant trois jours menant dans ce jeu, avoir ce sentiment. Ce fut un privilège d’en faire partie. «

Ainsi, alors que la nation espérait le meilleur mais s’attendait au pire, les Matildas ont vaqué à leurs occupations avec une détermination inébranlable. Ils ont corrigé les erreurs défensives qui ont contribué à la défaite 3-2 contre le Nigeria. Les remplacements de Gustavsson avaient du sens. Et le jeu des Matildas dès le départ a crié que c’était une équipe qui n’était pas prête à être terminée.

La chose la plus importante de ce match a sans doute été la manière dont les Matildas ont géré leur football. Ce calme et cette maturité montrés par Catley alors qu’elle se levait pour tirer son penalty ont été répandus tout au long du match. Lorsque le premier but de Fowler a été refusé pour hors-jeu, les joueurs n’ont jamais douté qu’ils en marqueraient un autre. L’équipe était une fois de plus entrée dans cette terre promise : la performance de 90 minutes.

Le résultat et la performance ont été un renouvellement de la foi. Les émotions accrues de la Coupe du monde à domicile signifiaient que les réactions à la défaite du Nigeria étaient extrêmes, mais pas injustifiées. La nation ressent les choses aussi profondément qu’elle se soucie de cette équipe dans ce tournoi. Il y avait une véritable crainte que cette équipe ait en quelque sorte régressé au début de l’ère Gustavsson : qu’elle panique lorsqu’elle est à terre, qu’elle recoure à de longues balles et à des centres pleins d’espoir, et qu’une erreur défensive calamiteuse en engendre une autre.

Il y avait un sentiment que peut-être les 10 derniers mois de football avaient tous été une apparition. Ces 11 victoires en 13 matchs signifiaient quelque chose mais pas assez quand c’était vraiment nécessaire.

Le résultat de lundi et, plus important encore, la performance de l’équipe, nous ont rappelé qu’un mauvais match ne fait pas une mauvaise équipe de football, même s’il peut faire un mauvais tournoi — demandez simplement au Canada.

Désormais, les Matildas profiteront d’une semaine de pause avant de retourner à Sydney pour affronter le deuxième du groupe D – très probablement le Danemark, mais potentiellement l’Angleterre, la Chine ou Haïti en fonction des résultats de mardi. Peu importe l’adversaire, l’attention des protégés de Gustavsson sera uniquement sur la tâche à accomplir.

Et tandis que les fans commenceront à penser à ce prochain match aussi, pour l’instant ils ne poseront qu’une seule question : Où étiez-vous la nuit où les Matildas ont battu le Canada ?