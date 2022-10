Quelle première femme noire à être PDG de FedEx a appris à diriger

Cette concentration sur une carrière de 31 ans chez FedEx a conduit à la nomination de Hood en février 2020 en tant que PDG et président de la société d’exploitation, qui supervise les capacités de transport pour les expéditions terrestres accélérées, le contrôle de la température et d’autres solutions spécifiques à l’industrie.

“C’est de nombreuses années plus tard que j’ai commencé à me concentrer sur une carrière et que j’ai reconnu le monde de FedEx et son ampleur”, a-t-elle déclaré. “J’ai décidé d’être vraiment intentionnel avec ma carrière, et cette concentration m’a conduit là où je suis aujourd’hui.”

Au fur et à mesure que ses rôles et responsabilités changeaient, Hood a déclaré que son “intentionnalité” avait également changé.

Ramona Hood assiste au New York Moves 2021 Power Women Gala au Second Events Space le 19 novembre 2021 à New York.

Au début de la pandémie, qui a coïncidé avec le début du mandat de Hood en tant que PDG, elle a déclaré que beaucoup s’attendaient à ce que ce soit de courte durée et “nous reviendrions à la normale que nous connaissions tous dans les 60 à 90 jours.”

Mais comme il est devenu plus clair que ce ne serait pas le cas, Hood a déclaré qu’une chose importante qu’elle avait retirée de cette période était “la grâce que nous avons donnée à tout le monde”.

“Vous pensez aux gens qui commencent à travailler à domicile et aux interruptions qui se produiraient parce qu’ils n’étaient pas nécessairement configurés pour cet environnement … il y avait juste beaucoup de grâce que nous avions tous les uns pour les autres”, a déclaré Hood.

Maintenir une approche agile et se concentrer sur la communication ont été les clés de son leadership au cours de cette période.

“Notre objectif était vraiment de ramener les gens chez eux assez rapidement avec l’infrastructure qui n’avait pas été testée de cette manière, et notre objectif était de continuer à travailler pour voir si nous allions le casser puis le réparer”, a-t-elle déclaré. “Donc, cette capacité à prendre un problème aussi complexe et à le décomposer en termes plus simples et à le faire à la vitesse à laquelle nous l’avons fait était quelque chose que nous continuons à utiliser dans notre travail aujourd’hui – comment résolvons-nous les problèmes et comment pouvons-nous le faire plus rapidement que nous avons historiquement.”