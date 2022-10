Les prévisions météorologiques de Melbourne et les retards de pluie ont été une source de préoccupation pour des millions de fans de cricket qui attendent la rencontre entre l’Inde et le Pakistan dimanche alors que les plus grands rivaux du jeu se préparent pour leur match d’ouverture de la Coupe du monde T20 2022 au MCG. Depuis que les dates de l’affrontement sont connues, les fans jouent avec leurs téléphones, vérifient anxieusement les applications météo pour voir si les dieux de la pluie montreront de la pitié le 23 octobre, le jour J du cricket.

Heureusement pour nous tous, ceux qui se sont réunis au magnifique MCG sont heureux d’annoncer que le ciel est clair et que le soleil brille sur le site de l’Inde-Pakistan.

Au moins pour l’instant, les problèmes de retard de pluie ont été mis sur le siège arrière alors que les premiers signes promettent un cracker d’un concours entre Rohit Sharma et les hommes de Babar Azam.

Le soleil est au MCG pic.twitter.com/X8oSWiupKM — محمد شعیب اظہر (@ShuaibAzhar) 23 octobre 2022

Beaucoup d’inquiétudes concernant la météo dans la préparation de l’Inde contre le Pakistan. Mais le soleil brille @MCG à l’heure actuelle. Commentaire à partir de 9h sur 5 Sports Extra & @BBCSounds. #bbccricket #INDvPAK pic.twitter.com/UxlAsyiA4z – Adam Mountford (@tmsproducer) 23 octobre 2022

MCG MAINTENANT 😍 Le soleil est au rendez-vous à Melbourne🌥

Il y a moins de 10 % de chances de pluie. Préparez-vous à assister à un taakra T20 complet entre l’Inde et le Pakistan. 🙌🙌#T20WorldCup2022 #INDvsPAK #PakVsInd #T20worldcup pic.twitter.com/exxD9h0UZn — Hamxa 🏏 🇵🇰 (@hamxashahbax21) 23 octobre 2022

MCG Third look – Le soleil est sorti pic.twitter.com/Amf4PG6W52 — Sekhar Sridhar (@noise_segar) 23 octobre 2022

Le soleil brille juste au-dessus du mcg. Match complet activé.#INDvPAK pic.twitter.com/qJVLpEYFRm – Rahul Sharma (@rahulsharmashv) 23 octobre 2022

La température à Melbourne oscillera autour de 18 degrés Celsius et le ciel sera couvert de nuages. Des averses irrégulières et un orage sont attendus au cours de la journée. Le match sera interrompu par la pluie car le taux de précipitations est de 91% dimanche. La vitesse du vent devrait être d’environ 15 km/h. Le match sera très probablement interrompu par la pluie. Il sera intéressant de voir si nous obtenons un match avec moins de dépassements ou s’il est complètement délavé.

