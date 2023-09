Quelle place ont les médias physiques dans notre monde entièrement numérique ?

Il y a peu d’endroits dans ce monde où les êtres morts se voient offrir une place aussi privilégiée parmi les vivants. Si je devais penser à quelque chose, ma première pensée se poserait sur les Catacombes de Paris, les anciennes carrières transformées en galerie morbide pour les étagères d’ossements anonymes. Dans cet énorme memento mori, les crânes de Parisiens morts depuis longtemps recouvrent d’innombrables fémurs et tibias, chacun portant les marques de leur propriétaire d’origine.

Il n’y a pas de message pour un seul os, mais ensemble, c’est comme si chacun de ces crânes criait à l’unisson « Souviens-toi moi. » Sur le chemin des catacombes, un panneau en latin on peut lire « Memento novissimorum, noli oblivisci ». Dans une traduction anglaise libre, il est écrit « Souvenez-vous le dernier, n’oubliez pas.

Scarecrow Video est les catacombes du monde cadavérique des médias physiques, même s’il s’agit d’un format beaucoup plus divertissant et enrichissant. endroit où il faut être que les tunnels mélancoliques sous Paris. Chaque centimètre carré du magasin est couvert de la tête aux pieds en DVD et VHS. Il y a des allées dédiées aux anime, aux films d’espionnage, aux chopsocky et à des genres encore plus ésotériques. La section films étrangers présente des titres provenant de pays où la culture cinématographique obtient peu ou pas d’attention, comme l’Érythrée. Il y a plus de 146 000 titres parmi ces piles, allant des succès récents au box-office aux plus bizarres, comme une vieille vidéo de formation expliquant comment utiliser Windows 95 de Microsoft hébergée par Amis membres de la distribution Jennifer Aniston et Matthew Perry.

Oui, cela existe, et comme me l’a dit la présidente et trésorière de Scarecrow Video, Kate Barr (si vous étiez curieux, non, il n’y a aucun rapport) lors d’un entretien téléphonique plus tôt ce mois-ci, c’est aussi hilarant et bizarre que vous pouvez l’imaginer. Scarecrow est le seul magasin de location de vidéos existant dans tout Seattle, Washington.

Et bien qu’on ne puisse pas commander par correspondance un osselet chez Paris célèbre morgue, vous pouvez demander un des DVD de Scarecrow par la poste. Le magasin, lui-même un site culturel à but non lucratif depuis 2014, est le dernier magasin indépendant proposant des supports physiques plus anciens, à savoir des VHS et des DVD, aux près de 734 000 habitants de la ville. Ce mois-ci, le petit magasin, avec son labyrinthe d’étagères tapissées de DVD—est devenu l’un des derniers services proposant la location de DVD physiques à l’ensemble des États-Unis

« Pour les gens qui recherchent un titre très spécifique qu’ils ne peuvent pas retrouver, les gens qui sont cinéphiles ou obsédés par un réalisateur ou un acteur en particulier, et qui veulent regarder toute leur filmographie, nous sommes l’endroit idéal. je vais l’avoir », a déclaré Barr.

Le service de diffusion de DVD par courrier d’Épouvantails a été mis en ligne plus tôt en septembre dans le cadre d’une initiative de collecte de fonds pluriannuelle visant à insuffler une nouvelle vie à la petite entreprise. L’entreprise a dépensé plus de 350 000 dollars pour créer un nouveau site Web et développer un programme qui lui permettrait d’expédier des DVD dans les 50 États. Sur un coup de chance ou un jugement imminent, Netflix a officiellement déclaré que les derniers DVD de son service de location de disques seraient se blottir dans les boîtes mail des abonnés ce mois-ci. Barr a déclaré que la date d’annonce initiale était de retour en avril avant qu’elle ne soit retardée, à peu près au même moment où Netflix a annoncé pour la première fois que c’était le cas. retirer son service DVD. Le dernier DVD de Netflix est sorti cette semaine.

En comparaison, le service de DVD par courrier du petit magasin est plus cher que l’ancienne offre de Netflix avec des frais d’expédition fixes de 12 $, et bien que Scarecrow propose beaucoup plus de titres que Netflix à son apogée, Barr a déclaré avoir moins de copies de chaque film ou émission. Les clients ont une limite de six DVD à la fois, et tout est expédié dans du plastique dur pour préserver l’intégrité de chaque disque. Les clients, pour leur part, doivent prendre soin de chaque exemplaire comme s’il s’agissait d’un trésor. De cette façon, Netflix Le modèle est très différent de ce que Scarecrow veut proposer. De plus, vous n’avez pas à vous inquiéter partager un mot de passe.

« Netflix était un produit d’appel », a expliqué Barr. « Notre collection est tellement unique. Nous n’avons pas, vous savez, 500 copies du même film. Nous avons un, peut-être deux exemplaires de différents films, peut-être plus s’ils sont populaires. Nous avons dû trouver comment procéder de manière à ne pas nous contenter d’une hémorragie dans notre collection.

Plus que tout, le service s’adresse aux cinéphiles, à ceux qui veulent regarder quelque chose qu’ils ne peuvent pas facilement obtenir ou qu’ils ont du mal à trouver sur n’importe quel service de streaming actuel. C’est pour les gens qui veulent regarder un film avec la sérénité sans publicité, qui trouvent la limitation de n’avoir qu’un certain nombre de films ou d’émissions à regarder à la fois – à bien des égards – libératrice.

Les médias physiques sont-ils là pour rester ?

Même si le nombre de vidéoclubs a augmenté diminué au cours des dernières décennies, certaines entreprises tiennent le flambeau des supports physiques. Scarecrow n’est pas non plus le premier petit magasin à faire de la location par correspondance. Le basé à Chicago Facettes dispose également de son propre service de location depuis près de deux décennies tandis que le petit magasin Films du 20e siècle situé à Bristol, au Royaume-Uni, dispose également d’un petit service de courrier.

Le dernier grand service de location de DVD physiques reste Redbox avec ses distributeurs automatiques de gros disques que l’on trouve toujours à l’extérieur des rares 7-Eleven ou des stations-service. L’entreprise elle-même était racheté par Chicken Soup for the Soul Entertainment il y a un an pour 375 millions de dollars, et dans un e-mail à Gizmodo, la société affirme qu’elle dispose encore de 29 000 kiosques à travers les États-Unis et de 40 millions de membres fidèles actifs qui reviennent toujours pour les derniers succès. La CSSE a déclaré vouloir réduire les coûts afin de compenser son achat Redbox.

Mais s’il existe encore des options pour trouver un disque contenant les dernières versions, il existe beaucoup moins d’opportunités pour découvrir des médias anciens, oubliés ou de niche. Des services comme La chaîne critère et Films classiques de Turner garder quelques films plus anciens en circulation, mais c’est pas assez pour englober l’ensemble de la production médiatique mondiale du siècle dernier – même pas proche.

Scarecrow Video propose des sections entières dédiées aux genres cinématographiques souvent oubliés, comme le nom familier des films d’action hongkongais du milieu du siècle surnommés « chopsocky ». Photo: Vidéo sur l’épouvantail

Le problème, comme toujours, c’est la licence. C’est une opération coûteuse et qui prend du temps efforcez-vous de trouver chaque groupe de défense des droits, puis payez-les pour avoir le privilège de diffuser un film étranger oublié. Les accords de licence sur les supports physiques déjà fabriqués sont tous pris en charge. Et oui, il y a du piratage, mais même les plus grandes archives de films en ligne ne peuvent pas tout trouver, notamment des trucs qui n’ont pas été numérisés. Bon sang, il y a plus pollinisation croisée entre bibliothèques pirates et ayants droit que ces entreprises ne voudraient l’admettre.

Les services de location de vidéos ne doivent pas nécessairement se soucier des droits. Après tout, vous payez pour louer une copie du film, pas le droit montrer ce film en public. Des entreprises comme Netflix sont également redevables de leurs résultats financiers. Ils ne paieront pas pour obtenir une licence en noir et blanc film indépendant de la Chine d’après-guerre si peu de gens s’en soucient.

« Pour nous, ce n’est tout simplement pas un critère », a déclaré Barr. « Une fois qu’il est dans notre collection, il est dans notre collection, nous ne le trions pas et ne l’élaguons pas. »

Mais il existe un problème avec les supports physiques, qui s’aggrave chaque année. Les DVD et les cassettes VHS se dégradent avec le temps. Vous avez des organisations à but non lucratif qui travaillent pour défaite ce qu’on appelle le « magnétique crise médiatique » en numérisant autant de cassettes que possible. La Bibliothèque du Congrès et d’autres groupes ont travaillé à la numérisation des films pour ajouter à la collection permanentemais la nature sélective de la préservation laisse naturellement de côté l’étrange et l’étrange, l’indie et l’oubli.

Barr a déclaré que son magasin avait travaillé pour obtenir des subventions pour aider à numériser certaines des parties les plus rares de la collection de Scarecrow. des endroits comme les archives Internet, mais même dans ce cas, la numérisation n’est pas une solution miracle. Même le contenu numérisé doit évoluer, qu’il s’agisse de migrer vers un nouveau disque dur ou vers un format de fichier plus récent. La Bibliothèque du Congrès a bien plus de contenu que Scarecrow, mais celle des États-Unis la plus grande archive n’a pas l’habitude de vous envoyer du contenu à la demande.

Même si je ne suis qu’un des des millions qui souviens-toi Vidéo à succès avec tendresse, nous devons tous admettre que le streaming est là pour rester, du moins tant que de nouveaux services ne viennent pas détruire une fois de plus tout le paradigme du cinéma amateur. Barr a déclaré qu’elle pensait que les médias physiques pouvaient encore avoir leur place aujourd’hui, même si de nombreuses personnes ont depuis longtemps évité complètement leur lecteur DVD.

« Chez Scarecrow Video, nouschaque personne de Scarecrow Vdes flux vidéo, en plus de regarder des tas et des tas de Blu-ray, de DVD et de VHS, car cela fait désormais partie de notre culture de visionnage », a-t-elle déclaré.

jeSi vous réunissez Netflix, Amazon et Hulu, vous pourriez avoir 42 000 titres proposés, y compris les originaux, il y a beaucoup plus de DVD dans la collection de Scarecrow, et un peu plus de 106 000 d’entre eux sont disponibles pour le service de location par courrier. Malheureusementtu ne peux pas mettre la main sur ça bizarre Amis Guide pratique pour Windows 95, ou tout autre DVD ou cassette rare, sauf si vous habitez suffisamment près pour pouvoir le louer en personne. Ces DVD spéciaux et toutes les cassettes VHS doivent rester chez Scarecrow simplement parce qu’ils sont tout simplement trop précieux pour se fier aux caprices de l’USPS. Néanmoins, Barr a déclaré que Scarecrow allait continuer sur cette lancée et voir jusqu’où ils peuvent mener leur petite entreprise. Et bon, il devrait y avoir quelque chose de spécial pour les personnes qui se rendent au magasin.

« À moins que nous ne tombions tous dans l’océan, nous serons toujours là », a déclaré Barr.

Memento novissimorum, en effet.