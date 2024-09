Quelle place devrait accorder ESPN à Caitlin Clark pendant les playoffs de la WNBA ? Nos experts en débattent

Si vous êtes une ligue sportive professionnelle, vous voulez toujours vendre une histoire d’audience et la WNBA a une excellente histoire de statistiques à vendre en 2024. La semaine dernière, ESPN a annoncé que sa saison régulière de la WNBA était la plus regardée de tous les temps pour les matchs sur les ondes d’ESPN Networks (y compris ABC). Les matchs ont attiré en moyenne 1,2 million de téléspectateurs, une augmentation massive par rapport aux matchs de l’année dernière (440 000 téléspectateurs). Il s’agit d’augmentations de pourcentage inouïes dans la télévision sportive.

Quelque chose d’encore plus impressionnant ? La WNBA a eu 22 matchs de saison régulière qui ont attiré en moyenne plus d’un million de téléspectateurs – la première fois depuis 2008 qu’un match de la WNBA a dépassé le million de téléspectateurs. Si vous ajoutez le match des étoiles de la WNBA et la draft de la WNBA, cela fait 24 événements de programmation au cours de l’année civile 2024 qui ont dépassé le million de téléspectateurs (Caitlin Clark faisait partie de toutes ces fenêtres, sauf trois(selon Sports Media Watch).

À ce propos : le match des étoiles de la WNBA a attiré en moyenne 3,44 millions de téléspectateurs sur ABC, battant le précédent record d’audience établi en 2003. La draft de la WNBA, avec Clark, Angel Reese et Cameron Brink, a attiré en moyenne 2,446 millions de téléspectateurs, ce qui représente une augmentation de 307 % de l’audience par rapport à l’année dernière.

Quoi d’autre ? Sept matchs sur ION cette saison ont dépassé le million de téléspectateurs, dont le match de vendredi dernier entre Indiana et Las Vegas, qui a attiré en moyenne 1,2 million de téléspectateurs. Enfin, Sports Media Watch a rapporté que le match du 11 septembre entre les Fever et les Aces a attiré la plus grande audience WNBA jamais enregistrée sur NBA TV, avec 678 000 téléspectateurs. Le précédent record avait également été établi en 2024 avec un match Fever-Wings le week-end de la fête du Travail qui a attiré 652 000 téléspectateurs.

Un nombre d’audience tout simplement incroyable pour cette ligue. Le nouvel accord signifie également de meilleures fenêtres de programmation pour la WNBA sur ABC. pic.twitter.com/l44E9mGzqm – Richard Deitsch (@richarddeitsch) 11 septembre 2024

L’Athlétique demande souvent aux journalistes de basket-ball féminin Sabreena Merchant et Ben Pickman de débattre d’un problème lié à la WNBA, mais nous allons changer un peu les choses ici en ajoutant une troisième voix (moi) alors que nous nous lançons dans l’après-saison la plus attendue de l’histoire de la ligue, du moins en fonction de l’intérêt des téléspectateurs. Les séries éliminatoires commencent dimanche avec quatre matchs télévisés à l’échelle nationale.

Richard Deitsch : Alors Ben et Sabreena, une sorte de saison, hein ? J’aurais aimé avoir votre avis sur certaines histoires centrées sur les médias en ce qui concerne la saison de la WNBA. Commençons par Caitlin Clark, car elle a attiré un public transcendant. Cela n’enlève rien au talent et à l’intérêt des autres joueuses, mais Clark a changé la donne, et les données le montrent de manière écrasante. Si j’étais un responsable de la programmation ESPN/ABC, je traiterais les Fever comme les Dallas Cowboys. Je les placerais dans ma fenêtre de plus haut niveau et j’espère au moins obtenir trois matchs contre les Sun. Je ferais une émission en direct avant et après le match 1. Je mettrais également toute ma puissance de frappe sur les réseaux sociaux sur cette série du premier tour. Je ne veux pas négliger les autres séries, mais vous voulez profiter de ce qui pourrait être un court séjour hors de l’Indiana. Comment feriez-vous la promotion des Fever si vous êtes ESPN ?

Marchande Sabreena:Il ne semble pas que les Fever aient besoin d’une promotion supplémentaire, compte tenu de la façon dont ils ont attiré les foules indépendamment du réseau, du créneau horaire et du lead-in, mais leur donner toutes les cloches et sifflets semble être la bonne décision. Je m’attends à ce qu’ESPN envoie l’équipe numéro 1 de Ryan Ruocco et Rebecca Lobo partout où Indiana commencera les séries éliminatoires, même si cela signifie négliger les doubles champions en titre à Las Vegas, même si cela aide que les Fever aient une chance raisonnable de remporter une victoire surprise au premier tour. En parlant des Cowboys, cependant, le premier match des séries éliminatoires de la WNBA se déroule contre la NFL, ce qui représente un obstacle auquel Clark n’a pas encore eu à faire face dans sa carrière professionnelle. Le fait que Clark participe à son premier match des séries éliminatoires va-t-il ronger le football, ou allons-nous assister à une baisse des audiences ?

Ben Pickman:Si vous êtes ESPN/ABC, vous espérez certainement éviter cette déception. Mais même si le match d’ouverture de l’après-saison d’Indiana n’égale pas, disons, le premier match Sky-Fever de la saison, il ne serait pas surprenant, compte tenu des précédents, que le match d’ouverture d’Indiana atteigne une audience moyenne à sept chiffres.

Le match 1 de la finale de la WNBA de l’année dernière a été diffusé un dimanche et a été le match 1 le plus regardé de tous les temps sur un réseau ESPN. Pourtant, il n’a attiré qu’un peu plus de 700 000 téléspectateurs en moyenne. Le match 3, qui s’est également déroulé un dimanche, a attiré en moyenne 889 000 téléspectateurs sur ESPN. Les matchs de fièvre ont fait exploser ces chiffres tout au long de la saison, donc même face à une équipe de la NFL, ils semblent susceptibles de capter l’attention des téléspectateurs.

La ligue n’a pas encore annoncé le calendrier complet des éliminatoires, mais le deuxième match de la série Fever aura probablement lieu mardi ou mercredi (une soirée sans NFL), ce qui signifie qu’un autre record pourrait être établi. Pour répondre à votre question initiale, Richard, je pense que ce que vous avez prévu – un spectacle en direct avant et après le match sur place – et beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux semble être des choix raisonnables.

Allemand: En effet, Clark a probablement trouvé la seule entité qui peut la ralentir en tant qu’attraction télévisuelle : la NFL. Autre sujet : une chose que j’ai appréciée cette année, c’est l’augmentation de la couverture nationale avant les matchs. Le compte à rebours WNBA d’ESPN en est un parfait exemple. L’émission a attiré en moyenne 503 000 téléspectateurs pendant la saison régulière, une augmentation massive par rapport à l’année dernière. Je pense que la WNBA devrait vraiment pousser ESPN à avoir une présence quotidienne en studio quelque part au sein de la famille des réseaux ESPN pendant la saison WNBA 2025. Si je vous nommais tsar des médias de la ligue pour 2025, qu’essaieriez-vous de mettre en œuvre pour les principaux partenaires médias ?

17 000 🤯 C’est la première fois dans l’histoire du sport féminin que nous y parviendrons, et nous n’y serions pas parvenus sans vous. Nous avons hâte de lancer la saison et de créer un incroyable avantage à domicile au Chase Center. Continuons à écrire l’histoire ensemble ! pic.twitter.com/YXgUMZfF2Q — Les Valkyries de Golden State (@wnbagoldenstate) 13 septembre 2024

Marchand: Je ne pourrais pas être plus d’accord avec l’idée d’une émission en studio sur ESPN, car il y a un réel appétit pour les conversations sur la WNBA, ce que n’ont pas les personnalités des médias qui se lancent dans le basket féminin une fois par mois. NBA TV a déjà essayé une émission, et il y a eu des segments WNBA sur NBA Today, mais la ligue a besoin d’une émission dédiée sur une chaîne à laquelle la plupart des gens ont accès. L’autre chose principale que j’essaierais de régler en tant que tsar des médias est un certain niveau de cohérence dans la programmation de la WNBA. La NFL existe sur plusieurs plateformes différentes, mais les fans savent que le lundi c’est ESPN, le jeudi c’est Amazon et le dimanche soir c’est NBC. La WNBA a besoin de ce type de rotation avec ses plus gros partenaires. Amazon et ION ont déjà leurs propres soirées, mais il serait bénéfique pour la ligue d’avoir CBS le samedi et ESPN le dimanche, par exemple, pour que les gens sachent où se tourner.

Pickman:En plus d’obtenir une plus grande cohérence du réseau, les fans se plaignent souvent du manque d’heures de début décalées au cours d’une journée, c’est donc un élément qui devrait être au premier plan. La diffusion de plus de matchs de pré-saison (même s’il s’agit simplement de les diffuser sur le WNBA League Pass) devrait également être une priorité. Les téléspectateurs souhaitent voir les meilleures recrues en action pour la première fois et éviter d’avoir à regarder des séquences diffusées sur leur téléphone portable.

Une autre nouveauté sera l’ajout d’une 13e équipe, les Valkyries de Golden State. Je suis curieux de voir comment l’ajout d’une seule équipe de plus changera les choses. Il n’est plus possible de faire jouer toute la ligue en une seule journée. Du côté de la NBA, les Warriors de Golden State ont attiré beaucoup d’audience ces dernières années. Les Valkyries partagent la propriété et sont évidemment sur le même marché. Elles n’ont peut-être pas la puissance des stars des autres franchises de la WNBA lors de la première année, mais il y a un intérêt évident car la semaine dernière, elles ont dépassé les 17 000 dépôts d’abonnements, devenant ainsi la première équipe sportive féminine professionnelle à dépasser ce seuil. Dans quelle mesure les principaux partenaires vont-ils s’engager à diffuser une nouvelle franchise ?

Allemand: Tu as raison, Ben. Je suis curieux de connaître les nouvelles franchises de la WNBA, notamment Golden State, Toronto et Portland. Elles pourraient finir par attirer un nombre de téléspectateurs considérable (pensez à Paige Bueckers ou à JuJu Watkins). Ok, terminons avec ça. Donne-moi la finale WNBA avec le plus grand nombre de téléspectateurs pour ce sport, et comme il est évident que la présence du Fever en finale générerait le plus grand nombre de téléspectateurs, donne-moi une finale avec le Fever et une sans le Fever.

Pickman: Fever-Liberty est sans doute l’option finale qui a le plus grand potentiel d’audience, Aces-Fever étant la deuxième option. Si vous cherchez un match réaliste (c’est-à-dire sans chant du cygne entre Phoenix Mercury et Diana Taurasi) sans Fever, c’est Liberty-Lynx.

Marchand: La série qui devrait attirer le plus de spectateurs devrait être celle des demi-finales, à moins que le classement ne soit bouleversé de manière majeure, et c’est Aces-Liberty. J’ai hâte de voir comment ce chiffre se compare à celui de 2023 afin que nous puissions savoir dans quelle mesure l’augmentation de l’audience est due à l’effet Clark. Quant aux confrontations potentielles en finale, Fever-Aces doit être le plus grand tirage au sort, n’est-ce pas ? Clark contre les deux fois champions en titre, les parvenus contre l’establishment avec Dawn Staley obligée de choisir entre soutenir Aliyah Boston ou A’ja Wilson ? Si les Fever ne sont pas impliqués, les Aces doivent quand même être là. Les Aces en quête d’un troisième titre consécutif seront un grand spectacle.

(Photo : Ron Hoskins / NBAE via Getty Images)