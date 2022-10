Quelle personnalité de bureau êtes-vous ? Un nouveau quiz révèle si vous partagez trop... et si vos collègues aiment écouter

Un NOUVEAU quiz a été conçu pour savoir si vous êtes un sur-partageur ou un sous-partageur – car un quart des travailleurs britanniques admettent qu’ils donnent trop au bureau.

L’étude portant sur 3 000 adultes qui travaillent a révélé que plus de la moitié de ceux qui souhaitent s’ouvrir diraient que leurs collègues sont une “extension de la famille”.

Et 51% se sentent mieux adaptés pour avoir des gens vers qui se défouler.

Leur poids, les disputes avec leur moitié et les problèmes de santé font partie des sujets que les professionnels du pays aborderont avec leurs pairs au travail.

En plus d’être heureux de parler de leur vie amoureuse, de leur santé mentale et de leurs soucis d’argent.

Il est apparu que 14% sont à l’aise de partager leurs préoccupations concernant leur santé et un sur 10 (huit pour cent) est prêt à parler de problèmes plus profonds comme subir un traitement de FIV.

L’étude, réalisée par la plateforme d’avantages pour le bien-être, pirkx, a révélé que 33% aiment discuter de choses au travail car cela les aide à résoudre leurs dilemmes personnels.

En fait, 35 % ont convenu que garder leur vie privée pour eux-mêmes peut même avoir un impact sur leurs performances et leur productivité au travail.

Le Dr Bo van Grinsven, consultant en connaissances comportementales, a déclaré : « Tout le monde est différent et il n’y a pas de bon ou de mauvais type de personnalité. Mais il y a des différences dans la façon dont les gens font face à des choses comme les soucis.

“Pour certaines personnes, cela peut être un soulagement de partager des informations au travail sur leur situation personnelle, de laisser tomber, puis de se concentrer à nouveau sur leur travail.

“Pour d’autres, ils utilisent leur travail comme une stratégie d’adaptation en fournissant une distraction, donc partager leurs soucis personnels leur semblerait un fardeau supplémentaire.”

L’étude a également révélé que 75 % des soi-disant sur-partageurs pensent qu’ils n’ont pas toujours été aussi ouverts au bureau, mais qu’ils le sont devenus davantage au fil du temps, après avoir été dans l’entreprise pendant plus longtemps.

Il ne faut que six mois pour s’installer et se sentir suffisamment à l’aise dans un nouveau rôle pour commencer à discuter de votre vie personnelle avec des collègues au travail, selon les répondants.

Cependant, un tiers se décrirait comme « sous-partageurs », 54 % d’entre eux préférant garder leur travail et leur vie personnelle totalement séparés.

Même si un tiers des plus partageurs ont convenu que l’ouverture aux collègues peut aider à résoudre leurs problèmes personnels.

Il est également apparu que 30% des personnes interrogées seraient heureuses de parler aux membres de leur famille de leurs soucis d’argent, mais seulement 9% seraient à l’aise pour discuter du sujet avec leur patron ou manager.

Plus d’un quart (26 %) de tous les adultes employés ont déclaré qu’il y avait des collègues qui en savaient très peu sur eux car ils ne partageaient pas grand-chose sur leur vie personnelle.

Mais 24 % envient ceux qui sont suffisamment à l’aise pour s’ouvrir dans un environnement professionnel.

Et plus d’un tiers (34 %) pensent même qu’il vaut mieux être un sous-partageur avant tout, car cela sépare « les affaires et le plaisir », arrête les distractions au travail et crée un sentiment de respect de la part de vos collègues.

En fait, 34 % pensent que le travail est un bon moyen de se distraire des problèmes personnels, et près d’un cinquième (19 %) se réjouissent de travailler comme un moyen de faire une pause dans leurs soucis à la maison.

Mais même si le travail offre une bonne échappatoire à beaucoup, il peut aussi revenir dans la vie personnelle, puisque 43 % se retrouvent à consulter leurs e-mails en dehors de leurs heures contractuelles.

Selon les données OnePoll, 39 % prendront des appels téléphoniques lorsqu’ils ne travailleront pas, et 31 % supplémentaires effectueront des tâches pendant leur temps libre.

En conséquence, 75 pour cent pensent qu’il est important que les employeurs offrent un soutien et des avantages sociaux à leur personnel, en récompense du travail qu’ils entreprennent (60 pour cent).

Ainsi qu’un moyen de s’assurer que leur vie personnelle est prise en charge afin que cela n’affecte pas leur travail (43 %) et d’améliorer leur productivité (50 %).

La fondatrice et PDG de pirkx, Stella Smith, a déclaré : « Cette recherche est une approche légère d’un problème très poignant.

“Avec les barrières entre vie personnelle et vie professionnelle plus floues que jamais, il peut être difficile de gérer les défis professionnels et personnels au cours d’une journée de travail moyenne.

“Ce que vous choisissez de discuter avec des collègues, si vous en avez, est une question de choix personnel mais il est intéressant de voir la diversité des opinions et des réflexions sur le sujet.

“Ce qui est le plus important, c’est que chaque adulte qui travaille, quel que soit son choix de secteur ou de taille d’entreprise, ait accès à des prestations de bien-être complètes qui peuvent l’aider à gérer la jonglerie.

« Dans le passé, ces avantages étaient généralement un privilège accordé uniquement à ceux qui travaillaient pour de grandes organisations et c’est une injustice que nous espérons que pirkx contribuera à corriger.