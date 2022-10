Quelle part de Fiona est couverte par l’assurance ? ; Le Canada interdit l’importation de chiots: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Vous cherchez à adopter un chiot international? Vos options sont devenues plus limitées

Le Canada a maintenant interdit l’importation de chiens commerciaux – chiens destinés à la revente, à l’adoption, à la famille d’accueil, à la reproduction, à l’exposition et à la recherche – de plus de 100 pays.

Les pays sont signalés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) comme présentant un risque élevé de rage canine.

L’ACIA a déclaré que la rage canine tue 59 000 personnes chaque année dans les pays touchés par l’interdiction, notamment l’Afghanistan, l’Ukraine et la Chine continentale.

Marché a précédemment chiens faisant l’objet d’une enquête importés au Canada et même découvert qu’un chiot d’Ukraine n’avait jamais été vacciné contre la rage ou avait été vacciné contre la rage à un si jeune âge qu’il n’aurait pas été efficace, malgré les documents indiquant le contraire.

Mais les organisations de secours espèrent que le gouvernement changera d’avis. Fida Kablawi de London, en Ontario, a passé deux ans à amener des chiens d’Égypte au Canada. “La plupart de ceux que nous choisissons ont vécu des moments très difficiles – ils ont été négligés ou ils ont été attachés à un toit, enchaînés et affamés”, a-t-elle déclaré. “Ceux qui ont des histoires difficiles, ceux qui, selon nous, ont le plus besoin d’amour, ceux qui ont le plus souffert, nous essayons de les faire venir pour leur donner une vie meilleure.” Lire la suite

Kablawi est arrivée pour la première fois au Caire lors d’un voyage de travail en 2020. Après avoir rencontré les nombreux chiens des rues là-bas, elle a juré de revenir encore et encore pour les aider. (Soumis par Fida Kablawi)

Un nouveau rapport confirme que le racisme existe dans le secteur de l’immobilier, mais il n’y a aucun moyen efficace de le signaler

Une nouvelle étude de l’Ontario Real Estate Association (OREA) montre que le racisme et la discrimination sont abondants dans le secteur de l’immobilier.

Deux consommateurs sur 10 disent avoir été traités injustement en raison de leur identité, les personnes noires, autochtones ou de couleur et les personnes LGBTQ2S+ étant plus susceptibles de signaler un tel traitement.

C’est pire pour les agents immobiliers. Un Noir, un Autochtone et un agent immobilier de couleur sur quatre disent qu’un client a refusé de travailler avec eux en raison de leur identité.

Mais il n’existe aucun moyen efficace pour les consommateurs de signaler les incidents, ce qui incite l’OREA à faire pression pour un processus où les plaintes pour racisme et discrimination dans le secteur peuvent facilement être enregistrées, faire l’objet d’une enquête et entraîner des sanctions plus sévères. Lire la suite

Marketplace a déjà testé les préjugés raciaux lors d’évaluations de maisons. Vous pouvez regarder cette histoire à tout moment sur Gemme de Radio-Canada .

La flambée des prix du logement en Ontario était un sujet de préoccupation majeur pour les électeurs lors des élections provinciales de 2022. (Evan Mitsui/CBC)

La plupart des dommages causés par Fiona ne seront pas couverts par l’assurance

Elle est en passe de devenir la tempête la plus coûteuse à avoir jamais frappé le Canada atlantique, mais la plupart des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona ne seront pas couverts par les assurances.

C’est parce que les dommages causés par les inondations causées par les ondes de tempête ne sont pas couverts par la plupart des polices d’assurance. Les ondes de tempête, qui se produisent lorsqu’une tempête fait monter anormalement les niveaux d’eau naturels, ont été une grande partie de la colère de Fiona.

La plupart des polices d’assurance habitation couvrent généralement les dommages causés par des vents violents, des arbres abattus et des dégâts d’eau causés par des toits qui fuient.

La plupart des personnes qui ont besoin d’une couverture contre les inondations causées par les ondes de tempête, comme celles qui vivent dans des zones inondables, ne sont pas éligibles ou la couverture est trop chère.

Certains programmes du gouvernement fédéral aideront à combler certaines lacunes, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure.

“Ce genre d’événements va malheureusement être plus fréquent et plus destructeur”, a déclaré mardi aux journalistes Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités. “Évidemment, le gouvernement du Canada sera là pour partager l’aspect financier de cette compensation.” Lire la suite

Marché avaient précédemment signalé que jusqu’à 10 % des foyers canadiens pourrait être non assurable en raison du risque d’inondation. Pour savoir si vous en faites partie, appelez votre compagnie d’assurance habitation. Vous pouvez regarder l’enquête complète sur Gemme de Radio-Canada .

Des travailleurs enlèvent un arbre abattu par les vents du toit d’une maison à la suite de la tempête post-tropicale Fiona à Halifax lundi. Fiona, la tempête la plus puissante de la saison des ouragans de l’Atlantique de cette année, s’est abattue samedi matin dans l’est de la Nouvelle-Écosse comme l’un des systèmes les plus puissants à avoir jamais frappé la région, coupant l’électricité, renversant des arbres et forçant les résidents à fuir. (Darren Calabrese/Bloomberg)

Plus d’un résident sur cinq en soins de longue durée reçoit des antipsychotiques sans diagnostic, selon les données

Des dizaines de milliers de résidents de maisons de soins de longue durée au Canada se voient prescrire des antipsychotiques sans diagnostic de psychose, selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé.

Le médicament est utilisé « hors étiquette », ce qui signifie qu’il est utilisé pour des problèmes qui ne sont pas spécifiquement recommandés par Santé Canada.

Les antipsychotiques sont utilisés pour endormir les résidents et pour lutter contre des comportements tels que l’errance, les cris, la thésaurisation ou l’insomnie.

“Les antipsychotiques ont été qualifiés de contraintes chimiques”, a déclaré Tamara Daly, directrice du Centre de recherche et d’éducation sur le vieillissement de l’Université York.

“Lorsque nous constatons une quantité excessive de prescriptions d’antipsychotiques, alors qu’il n’y a aucune raison clinique ou état pathologique de les prescrire, ce serait un signal”, a-t-elle déclaré. “C’est souvent un indicateur que les personnes à la maison sont gérées chimiquement.”

Les dangers de l’utilisation des antipsychotiques sont bien documentés. Des études ont montré qu’ils peuvent augmenter le risque de chutes et de fractures chez les personnes âgées. Il a également été démontré qu’ils augmentent le risque d’accidents vasculaires cérébraux, d’événements cardiovasculaires et même de décès. Lire la suite

Marché a enquêté de manière approfondie sur les foyers de soins de longue durée. Vous pouvez regarder nos histoires – y compris l’enquête couvrant si les maisons de retraite sont au-dessus de la loi — à tout moment Gemme de Radio-Canada.

Travailleurs de la santé dans le couloir d’un foyer de soins de longue durée. (Shane Hennessey/CBC)

Que se passe-t-il d’autre ?

Découvrez ce que vaut votre argent avec le calculateur d’inflation de CBC

Entrez vos chiffres et suivez l’évolution de votre pouvoir d’achat au fil de l’année.

Alberta, il peut être difficile pour vous de trouver de la dinde fraîche cet Thanksgiving

Les épidémies de grippe aviaire entraînent une pression sur l’approvisionnement. Si vous cherchez de la dinde, magasinez tôt.

Il y a actuellement des centaines de milliers d’antiviraux contre la COVID-19 sur les étagères partout au Canada

Les professionnels disent que de nombreux Canadiens éligibles aux médicaments, y compris la plupart des personnes âgées et des adultes dont le système immunitaire est affaibli, ne savent pas qu’ils sont disponibles.

