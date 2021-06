Quelle pandémie ? Les États-Unis ont dépensé plus pour le développement d’armes nucléaires en 2020 que le reste du monde combiné, selon un rapport – RT USA News

Les États-Unis représentaient plus de la moitié des dépenses totales en armes nucléaires en 2020. Les 37,4 milliards de dollars qui ont été consacrés à son arsenal nucléaire ont dépassé les dépenses combinées des huit autres puissances nucléaires, selon un nouveau rapport.

La majorité de cette somme colossale, environ 5% des dépenses militaires totales du pays l’année dernière, a été versée sous forme de contrats de défense à des sociétés privées. Près d’un tiers, environ 13,7 milliards de dollars, a été attribué à l’entrepreneur Northrop Grumman, qui construit un nouveau système d’armes nucléaires intercontinental.

Selon le rapport intitulé « Complicit : 2020 Global Nuclear Spending » et publié lundi par le groupe de défense International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), les pays dotés de l’arme nucléaire ont collectivement dépensé 72,6 milliards de dollars pour ces armes l’année dernière, soit une augmentation de 1,4 milliard de dollars. sur l’année précédente.

Les États-Unis ont dépensé plus de trois fois le montant annoncé par leur plus proche concurrent, la Chine (10,1 milliards de dollars). La Russie figurait à la troisième place avec 8 milliards de dollars, tandis que le Royaume-Uni a dépensé environ 6,2 milliards de dollars, selon le rapport.

Le rapport de l’ICAB a calculé que les États dotés d’armes nucléaires, qui comprennent également la France, l’Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord, ont dépensé ensemble plus de 137 000 $ par minute en armes atomiques alors que la pandémie faisait rage en 2020.

« Il y a toujours plus (de dépenses nucléaires) là-bas… encore plus qui se cachent dans l’ombre », Susi Snyder, directeur général du projet « Don’t Bank on the Bomb » et co-auteur du rapport, a déclaré à The Intercept. Snyder a déclaré au point de vente que « les gouvernements, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et (et) la France exigent toujours de la « transparence » … mais ils ne se conforment pas aux normes qu’ils exigent des autres. »

Plus de 20 développeurs d’armes nucléaires se sont avérés avoir profité de contrats existants ou nouveaux – avec 11 entreprises occidentales qui ont rapporté à elles seules 27,7 milliards de dollars en contrats d’armes nucléaires nouveaux ou modifiés, note le rapport.

Derrière Northrop Grumman dans ce classement se trouvaient les sociétés américaines General Dynamics (10,8 milliards de dollars), Lockheed Martin (2,1 milliards de dollars), Raytheon Technologies (450 millions de dollars) et Charles Stark Draper Laboratory (342,3 millions de dollars).

Le rapport met également à nu les réalités de ce cycle de dépenses qui voit les gouvernements canaliser de plus en plus l’argent public dans les contrats nucléaires. Les fabricants d’armes dépensent à leur tour des sommes de plus en plus importantes pour faire pression sur les décideurs politiques – à hauteur de près de 100 millions de dollars l’année dernière – pour aider à pousser les responsables du budget à augmenter les dépenses.

Pour chaque dollar dépensé l’année dernière pour faire pression sur les gouvernements pour augmenter les dépenses de défense, 236 dollars sont revenus aux entreprises dans le cadre de contrats d’armement nucléaire, indique le rapport.





Les entreprises ont même fait pression pour autoriser le financement de la défense dans les projets de loi de secours de Covid-19. Par exemple, le rapport note qu’une grande partie des activités de lobbying en matière de défense de Boeing ont été regroupées avec le lobbying autour du plan de relance économique américain CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) de 2 200 milliards de dollars.

En outre, entre 5 et 10 millions de dollars ont été collectivement distribués l’année dernière à un certain nombre de groupes de réflexion de premier plan, dont certains ont publié des rapports recommandant de renforcer les capacités nucléaires.

Le rapport a souligné, par exemple, que l’Atlantic Council, qui a reçu plus de 1,7 million de dollars en 2019, « publié une note d’information qui recommandait aux États-Unis de développer de nouvelles capacités nucléaires à « faible rendement » pour dissuader la Russie. »

Selon le rapport de l’ICAN, Northrop a dépensé 13,3 millions de dollars pour faire pression sur les décideurs américains et au moins 2,0 millions de dollars supplémentaires pour financer neuf grands groupes de réflexion, dont l’Atlantic Council, la Brookings Institution, le Center for a New American Security et le Center for Strategic and International. Études.

Le contrat pour le système de missiles balistiques « Ground Based Strategic Deterrent » (GBSD), attribué à Northrop Grumman l’année dernière, devrait représenter une valeur estimée à 85 milliards de dollars sur la durée de vie du programme. Lors d’une téléconférence avec des journalistes en mars 2020, Will Roper, le secrétaire adjoint aux acquisitions de l’Air Force, a déclaré qu’en dépit de la pandémie, il y avait « pas de gros retards » aux programmes de développement d’armes de l’armée de l’air.

Plutôt que d’adopter une « une approche à tous les niveaux pour aider des millions de patients de Covid-19 à survivre ou en faisant don de bénéfices à des organisations caritatives médicales », le rapport note que ces entreprises ont dépensé « de l’argent pour persuader les décideurs politiques de soutenir l’industrie des armes nucléaires et de se remplir les poches pour les années à venir ».





