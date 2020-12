L’industrie du jeu de boules de football universitaire a été durement touchée cette année avec 19 matchs annulés ou délocalisés, dont les quatre prévus en Californie et cinq autres depuis dimanche seulement, le tout à cause des restrictions et des retombées liées à la pandémie.

Pourtant, il y a une partie du pays où le commerce des cuvettes est en plein essor, même si COVID-19 y prospère également:

La région métropolitaine de Dallas-Fort Worth au Texas.

Dans une période de neuf jours à compter de jeudi, cette région devrait accueillir cinq matchs de bowling, soit un de plus que ce qu’il aurait dans une année normale et deux de plus dans toute autre région métropolitaine du pays. Deux de ces matchs – le match de demi-finale nationale du New Mexico Bowl et du Rose Bowl en Californie – ont été transférés à Dallas-Fort Worth en provenance d’autres États pour éviter les restrictions locales sur les rassemblements publics.

Selon le point de vue, cela peut être un endroit sûr pour maintenir le football universitaire ou c’est une idée terrible de mettre des vies en danger. Le comté de Tarrant, site du Rose Bowl déplacé, a signalé que les lits des unités de soins intensifs avaient une capacité de 96% cette semaine.

«Compte tenu des niveaux élevés d’infection et d’hospitalisation dans la région, les vacances de décembre, associées aux rassemblements de conduite par temps froid à l’intérieur, présentent un risque important de pic de transmission», a déclaré le Southwestern Medical Center de l’Université du Texas dans une prévision pour le Dallas- La région de Fort Worth a été mise à jour mercredi. «Nous vous demandons instamment de tenir compte de cette préoccupation lors de l’élaboration des plans de vacances.»

Le rapport ne mentionne pas les matchs de bowling en plein air, qui ont trouvé un sanctuaire à Dallas-Fort Worth, où les restrictions sont plus souples que dans d’autres États et le football est beaucoup plus important qu’il ne l’est dans l’Ouest. Dans le cas du Rose Bowl, les responsables de la santé publique n’ont pas permis aux fans de se rendre dans le sud de la Californie, où la disponibilité des lits aux soins intensifs a chuté à 0% la semaine dernière.

C’est pourquoi il a déménagé au Texas, où sa fréquentation sera plafonnée à 17 815.

Mais le virus n’est pas moins risqué au Texas. Le taux de positivité des tests COVID-19 pour le comté de Tarrant a récemment été rapporté à 17%, encore plus élevé que la moyenne de 15,9% sur sept jours récemment dans le comté d’origine du jeu, Los Angeles.

«C’est décevant, mais pas surprenant de voir une sorte de course vers le bas en termes de recherche d’un endroit qui vous permettra de tenir le match de bowling et peut-être d’avoir le maximum de fans», a déclaré Zachary Binney, épidémiologiste à l’Oxford College of Emory. Université. «C’est ce qui se passe lorsque vous n’avez aucune sorte de réponse nationale organisée. Cela devient chaque homme, chaque État et chaque localité pour eux-mêmes.

C’est aussi devenu quelque peu politique.

État du sanctuaire du bol

Sur les 28 matchs d’après-saison qui n’ont pas été annulés mercredi, tous sauf trois étaient dans des États gagnés par le président Trump, un républicain qui a minimisé la pandémie. Les trois autres se trouvent dans des États où les gouverneurs républicains sont généralement favorables à des restrictions plus souples: deux en Arizona et le Peach Bowl en Géorgie.

Les deux jeux qui ont déménagé – les Bowls Rose et Nouveau-Mexique – ont été transférés dans les États Trump à partir d’États gagnés par le président élu Joe Biden, un démocrate qui a insisté sur la prise de la pandémie au sérieux.

Dix-sept autres jeux ont été annulés et se répartissent en deux catégories: ceux qui ont été annulés relativement tôt en prévision des problèmes de pandémie et ceux qui ont été annulés tardivement en réaction à des circonstances en évolution rapide liées à la pandémie.

Sur les 17 matchs annulés, 11 étaient des annulations anticipées avant le 8 décembre, dont neuf dans des États remportés par Biden. Les deux autres matchs annulés avant le 8 décembre étaient le Bahamas Bowl à Nassau et le Sun Bowl à El Paso, où des camions réfrigérés ont été amenés le mois dernier pour aider à loger le défunt.

Depuis lors, six autres matchs de bowl ont été annulés parce qu’il n’y avait pas assez d’équipes disposées à participer, ou parce que les équipes participantes avaient leurs propres problèmes de COVID-19. Ce dernier comprend le Frisco Bowl près de Dallas, qui aurait été un sixième match de bowl cette saison à Dallas-Fort Worth.

Dans l’état actuel des choses mercredi, huit des 28 matchs éliminatoires cette saison se déroulent en Floride et sept au Texas.

« Les officiels californiens ne voulaient pas avoir des fans dans le stade », a écrit le Fort Worth Star-Telegram cette semaine dans un éditorial. «Mais qu’il s’agisse de la perspective de recettes fiscales, d’une aide pour les entreprises en difficulté ou simplement d’une attitude positive, nos dirigeants ont dit, bien sûr, descendez. Nous ne voulons certainement pas imiter la Californie dans notre approche des affaires, mais le timing pue.

Les cinq matchs de bowling à Dallas-Fort Worth renforcent la réputation de la région en tant que paradis pour les événements sportifs majeurs de la pandémie, après la série mondiale de baseball au Globe Life Field à Arlington et les matchs de la NFL à côté au stade AT&T, où les Cowboys de Dallas sont en tête. la ligue de loin avec plus de 26 000 fans par match.

Dans une interview avec USA TODAY Sports, le chef des pompiers d’Arlington, Don Crowson, a souligné que des protocoles stricts sont en place pour ces jeux, y compris des exigences en matière de couverture du visage, de distance sociale et de participation limitée.

« Notre expérience tout au long de la saison de la NFL et de la Major League Baseball et d’autres événements spéciaux a été relativement positive car la seule chose que nous comprenons est que la propagation du COVID se produit principalement dans des contextes familiaux privés ou occasionnels où il n’y a pas de protocoles ou de procédures COVID en place », a déclaré Crowson, qui y supervise les interventions d’urgence et les services de soutien communautaire.

Le stade AT&T accueillera également le Cotton Bowl le 30 décembre entre la Floride et l’Oklahoma, suivi de la demi-finale déplacée du Rose Bowl le 1er janvier entre le n ° 1 de l’Alabama et le n ° 4 Notre-Dame.

La participation aux deux matchs sera plafonnée à 17 815, selon un officiel de Cotton Bowl. Avant de déplacer le jeu au Texas, les responsables du Rose Bowl avaient tenté d’amener les autorités de santé publique de Californie à au moins permettre aux familles des joueurs d’assister au match à Pasadena, mais ont été rejetés, ce qui a conduit à des plaintes d’équipes qui pourraient être sélectionnées pour y jouer.

«Les rassemblements qui rassemblent des personnes de différents ménages en même temps, et dans ce cas potentiellement ceux qui se rendraient en Californie en provenance de l’extérieur de l’État, augmentent le risque de transmission de maladies», a déclaré la semaine dernière une lettre aux responsables de Rose Bowl d’Erica. Pan, le responsable de la santé publique par intérim au ministère de la Santé publique de Californie.

‘Avantage que l’Alabama méritait’

Ce facteur de présence à Arlington est également la raison pour laquelle le comité de sélection des éliminatoires de football universitaire a placé le numéro 1 de l’Alabama là-bas au lieu de l’autre site de demi-finale du Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré que son équipe «n’avait aucune préférence» entre les deux sites, mais le comité a intentionnellement favorisé la tête de série n ° 1.

«Il y a 16 000 billets qui vont être vendus à Arlington et 3 000 billets qui vont être vendus à la Nouvelle-Orléans», a déclaré le président du comité, Gary Barta. «Prenant tout le reste en considération, le comité a estimé que cela donnait l’opportunité aux familles et aux fans de l’Alabama d’avoir plus de billets disponibles, et nous avons décidé que c’était un avantage que l’Alabama méritait.»

Le New Mexico Bowl transféré jeudi aura une participation plafonnée à 4000 à Frisco, à proximité. Le First Responder Bowl à Dallas le 26 décembre sera plafonné à 6 500, et le Armed Forces Bowl à Fort Worth le 31 décembre sera plafonné à 9 000.

Crowson a noté qu’Arlington n’avait «aucune preuve d’épidémie» associée aux jeux là-bas.

«Nous avons effectué une recherche des contacts dans certains des événements que nous avons examinés», a-t-il déclaré. «Les délais n’étaient pas cohérents avec la création au stade.»

Binney, l’épidémiologiste, a reconnu que «nous n’avons pas retracé de grandes épidémies jusqu’aux stades», mais a noté que cela ne signifie pas que cela n’a pas contribué à la propagation du virus et aux épidémies ultérieures.

« Nous ne faisons pas presque de tests ou de recherche des contacts pour être sûrs qu’il n’y a pas eu d’épidémie » dans les stades, a déclaré Binney. «Je ne pense pas que nous ayons manqué une épidémie de 5 000 personnes (liée à un stade). Nous aurions repris cela. Mais aurions-nous pu manquer une épidémie de 20, 50, 100 et ne pas l’attraper jusqu’à ce que ce soit une génération de transmission retirée du stade? Absolument. »

Il a noté que «la transition en extérieur est beaucoup plus difficile que la transmission en salle» et que les fans au visage couvert dans un grand stade espacé avec une capacité limitée «peuvent ne pas être très dangereux».

Le virus a encore tué plus de 310000 Américains. Une grande partie de ses préoccupations concerne les personnes qui se déplacent dans la région pour les jeux et s’ajoutent à la foule dans les hôtels et les restaurants, où la capacité à Arlington est limitée à 50%.

«Les gens qui voyagent aident le virus à voyager», dit-il.

Et maintenant, voici les voyageurs pour cinq jeux de bol différents.

« Vous pouvez le faire en toute sécurité, en supposant que vous n’essayez pas de surcharger l’endroit », a déclaré Crowson. «Ce n’est pas ce que nous faisons.»

