CINCO de Mayo est célébré en Amérique avec des margaritas et des tacos, mais ce n’est pas exactement comme ça qu’ils sonnent pendant les vacances au Mexique.

Cinco de Mayo honore la victoire mexicaine de la bataille de Puebla pendant la guerre franco-mexicaine en 1862, la région de Puebla est maintenant connue comme la capitale gastronomique du pays.

9 La Journée nationale de la margarita est célébrée le 22 février. Crédits: Getty

Quelle nourriture est mangée sur Cinco de Mayo?

Tamales

9 Tamales Crédits: Getty

Les tamales sont fabriqués à partir d’une pâte à base de maïs qui est remplie de viandes ou de haricots et de fromage variés et enveloppés et cuits dans des enveloppes de maïs ou des feuilles de bananier qui sont retirées avant de les manger.

Pan de Dulce

9 Pan de Dulce Crédits: Getty

Pan de Dulce se traduit par du pain sucré et est le terme générique pour tous les produits de boulangerie hispaniques.

Huevos rancheros

9 Huevos rancheros Crédits: Getty

Le Huevos Rancheros est un petit-déjeuner servi avec des tortillas de maïs et des œufs au plat garnis de beaucoup de salsa réchauffée. Il est généralement mélangé avec des haricots frits, du riz à la mexicaine et du guacamole ou des tranches d’avocat.

Chiles en Nogada

9 Chiles en Nogada Crédits: Getty

Les chiles en Nogada sont des piments poblano farcis de picadillo recouvert de nogada, une sauce à la crème à base de noix, des graines de grenade et du persil.

Chalupas

9 Chalupas Crédits: Getty

Les chalupas sont nommés d’après un type de navire et sont conçus pour servir de navire pour toute garniture. La pâte de maïs croustillante est souvent garnie de queso fresco, de laitue, de coriandre, de sals et de viande hachée presque comme un taco à face ouverte.

Poulet Mole Poblano

9 Poulet Mole Poblano Crédits: Getty

Le mot mole signifie simplement sauce, mais se réfère à un mélange de piments, d’épices et de chocolat qui a de nombreuses variations différentes. Le poulet mole poblano est un plat mexicain courant de poulet rôti étouffé dans une sauce mole.

Cemitas

9 Cemitas Crédits: Getty

Les cemitas sont essentiellement un sandwich mexicain et tirent leur nom du petit pain sans œufs aux graines de sésame qui est généralement farci d’avocat en tranches, de viande, de fromage blanc, d’oignons, d’herbes pápalo et d’adobo chipotle ou jalapeños.

Tinga Poblano

9 Tinga Poblano Crédits: Getty

Tinga Poblano est un plat traditionnel de viande râpée, normalement de porc ou de poulet, et de chorizo ​​recouvert de chipotle, de sauce adobo et d’herbes broyées.

Pourquoi ces aliments sont-ils consommés sur Cinco de Mayo?

Cinco de Mayo célèbre la bataille de Puebla en 1862 pendant la guerre franco-mexicaine.

La ville de Puebla est connue comme le centre gastronomique du Mexique, car de nombreux plats traditionnels, notamment le Chalupas, le Mole Poblano et le Chiles en Nogada, sont issus de cette région.

Même avant que les explorateurs et les immigrants espagnols ne commencent à venir au Mexique, Puebla était une capitale culinaire car les vendeurs de nourriture s’installaient à l’extérieur de la pyramide sacrée pour nourrir ceux qui venaient adorer dans la ville voisine de Cholula.