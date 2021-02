Alors que le Bayern Munich a battu l’UANL en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour remporter un sextuple historique de trophées, c’est le match éliminatoire pour la troisième place qui a produit le moment incontesté du minitournoi. Et nous aimons tous une comédie de pénalité miss!

2 Liés

L’équipe brésilienne de Palmeiras a affronté Al Ahly dans la bataille pour le bronze, les champions égyptiens ayant finalement gagné aux tirs au but pour se mériter une place sur le podium après la fin du match sans but dans le temps normal.

En effet, l’écriture était probablement sur le mur pour Palmeiras lors de leur toute première pénalité de la soirée, car Rony a produit l’un des ratés les plus stupides que nous ayons vu depuis un bon moment.

L’attaquant de 25 ans a opté pour un élan bégayant dans le but de déstabiliser le gardien d’Al Ahly Mohamed El Shenawy, mais a fait un hachage complet de sa technique, se frayant un chemin vers le ballon stationnaire avant d’envoyer un tir apprivoisé presque directement dans les bras en attente d’El Shenawy.

Heureusement, bien qu’il soit devenu une sensation virale instantanée grâce à sa confusion déconcertante, les rougeurs de Rony ont été quelque peu épargnées lorsque les deux équipes ont conspiré pour manquer quatre des cinq premières pénalités, mais Al-Ahly a finalement remporté 3-2 pour réclamer la troisième place.

jouer 0:26 Rony manque le premier coup de pied de façon choquante alors que Palmeiras perd contre Al Ahly aux tirs au but à la Coupe du monde des clubs.

En hommage à Rony et à son terrible coup de pied, voici une belle sélection d’autres techniques de pénalité, tout aussi étranges, inhabituelles et infructueuses, juste pour prouver qu’il est loin d’être seul.

Rappelez-vous les enfants: passez simplement vos lacets!

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Alors que le quart de finale de l’Euro 2016 entre l’Italie et l’Allemagne devrait aller aux pénalités, Antonio Conte a remplacé le défenseur central Giorgio Chiellini et a amené Zaza pour les dernières minutes de prolongation, espérant qu’un attaquant supplémentaire sur le terrain améliorerait le Azzurrichances de la fusillade.

Malheureusement, Zaza n’a pas été en mesure de rembourser la foi de son manager alors qu’il a gonflé sa pénalité au-dessus de la barre après avoir approché sa pénalité de la même manière que Fred « Twinkletoes » Flintstone s’approche d’une division 7-10 au Bedrock Mega Bowl.

Oui, c’est toujours gênant 😬 Les retours en euros continuent @bbctwo et @bbciplayer à 13h30 BST avec l’Allemagne contre l’Italie à partir de l’Euro 2016.#bbceuros pic.twitter.com/9ShKnlZX8l – Match du jour (@BBCMOTD) 17 juin 2020

Le déterminisme nominatif a prévalu alors que le milieu de terrain brésilien de Giresunspor, Dodo, a envoyé son penalty contre Fenerbahce en Coupe de Turquie avec tout le style et la grâce d’une espèce incapable de voler qui a disparu depuis plus de 300 ans.

Amir Sayoud

Prouvant qu’Al-Ahly n’est pas étranger au pénalty mystifiant, Sayoud parvient d’une manière ou d’une autre à se retrouver couché face contre terre dans le gazon avant que son tir comique et capricieux contre Kima Assouan ne soit sorti du jeu.

William Xavier

L’attaquant de Botafogo, William, a déchaîné ce piledriver vraiment imparable lors d’une fusillade au deuxième tour de la Copa Sudamericana contre son rival brésilien Fluminense en 2006.

Appeler cela un « misérable dribble » d’une pénalité, c’est surestimer le pouvoir qu’il a obtenu derrière lui de plusieurs ordres de grandeur.

Robert Pires et Thierry Henry

Deux des joueurs les plus talentueux et les plus habiles de leur génération s’associent pour produire une œuvre de pure idiotie.

Toute excuse pour regarder ce désordre inutilement compliqué et trop élaboré encore (et encore, et encore).

Alessandro Del Piero

Del Piero contre Brad Guzan. Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant ici, sûrement?

Malheureusement, la réponse est un oui retentissant – et il joue au but pour Aston Villa.

Landon Donovan

Lorsque la finale de la Coupe MLS 2009 entre LA Galaxy et le Real Salt Lake a été sanctionnée par des pénalités, il est juste de dire que le premier – avec des vétérans chevronnés comme Landon Donovan et David Beckham sur le terrain – a imaginé leurs chances.

Donovan est intervenu pour prendre l’avant-dernier coup de pied du Galaxy et a rapidement exécuté sa routine. Un squat rapide, une prière encore plus rapide offerte aux dieux du penalty, seulement pour que « Mr MVP » se lève et frappe maladroitement son tir droit au-dessus du bar comme un homme qui n’avait jamais donné un coup de pied dans un ballon de sa vie.

Salt Lake allait gagner 5-4, laissant Donovan, le Galaxy et le reste de la MLS sous le choc.

Peter Devine

Toutes ces années plus tard et l’effort désespéré de Devine contre Whitley Bay en 1991 est toujours le filigrane élevé en ce qui concerne les tirs au but abominables.

Avec le recul, Peter Devine a eu la chance de s’échapper sans réservation pour sceller sa misère culte pic.twitter.com/unLy7yZcGD – Adam Hurrey (@FootballCliches) 1 mars 2018

L’attaquant de Lancaster City se dandine jusqu’à la balle, trébuche, mais attaque toujours avec tout le dynamisme d’une méduse échouée, envoyant son «coup» rouler à environ trois pieds dans la mauvaise direction entièrement.