Quelle langue parlez-vous pour exprimer votre amour ?

Vous et votre partenaire êtes originaires de pays différents, mais parlez couramment la langue maternelle de l’autre (ou au moins êtes-vous capable de tenir une conversation, sinon couramment) ?

Quelle langue utilisez-vous pour vous montrer de l’affection, et pourquoi ?

La langue est souvent le meilleur moyen d’atteindre le cœur d’un partenaire romantique. Entendre les inflexions apaisantes de sa langue maternelle peut éveiller ou apaiser en puisant dans un réservoir de souvenirs imprégnés d’émotions. Les mots peuvent être le prélude à un premier baiser ; ils pourraient inventer une phrase prononcée lorsque des partenaires se touchent affectueusement. La langue peut infuser des scènes d’une histoire d’amour éclair.

Et la langue peut créer des attentes.

Mais quelles adaptations et accommodements entrent en jeu lorsque vous êtes dans une relation interculturelle/multilingue ? Comment chuchotez-vous des mots doux à l’oreille de votre partenaire ?

Utilisez-vous des termes affectueux dans la langue maternelle de l’autre lorsque vous souhaitez montrer une affection plus profonde ? Utilisez-vous le langage de votre conjoint (ou utilise-t-il le vôtre) parce qu’il peut sembler « plus joli » et donc plus romantique ? Y a-t-il des degrés d’amour romantique désignés dans la langue de votre partenaire mais pas dans la vôtre ?