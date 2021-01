«  Quelle journée folle et triste  »: James Corden et Jimmy Kimmel deviennent sérieux après les assauts de la foule inspirée par Trump au Capitole

Après une journée d’images choquantes alors que le Capitole américain a été pris d’assaut par une foule de partisans du président Trump, même les hôtes de fin de soirée ont eu du mal à rire.

Le James Corden, normalement pétillant, était sombre pour commencer « The Late Late Show With James Corden », donnant un discours émouvant, finalement inspirant.

« Quelle journée folle et triste. Une journée qui restera sombre dans la longue histoire de l’Amérique », a déclaré Corden, sa voix craquant d’émotion. «C’était triste, c’était mal, mais surtout, c’était sans espoir. J’espère que lorsque la poussière retombera et que nous réfléchirons à ce qui s’est passé en cette terrible journée, nous avons encore de l’espoir.

Corden, né au Royaume-Uni, a parlé d’une Amérique qui inspirait autrefois en lui et dans le monde entier comme un phare brillant de possibilité. Cette vision a été particulièrement remise en question le mois dernier alors que le pays est aux prises avec une pandémie de COVID-19 et des conflits politiques.

« Aujourd’hui, des gens du monde entier auraient regardé ces photos à Washington et se demanderaient ce qui est arrivé à ce grand pays? » dit Corden. « Mais je crois vraiment que l’Amérique qu’ils admirent existe toujours. L’Amérique à laquelle tant aspirent sera de retour. Elle a été détournée par un fou et son armée folle ces quatre dernières années. Mais c’est sur le point de se terminer. »

Corden a souligné que le 20 janvier, Joe Biden et Kamala Harris seront assermentés en tant que président et vice-président des États-Unis, « sur les mêmes pas où cette foule s’est battue et a poussé la police ».

« Aujourd’hui était leur dernière danse à la pire fête à laquelle aucun de nous n’ait jamais assisté », a déclaré Corden, parlant de Trump et de son administration. « Le changement arrive. La science est réelle. Les vaccins sont en route. Je crois vraiment qu’il y a des temps meilleurs à venir. »

Avant la diffusion de son émission de fin de soirée, Jimmy Kimmel a partagé une vidéo sur Twitter affichant des messages contradictoires de Trump – parlant durement des manifestants de Black Lives Matters, mais offrant des mots d’approbation à la foule qui s’est précipitée sur le Capitole.

« Je commence à penser que ce type n’est pas cohérent », a écrit Kimmel.

Sur « Jimmy Kimmel Live », l’animateur a fouillé le président pour les événements de la journée.

« Merci de vous joindre à nous – pour la finale de la trahison – de l’ère Donald Trump », a déclaré Kimmel. «C’était l’un de ces jours que j’ai toujours supposé être derrière nous. Ce n’était pas le genre de chose que j’imaginais se passer dans ce pays de mon vivant.

<< Le Président des États-Unis - parce qu'il est trop en colère, trop incertain et trop incompétent pour faire face au fait qu'il a perdu une élection, une élection juste - une élection qui n'était pas différente de toute autre élection, une élection qu'il a perdue par sept millions de voix, et 70 électeurs, transforment une foule en colère contre les membres du Congrès et son propre vice-président », a déclaré Kimmel.

L’hôte s’en est pris à Trump, ainsi qu’aux sénateurs qui ont continué de dénoncer les résultats des élections de novembre.

« Notre président – et les salauds qui ont fait perdurer cette mascarade électorale volée – et c’est vous Josh Hawley – c’est vous Ted Cruz – ont allumé ces incendies intentionnellement ou simplement de manière irresponsable », a déclaré Kimmel, » pour nous distraire du fait que Donald Trump a perdu les élections. «

