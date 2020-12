L’alcool et la consommation de produits liés au tabac se sont toujours révélés très inégalement répartis à travers le pays et maintenant, en ajoutant à cela, le récent rapport de l’Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS) a également révélé quelques nouveaux développements intéressants. Le Bihar, l’État avec une ordonnance d’interdiction en place, voit plus de consommation d’alcool que le Maharashtra, le rapport trouvé.

Le rapport a révélé que si 14 pour cent des hommes des zones urbaines consomment de l’alcool, 15,8 pour cent de leurs homologues ruraux ont fait de même. La consommation de tabac a également montré des résultats intéressants, les régions du nord-est figurant en tête de liste.

Le rapport de la NFHS intervient également dans le sillage du ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, ordonnant l’application stricte de la loi d’interdiction. Kumar a également ordonné aux responsables d’agir durement contre les contrevenants, y compris ceux de l’extérieur de l’État.

Les conclusions font partie du rapport que le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a publié en tant que faits et indicateurs clés sur la population, la santé génésique et infantile, le bien-être de la famille, la nutrition et autres pour 22 États / Territoires de l’Union (UT) de la première phase de l’Enquête nationale sur la santé familiale 2019-2020 (NFHS-5) mardi.

Le rapport a également constaté que dans tous les États, la consommation de tabac est beaucoup plus élevée que l’alcool. Également dans des rapports antérieurs, il a été constaté que la mastication des produits du tabac est plus élevée que le tabagisme. Le Mizoram est en tête du classement avec plus de 75% des hommes et plus de 65 des femmes qui en consomment. Le plus bas de l’échelon est le Kerala et Goa avec respectivement 17 et 18 pour cent.

En ce qui concerne l’alcool, les femmes du Sikkim et de l’Assam sont aux deux premières places avec 16,2% et 7,3%. Près des talons se trouve Telangana. En outre, l’enquête révèle que la consommation d’alcool est plus importante dans les zones rurales que dans les régions urbaines.

Le rapport mentionne également que la consommation d’alcool la plus faible a été notée au Gujarat et au Jammu.

L’objectif principal des cycles successifs de la NFHS est de fournir des ensembles de données fiables et comparables sur la santé, le bien-être de la famille et d’autres problèmes émergents. La NFHS-5 est menée dans environ 6,1 ménages de l’échantillon de lakh pour fournir des données désagrégées jusqu’au niveau des districts. Quatre séries de NFHS (1992-93, 1998-99, 2005-06 et 2015-16) ont été menées à bien en Inde. Tous les cycles de NFHS ont été menés par l’Institut international des sciences de la population (IIPS), Mumbai, en tant qu’agence nodale nationale.

La NFHS-5 comprend de nouveaux domaines d’intervention tels que les domaines élargis de la vaccination des enfants, les composants des micronutriments destinés aux enfants, l’hygiène menstruelle, la fréquence de la consommation d’alcool et de tabac, des composants supplémentaires des maladies non transmissibles (MNT), des tranches d’âge élargies pour hypertension et diabète chez tous, âgés de 15 ans et plus.