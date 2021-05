LE vaccin Covid a donné au monde une chance de revenir à la normale – et une série de célébrités se réunissent pour sensibiliser le public.

Ce soir, Global Citizen a diffusé l’émission spéciale mondiale et la diffusion en continu, «VAX LIVE: Le concert pour réunir le monde», dans le but d’encourager les autres à obtenir le coup.

Quelle heure est VAX LIVE: le concert pour réunir le monde?

Le concert devrait avoir lieu le samedi 8 mai à 20h00, heure des États-Unis.

Vous pourrez regarder l’émission sur Youtube à partir du 9 mai. Il sera diffusé sur YouTube à 1 heure du matin, heure britannique.

Le concert aura lieu au stade SoFi, qui abrite généralement les Los Angeles Rams et Los Angeles Chargers de la NFL.

Le lieu appartient en fait au milliardaire Stan Kroenke, le propriétaire controversé de l’Arsenal FC qui a récemment fait la une des journaux pour son rôle dans les propositions largement critiquées de la Super League européenne.

En quoi consiste VAX LIVE?

Vax Live vise à assurer une distribution équitable des vaccins dans le monde entier tout en s’attaquant à l’hésitation au vaccin COVID-19 et à la propagation de la désinformation sur les effets secondaires de l’un des vaccins actuellement en circulation.

Global Citizen, la société derrière le concert, a déclaré: «VAX LIVE vise à augmenter les dons et le partage des doses de vaccins aux populations prioritaires à travers le monde.

«Il incitera les philanthropes et les entreprises à donner suffisamment de« dollars pour les doses »pour vacciner les 27 millions d’agents de santé, en première ligne dans les pays les plus pauvres chaque jour, qui ont encore besoin d’un accès aux vaccins.

Nous demanderons aux gouvernements de promettre les 19 milliards de dollars supplémentaires dont l’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT) a besoin pour obtenir 2 milliards de doses de vaccin COVID-19 – ainsi que des tests et des traitements – aux pays les plus pauvres du monde par le fin 2021. «

Qui héberge Vax Live?

L’événement sera animé par la pop star et actrice Selena Gomez, qui a déclaré: «Je suis honoré d’accueillir VAX LIVE: le concert pour réunir le monde.

« Il s’agit d’un moment historique pour encourager les gens du monde entier à prendre le vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible pour eux, appeler les dirigeants mondiaux à partager équitablement les doses de vaccin et rassembler les gens pour une nuit de musique d’une manière qui ne m’a pas semblé possible au cours de la dernière année. J’ai hâte d’en faire partie. »

L’événement comprendra également des performances d’un certain nombre de grands noms de toutes les sections de l’industrie du divertissement, tels que Foo Fighters et Jimmy Kimmel.

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic feront également des apparitions.

Le concert verra également le président des États-Unis présent, avec Joe Biden sur le point d’apparaître, tandis que le prince Harry et Meghan Markle seront également présents.

Le couple a déclaré: «Nous en profiterons tous, nous serons tous plus en sécurité, lorsque tout le monde, partout, aura un accès égal au vaccin.

«Nous devons poursuivre une distribution équitable des vaccins et, en cela, restaurer la foi en notre humanité commune. La mission ne saurait être plus critique ou plus importante.

Comment puis-je regarder Vax Live?

Le concert ayant lieu aux États-Unis, l’émission sera diffusée le samedi 8 mai à 20 h HE / 19 h CT.

Il sera diffusé sur les stations de radio ABC, CBS, YouTube et iHeart ainsi que sur l’application iHeartRadio.

Si vous êtes basé au Royaume-Uni, vous pouvez vous connecter le 9 mai à 18h30 sur Sky One, auquel vous pouvez accéder avec un abonnement NOWTV ou Sky.