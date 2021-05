Quelle heure est SAS: Who Dares Wins 2021 sur Channel 4 ce soir?

L’émission à succès de Channel 4, SAS: Who Dares Wins, est de retour sur nos écrans pour sa sixième série.

Il met les membres du public à l’épreuve et est l’occasion de voir qui a ce qu’il faut pour rejoindre l’une des unités des forces spéciales les plus élitistes au monde.

À quelle heure est SAS: Who Dares Win 2021 ce soir?

SAS: Who Dares Wins est revenu sur nos écrans le 9 mai 2021.

L’émission populaire, dans sa sixième série, sera diffusée chaque semaine chaque dimanche à 21 h.

L’émission voit quatre anciens soldats des forces spéciales recréer le processus de sélection secret du SAS et y soumettre 21 membres du public, dans le test ultime de leur résilience physique et, plus important encore, psychologique.

Comment puis-je regarder SAS: Who Dares Wins?

SAS: Who Dares Wins est diffusé par Channel 4 et ce depuis son lancement en 2015.

Ce soir sera le premier épisode de la sixième série, qui a été décrite comme «le cours de sélection le plus impitoyable à ce jour».

Il sera diffusé sur Channel 4 à 21h, et sera également disponible à la demande sur 4OD.

Le diffuseur a confirmé qu’il inclurait des tâches inédites sur l’île écossaise de Raasay – une région connue pour son terrain accidenté et son temps sombre.

Qui sont les instructeurs SAS: Who Dares Wins?

Depuis le début de 2015, le spectacle a vu une gamme d’instructeurs différents mettre les recrues à l’épreuve. Mais qui sera de retour pour la sixième série ce soir?

Ant Middleton

Ce sera la dernière série de M. Middleton sur la version britannique de la série après avoir été expulsé de son rôle principal.

L’homme dur de 40 ans a été licencié après une série de gaffes très médiatisées.

Le vétéran militaire a fait des commentaires controversés concernant le mouvement Black Lives Matter et a été accusé par des membres d’équipage féminins de faire des «commentaires inappropriés».

L’ex-Marine né à Portsmouth a servi dans la «Sainte Trinité» des forces spéciales d’élite du Royaume-Uni.

Il a quitté les forces armées en 2012 et a commencé à travailler comme agent de sécurité personnel en Afrique du Sud pour protéger les VIP.

Ant a eu son premier aperçu de la célébrité télévisée en 2015 lorsqu’il est devenu l’instructeur de SAS: Who Dares Wins, mais a été limogé de l’émission en mars 2021.

Il vit dans l’Essex avec sa femme Emilie et leurs cinq enfants

Jason Fox

«Foxy» est un ancien agent des forces spéciales qui a rejoint le casting de SAS: Who Dares Wins en 2015.

Il a rejoint les Royal Marines à 16 ans et a connu une illustre carrière de 20 ans, agissant en tant qu’expert du contre-terrorisme et de la démolition dans les forces spéciales, responsable de la planification et de la direction des opérations.

Il était également nageur de combat et a participé à de nombreuses missions de lutte contre les stupéfiants.

L’une de ses plus grandes tâches consistait à sauver un civil de 400 insurgés en Afghanistan, où il a également servi comme maître-chien.

Fox a débuté dans l’industrie de la télévision en aidant des équipes qui travaillaient dans des environnements difficiles tels que le désert, la jungle et l’Arctique.

Pendant ce temps, il faisait partie de l’équipe de plongeurs qui ont découvert le trésor perdu du capitaine Kidd au large de Madagascar.

Puis il rejoint le casting de SAS: Who Dares Wins en 2015.

Mark «Billy» Billingham

Mark, 55 ans, est un ancien militaire et garde du corps qui a protégé Tom Cruise, Brad Pitt et Angelina Jolie.

Il a été membre du SAS pendant 27 ans et a gravi les échelons pour devenir sergent-major.

Pendant son temps dans l’unité d’élite, il a reçu un MBE pour avoir dirigé la mission en Irak de sauvetage d’un otage britannique.

Il a également remporté la mention élogieuse de la reine pour la bravoure après avoir capturé un tireur d’élite de l’IRA en s’utilisant lui-même comme appât.

Mark était l’un des grades les plus élevés du SAS – Adjudant de classe 1.

Il a rejoint l’équipe de l’émission Channel 4 en 2016.

Melvyn Downes

La nouvelle recrue de l’émission, Melvyn Downes, est un vétéran de l’Irak. L’ex-soldat, 55 ans, a dirigé des tournées opérationnelles en Irak et en Irlande du Nord dans les forces armées, dont 12 ans dans le SAS, au cours d’une carrière de plus de deux décennies. Il a grandi dans un domaine municipal à Stoke et a vécu à Dubaï pendant la dernière décennie, travaillant dans la sécurité d’entreprise et pour le scoutisme britannique à l’étranger.





Melvyn sera le premier officier métis de l’émission et membre du personnel de direction (DS), ce qui, selon lui, était une «excellente occasion» de représenter les minorités à la télévision.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été recruté pour être le dernier officier de l’émission en raison de la campagne de diversité de Channel 4. Le père de trois enfants marié se décrit comme un «père de famille», mais avec 24 ans d’expérience dans l’armée britannique qui l’ont vu décrocher le poste d’adjudant, il ne manquera pas de faire tortiller les recrues.