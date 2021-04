Les fans adorent la saison dix de Line Of Duty sur BBC One avec plus de rebondissements et d’intrigues passionnantes.

DI Steve Arnott, le surintendant Ted Hastings et DI Kate Fleming sont de retour avec l’AC-12 alors qu’ils cherchent à éliminer la dernière menace de corruption.

Le surintendant Ted Hastings (Adrian Dunbar), DI Steve Arnott (Martin Compston) et DI Kate Fleming (Vicky McClure) sont tous de retour dans Line Of Duty Crédit: BBC

Quelle heure est Line of Duty à la télévision ce soir?

Line Of Duty revient avec la dernière diffusion de la saison six CE SOIR (dimanche 25 avril) à partir de 21 h.

Les AC-12 sont de retour pour le sixième épisode de la série.

Cette saison devait être diffusée en 2020 – mais la pandémie de coronavirus a interrompu le tournage l’année dernière, avant de se poursuivre en octobre.

Le tournage des derniers épisodes a commencé à Belfast, en Irlande du Nord, en février 2020, comme l’a confirmé Martin Compston sur sa page Instagram.

2 La série à succès de Jed Mercurio est de retour avec les favoris des fans Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston Crédit: BBC

Qui est dans le casting de Line Of Duty saison six?

DI Kate Fleming, Ted Hastings et Steve Arnott sont revenus pour la saison six – mais il y avait quelques nouveaux visages.

Kelly MacDonald a rejoint le casting de la nouvelle série, agissant en tant qu’inspecteur en chef détective Joanne Davidson, l’enquêteur principal d’un meurtre non résolu qui soulève des soupçons à l’AC-12.

Shalom Brune-Franklin, vu l’année dernière dans le thriller politique Roadkill de BBC One, jouera Chloe Bishop, une nouvelle addition à l’équipe AC-12.

Vicky McClure comme DI Kate Fleming

Adrian Dunbar comme surintendant Ted Hastings

Martin Compston et DS Steve Arnott

Kelly MacDonald comme inspecteur en chef détective Joanne Davidson

Shalom Brune-Franklin comme DC Chloe Bishop

Perry Fitzpatrick comme DS Chris Lomax

Kwaku Fortune en tant que DS Marks

Sherise Blackman comme PS Ruby Jones

Prasanna Puwanarajah comme Nadaraja

2 Kelly MacDonald rejoint le casting de la sixième série Crédit: Twitter

Comment puis-je regarder la saison Line Of Duty?

La nouvelle saison sera diffusée tous les dimanches sur BBC One.

Ce sera également disponible pour regarder sur BBC iPlayer en même temps – mais le coffret n’est pas rendu disponible pour regarder dans son intégralité.

Mais ne vous inquiétez pas, si vous manquez un épisode, vous pouvez le rattraper via iPlayer avant que le suivant ne tombe.