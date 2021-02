Quelle heure est l’annonce de Boris Johnson sur le verrouillage aujourd’hui, et que pourrait-il y avoir?

Qu’est-ce qui rouvrira en premier?

Le 8 mars, toutes les écoles (primaires et secondaires) rouvriront en Angleterre, les enfants étant autorisés à faire du sport lorsqu’ils le fréquenteront.

Alors que les écoles affirment que l’obligation de tester tous les élèves à leur premier retour rend le délai logistique difficile, une source gouvernementale a déclaré: «L’ambition a toujours été de s’assurer que tous les enfants rentrent en même temps.»

Le Telegraph peut divulguer que les parents seront invités à tester leurs enfants du secondaire à leur retour à l’école, si les plans sont finalisés entre le ministère de l’Éducation et les chefs syndicaux.

Les parents recevront des tests d’écoulement latéral pour effectuer les tests deux fois par semaine, chaque élève étant testé à son retour à l’école.

À partir de cette date également, les résidents des foyers de soins pourront avoir un seul visiteur, qui pourra entrer et se tenir la main après avoir subi un test Covid-19 et porter un équipement de protection.

Les gens seront également autorisés à se rencontrer à l’extérieur dans les espaces publics pour socialiser, comme prendre un café sur un banc de parc ou un pique-nique, plutôt que simplement pour faire de l’exercice.

La deuxième date clé de la première étape est le 29 mars. Cela verra le retour de la «règle des six», avec six personnes de six ménages différents pouvant se rencontrer à l’extérieur.

Alternativement, deux ménages seront autorisés à se réunir à l’extérieur, même s’ils sont ensemble plus de six personnes.

Les sports de plein air organisés pourront également recommencer à partir du 29 mars, ce qui signifie le retour du week-end de football ou de golf. Cela s’applique aux adultes et aux enfants.

Le 29 mars est également la date à laquelle les règles stipulant que les gens doivent rester dans leur zone locale prévue pour être abandonnée, ce qui signifie que de longs trajets en une journée pour voir quelqu’un à l’extérieur sont autorisés.

Lire la suite: Comment les écoles peuvent-elles rouvrir avec succès? Ce que le Royaume-Uni peut apprendre des autres pays

À quoi ressemble le reste de la feuille de route?

La deuxième étape commencera probablement en avril, bien que les détails des étapes ultérieures ne soient pas clairs. Cela comprendra probablement l’ouverture de magasins non essentiels et le service en plein air pour les pubs et les restaurants.

Mais, le Telegraph comprend, les règles de distanciation sociale qui disent que les gens devraient se tenir à deux mètres l’un de l’autre lorsqu’ils sont à l’extérieur sont susceptibles de rester en place pendant « des mois ».

La troisième étape pourrait commencer en mai et voir des pubs et des restaurants servir à l’intérieur ou des coiffeurs ouverts. La quatrième étape en juin pourrait voir des staycations étant donné les feux verts.