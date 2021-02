Quelle heure est Gogglebox 2021 à la télévision ce soir? – Le soleil

Il n’y a pas de programme plus adapté au visionnage de verrouillage que Gogglebox.

La nouvelle série est enfin arrivée, et voici ce à quoi vous pouvez vous attendre des prochains épisodes …

La brillante famille Siddiquis ne sont que quelques-uns des visages familiers de Gogglebox

Quelle heure est Gogglebox 2021 à la télévision ce soir?

La saison 17 débutera à 21h CE SOIR!

Les fans attendaient avec impatience la nouvelle série.

En attendant, vous pouvez passer ces dernières heures en rattrapant d’anciens épisodes sur Tout 4.

Quelles familles reviennent à Gogglebox 2021?

Nous pouvons nous attendre à voir plusieurs des mêmes visages familiers sur Gogglebox 2021

Cependant, Tom Malone – qui a participé à l’émission aux côtés de son père Tom Snr, maman Julie, frère Shaun – a annoncé qu’il avait quitté la série après six ans.

Il a déclaré: «Donc, après six ans et demi, il est enfin temps de poser la télécommande et de dire au revoir à Gogglebox.

«J’ai adoré chaque minute et je suis éternellement reconnaissant à @ channel4 et @studiolambert de m’avoir permis de faire partie de l’émission. Mais de nouvelles opportunités se présentent et il est temps de les explorer. »

Le reste de la famille Malone continuera d’apparaître sur Gogglebox.

À part cela, il semble que la gamme restera la même.

Attendez-vous donc à voir Anne et Ken, Giles et Mary, Jenny et Lee, Ellie et Izzie, Mary et Marina, Amira et Iqra et Pete et Sophie de retour sur vos écrans.

Les Siddiquis, les Plummers, David et Shirley, les Michaels, Abbie et Georgia, la famille Ven, Paige et Sally, les Malones Daniel et Stephen The Worthingtons, la famille Walker et la famille Baggs seront également présents.

Comment puis-je regarder Gogglebox 2021?

Vous pouvez regarder Gogglebox comme d’habitude sur Channel 4 à 21h.

Les épisodes pourront être visionnés sur les 4 après leur diffusion.