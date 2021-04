Le feuilleton de jour de BBC ONE Doctors a retenu l’attention des téléspectateurs depuis son lancement en 2000.

La série médicale est toujours aussi populaire aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque, bien qu’elle soit réduite à trois jours par semaine.

BBC

Quelle heure est Doctors sur BBC One?

La série 19 de médecins est actuellement diffusée sur BBC One à l’heure du déjeuner.

Auparavant, c’était tous les jours, mais maintenant vous pouvez l’attraper du mardi au jeudi, chaque semaine.

Les épisodes, qui attirent généralement entre deux et trois millions de téléspectateurs, débutent à 13h45.

Les fans peuvent également rattraper le feuilleton médical à tout moment BBC iPlayer à condition qu’ils aient une licence TV valide.

BBC

De quoi parlent les médecins?

Le feuilleton se déroule dans la ville fictive de Letherbridge, censée se trouver à Birmingham.

Il suit les tenants et aboutissants quotidiens de deux institutions distinctes – un cabinet médical et un cabinet universitaire sur le campus – ainsi que la vie des familles et des amis des employés.

Divers sujets d’histoire ont inclus le harcèlement criminel, la pédophilie, l’intimidation et l’enlèvement d’enfants.

Qui fait partie du casting de Doctors?

Le plus ancien membre de la distribution est Adrian Lewis Morgan, qui joue régulièrement le Dr Jimmi Clay depuis 2005.

L’acteur est rejoint dans l’émission par le casting régulier des médecins suivants:

Al Haskey joué par Ian Midlane

Ayesha Lee joué par Laura Rollins

Daniel Granger joué par Matthew Chambers

Emma Reid joué par Dido Miles

Heston Carter joué par Owen Brenman

Karen Hollins jouée par Jan Pearson

Mme Tembe jouée par Lorna Laidlaw

Rob Hollins joué par Chris Walker

Ruhma Hanif joué par Bharti Patel

Sid Vere joué par Ashley Rice

Valerie Pitman joué par Sarah Moyle

Zara Carmichael jouée par Elisabeth Dermot Walsh

Quel est le format et est-il toujours à l’antenne?

Comme tous les autres savons, mais contrairement aux procédures médicales, Doctors a toujours raconté ses histoires en épisodes d’une demi-heure.

Au cours de ses premières années, il a été diffusé en blocs d’épisodes avec des pauses entre les deux.

Cependant, il est devenu si populaire que la BBC a élargi l’émission pour qu’elle soit diffusée toute l’année.

Il n’est jamais mis de côté pendant Wimbledon, les jours fériés, les périodes de Noël et de Pâques et les Jeux olympiques.

Cependant, pendant la pandémie de coronavirus, il a été retiré des ondes pendant plusieurs mois et est revenu en février 2021.





Quelqu’un de vraiment célèbre a-t-il été dans Médecins?

De nombreux A-listers ont commencé avec des rôles dans le feuilleton de jour – même des lauréats d’un Oscar comme Eddie Redmayne.

Sheridan Smith, Richard Armitage, Nick Hoult, Phill Jupitus et Brian Blessed ont également joué des rôles chez Doctors.

Pendant ce temps, l’ancienne star Kym Marsh et Davood Ghadami d’EastEnders ont également commencé leur carrière de savon chez les médecins.