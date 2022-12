Quelle était votre technologie préférée en 2022 ?

C’est presque une nouvelle année, c’est donc le moment idéal pour réfléchir à 2022 en ce qui concerne la technologie. Cela dit, je suis curieux de savoir quelle technologie aurait pu être votre préférée cette année ? Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un téléphone ou même d’Android, mais il doit au moins être quelque chose qui fonctionne sur batterie ou qui se branche sur un mur. Vous savez, quelque chose que nous envisagerions technologie.

Pour ma part, j’ai une liste assez courte. Il y a trois choses que j’ai eues cette année que je veux souligner. Ma Pixel Watch, ma nouvelle cafetière et mes projecteurs RVB d’Ustellar.

je ne peux rien dire sur le Montre Pixel que Kellen n’a pas déjà. C’est une belle technologie, et finalement, c’est ma nouveauté préférée de 2022. C’est une grande taille, les performances sont excellentes et j’ai l’impression que la durée de vie de la batterie s’est améliorée depuis que je l’ai mise pour la première fois. Pour moi, cela dure facilement une journée entière, alors j’espère que la Pixel Watch de tous les autres tient bien aussi.

Et puis il y a ma nouvelle machine à café, la Siphonyste Cafetière à siphon automatisée de Tigre. Nom d’enfer. Avant de recevoir cette machine pour le plaisir de l’écrire, j’ignorais complètement ce qu’était le café au siphon. Maintenant que je l’ai essayé, je peux vous dire que c’est assez incroyable, cependant, cette machine à café à 699 $ n’est pas sans quelques problèmes. Bien que le processus de siphonage prenne beaucoup moins de temps que d’habitude, le café n’est pas aussi chaud que je l’aime et le processus de préparation de deux tasses de café pleines est beaucoup trop long. Si vous êtes quelqu’un qui a besoin de plusieurs tasses de café chaque matin, n’achetez pas ce produit. Cependant, si vous vivez seul et que vous prenez votre café au sérieux, cela peut valoir la peine de l’essayer. Vous pouvez toujours le retourner s’il ne vous convient pas. Dans l’ensemble, la saveur de mes cafés se démarque vraiment maintenant et je commence à me sentir mal à l’idée d’y mettre ma crème à la vanille. Tant pis.

J’ai également reçu un ensemble de projecteurs intelligents RVB d’Ustellar cette année. Ces lumières sont géniales. Ils peuvent être couplés à votre Google Home pour un contrôle facile via l’application Ustellar ou l’application Google Home, ainsi que les minuteries automatisées et les options de couleur facilitent la configuration de votre maison pour les vacances. J’ai jumelé ces projecteurs avec le système Trimlight de ma maison et tout a l’air génial. Cet ensemble de les projecteurs ne coûtent que 88 $ sur Amazon en ce moment, qui vaut chaque dollar. Bien que je souhaite que les couleurs des lumières soient un peu plus saturées et que l’application Ustellar puisse utiliser un peu de travail, ce sont des projecteurs globalement solides.

Voilà ma liste. Partagez le vôtre dans les commentaires !