AVANT sa mort, Ron Popeil a eu une carrière très réussie grâce à ses inventions.

Connu sous le nom d’Informercial King, Popeil est décédé le mercredi 28 juillet 2021 à l’âge de 86 ans.

Ron Popeil a inventé de nombreux articles ménagers tout au long de sa carrière

Quelle était la valeur nette de Ron Popeil ?

Popeil était un inventeur et un vendeur de produits à succès.

Connu pour avoir créé des produits ménagers comme le Chop-O-Matic et le Veg-O-Matic, avant sa mort, Celebrity Net Worth a estimé qu’il avait une valeur nette de 200 millions de dollars.

Son invention la plus emblématique était le Showtime Rotisserie & BBQ.

L’invention a produit le slogan populaire, Set it and Forget it! et a rapporté plus d’un milliard de dollars de ventes nationales tout en battant des records QVC.

En 1964, Popeil a fondé la société Ronco, une entreprise qui fabriquait et vendait une variété d’articles et d’appareils et en 1993, a remporté le prix Ig Nobel d’ingénierie grand public.

Popeil est également détenteur du record du monde Guinness pour avoir la plus grande collection de bouteilles d’huile d’olive au 1er octobre 2011.

Popeil possédait une collection de 2 440 bouteilles.

Quelle était la cause du décès de Ron Popeil ?

La source familiale de Popeil a révélé à TMZ qu’il avait vécu une « grave urgence médicale », mardi 27 juillet, qui l’a conduit à l’hôpital.

Bien que l’on ne sache pas quelle était l’urgence, les sources familiales ont déclaré qu’il était décédé le lendemain au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

Ron Popeil était-il marié ?

Popeil laisse dans le deuil sa femme Robin et ses quatre enfants Lauren, Shannon, Pamela et Valentina.

Tout au long de sa vie, Popeil a été marié deux fois.

De 1956 à 1963, Popeil a épousé Marilyn Green avant de se remarier avec Robin Angers en 1995.

Peu d’informations sont disponibles sur sa femme ou ses enfants.

Ron’s Ronco Showtime Rotisserie & BBQ a rapporté plus de 100 millions de dollars au cours de sa première année

Quelles inventions Ron Popeil a-t-il faites ?

Au fil des ans, Popeil a réalisé d’innombrables inventions ménagères.

Certaines de ses inventions les plus populaires incluent :

Le Chop-O-Matic

Monsieur Micro

Popeil Pocket Pêcheur

Le Veg-O-Matic

Le boutonneur

Le cendrier sans fumée

Déshydrateur d’aliments électrique de Popeil

Scrambler à l’intérieur de l’œuf

Cheveux en bombe

L’éblouissant

La machine à pâtes automatique Popeil

Les couteaux Ronco 6 Star Plus

Selon son site Web, les inventions de Popeil se trouvent même au Smithsonian Museum.