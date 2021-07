Quelle était la valeur nette de John McCain et comment est-il mort ?

CETTE année marque le troisième anniversaire du décès du sénateur John McCain.

L’ancien sénateur des États-Unis est décédé le 25 août 2018.

4 John McCain est décédé le 25 août 2018 Crédit : Reuters

Quelle était la valeur nette de John McCain ?

John Sidney McCain III a été sénateur américain de l’Arizona de 1987 à 2018.

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de McCain est de 16 millions de dollars.

Né au Panama, il était un Républicain vétéran de la politique.

Pendant la guerre du Vietnam, McCain a été abattu et fait prisonnier par les forces nord-vietnamiennes.

La majorité de sa valeur nette provient de sa carrière politique, et après son retour de la guerre, il a fait ses débuts en tant qu’agent de liaison de la Marine auprès du Sénat américain.

McCain représenté Arizona à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1983 et 1987 avant d’être élu au Sénat américain en 1987 où il a servi jusqu’à sa mort.

En 2008, il s’est présenté contre l’ancien président Barack Obama que la nomination républicaine, mais a finalement perdu l’élection.

4 John McCain a été sénateur américain de l’Arizona de 1987 à 2018 Crédit : AP : Presse associée

Comment John McCain est-il mort ?

Quatre jours avant son 82e anniversaire, McCain est décédé après une longue bataille contre le cancer du cerveau.

«Le sénateur John Sidney McCain III est décédé à 16h28 le 25 août 2018. Avec le sénateur lors de son décès se trouvaient sa femme Cindy et leur famille. À sa mort, il avait fidèlement servi les États-Unis d’Amérique pendant soixante ans », a déclaré son bureau dans un communiqué après sa mort.

On lui a diagnostiqué un cancer du cerveau en juillet 2017.

Le cancer de McCain a été découvert après qu’une procédure visant à retirer un caillot de sang au-dessus de son œil gauche a conduit les médecins à une tumeur cérébrale du glioblastome.

Alors que les médecins ont enlevé toute la tumeur visible, le glioblastome peut se propager à un niveau microscopique et au moment où il a été découvert, la maladie s’était propagée à d’autres parties de son cerveau.

4 Photo de la fille de McCain, Meghan, lors de son service commémoratif Crédit : AP : Presse associée

Qu’a dit sa famille à propos de son cancer du cerveau ?

McCain a lutté contre le cancer du cerveau pendant plus d’un an avant sa mort.

Le vendredi 24 août 2018, sa famille a annoncé qu’il avait décidé d’arrêter le traitement de la maladie.

A l’époque, ses proches avaient déclaré dans un communiqué : « Au cours de l’année qui a suivi, John a dépassé les attentes pour sa survie. Mais la progression de la maladie et l’avancée inexorable de l’âge rendent leur verdict. Avec sa force de volonté habituelle, il a maintenant choisi d’interrompre le traitement médical. »

« Notre famille est immensément reconnaissante pour le soutien et la gentillesse de tous ses soignants au cours de la dernière année, et pour l’effusion continue d’inquiétude et d’affection de la part des nombreux amis et associés de John, et des milliers de personnes qui le gardent dans leurs prières. Dieu vous bénisse et vous remercie tous. »

McCain est décédé le lendemain après avoir arrêté le traitement et a été enterré au cimetière de l’Académie navale des États-Unis à Annapolis Maryland le 2 septembre 2018.

4 John McCain laisse dans le deuil sa femme et ses enfants Crédit : Getty Images – Getty

John McCain était-il marié ?

Tout au long de sa vie, McCain a été marié deux fois.

Il a d’abord été marié à Carol Shepp de 1965 à 1980 avec qui il a eu trois enfants, Douglas, 61 ans, Andrew, 59 ans et Sidney, 54 ans.

Après son divorce avec Carol, McCain s’est marié Cindy Lou en 1980 avec qui il a eu quatre autres enfants, Meghan McCain, 36 ans, John Sidney IV, 35 ans, James, 33 ans et Bridget, 29 ans.

La veuve de McCain est actuellement la présidente de la société de distribution de bière de son défunt père Hensley & Co.

Cindy McCain a une valeur nette de 400 millions de dollars.

Sa fille Meghan a également fait la une des journaux récemment en annonçant le 1er juillet 2021 qu’elle quitterait The View.