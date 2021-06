L’ANCIEN politicien Donald Rumsfeld valait autrefois des centaines de millions de dollars.

Il a été annoncé par sa famille le 30 juin 2021 que l’ancien secrétaire à la Défense était décédé.

L’ancien secrétaire américain à la Défense Donald Rumsfeld Crédit : Getty

Quelle était la valeur nette de Donald Rumsfeld ?

Donald Rumsfeld valait 200 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

Rumsfeld a été secrétaire à la Défense de 1975 à 1977 sous Gerald Ford, et à nouveau de janvier 2001 à décembre 2006 sous George W. Bush.

Il était à la fois la plus jeune et la deuxième personne la plus âgée à occuper le poste de secrétaire à la Défense.

Rumsfeld travaillait à la Maison Blanche pendant le 11 septembre et ses conséquences. Il a supervisé la réponse du Pentagone et son attaque initiale contre les bases d’al-Qaida en Afghanistan.

Rumsfeld a été secrétaire à la Défense de 1975 à 1977 puis de 2001 à 2006

De là, il est devenu un décideur clé pendant la guerre en Irak, attirant l’attention du Pentagone sur le dictateur irakien Saddam Hussein en 2002.

En 2003, les forces ont envahi l’Irak pour empêcher Hussein de lancer des attaques avec des armes de destruction massive.

Cela a déclenché une guerre de guérilla dans le pays après qu’aucun n’a été trouvé.

Bush a licencié Rumsfeld en 2006, à la suite de milliers de morts de soldats américains ainsi que de civils irakiens et afghans.

Rumsfeld avait 88 ans au moment de sa mort Crédit : Getty

Quelle était sa cause de décès ?

La famille de Rumsfeld a confirmé la nouvelle de sa mort dans un communiqué, en écrivant :

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, homme d’État américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué », peut-on lire.

« L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui l’ont le mieux connu et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays. »

La déclaration a confirmé qu’il est décédé « entouré de sa famille » à Taos, au Nouveau-Mexique.

Rumsfeld est décédé d’un cancer des plasmocytes

Il avait 88 ans au moment de sa mort.

La cause de la mort de Rumsfeld était le myélome multiple, selon son porte-parole, Keith Urbahn.

Qui est Joyce H. Pierson, la femme de Donald Rumsfeld ?

En décembre 1954, Rumsfeld épousa Joyce H Pierson.

Rumsfeld et Pierson se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient la faculté de droit de l’université Case Western Reserve et le centre de droit de l’université de Georgetown.

Donald Rumsfeld et sa femme Joyce Rumsfeld

Le couple a trois enfants ensemble, Valérie, Donald et Marcy.

Ils ont également six petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Rumsfeld et Pierson vivent à St. Michaels, Maryland.