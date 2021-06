Le vendeur de voitures LÉGENDAIRE Billy Fuccillo est décédé le 18 juin 2021.

La cause du décès de Fuccillo n’a pas encore été révélée.

Billy Fuccillo était un riche vendeur de voitures

Quelle était la valeur nette de Billy Fuccillo ?

Billy Fuccillo, 64 ans, était estimé à environ 100 millions de dollars.

Il possédait et dirigeait divers concessionnaires automobiles dans le nord de l’État de New York et en Floride avec son fils Billy Fuccillo Jr.

Cependant, en janvier 2021, ils ont vendu cinq de leurs emplacements.

Fuccillo gérait plus de 25 concessionnaires répartis dans les deux États et comptait plus de 1 400 employés travaillant dans son entreprise.

Fuccillo est décédé après « des mois de santé déclinante »

Le vendeur était également connu pour sa philanthropie et ses dons à diverses œuvres caritatives à New York.

Qu’est-il arrivé à Billy Fuccillo ?

Fuccillo est décédé à son domicile en Floride après « des mois de santé déclinante ».

Il laisse dans le deuil son épouse Cindy et son fils Billy Fuccillo Jr.

On ignore quels sont les détails de ses funérailles.

L’Association des concessionnaires automobiles de Syracuse a annoncé le décès de Fuccillo le matin du 18 juin dans un e-mail aux membres, déclarant: « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de l’ancien membre et ami, Billy Fuccillo. »

Le procureur du comté d’Onondaga, William Fitzpatrick, était proche du vendeur et a parlé de son décès, le considérant comme un « assistant ».

« Il était plus grand que nature », a déclaré Fitzpatrick à propos de Fuccillo.

« Quand on m’a demandé il y a des années d’aider à financer le mémorial du service de police de Syracuse dans le centre-ville de Syracuse, Billy a été le premier gars à aider »,

« Chaque fois que je jouais avec lui et qu’il frappait un coup, quelqu’un criait « C’était ÉNORME! » Et Billy souriait et faisait un signe de la main comme s’il l’entendait pour la première fois. Juste un grand homme. » Fitzpatrick a conclu.