DUSTIN Diamond, qui a joué Screech sur Saved by the Bell, a sorti une sex tape il y a plus de dix ans.

Il a été annoncé que Diamond est décédé tragiquement après avoir combattu un cancer du poumon de stade quatre le 1er février.

Quelle était la sex tape de Dustin Diamond Screeched – Saved by the Smell?

En 2006, il a sorti le film sale, intitulé Screeched – Saved By The Smell, dans lequel il semble avoir des relations sexuelles avec deux femmes dans une chambre d’hôtel.

Diamond avait précédemment expliqué à Oprah Winfrey qu’après avoir joué à Screech depuis l’âge de 12 ans, il se sentait perdu lorsque le rôle s’était terminé pour lui à 23 ans.

Il avait des problèmes d’argent à l’âge de 29 ans et pensait qu’une sex tape pourrait faire de l’argent rapidement.

«Mon copain était chez moi et la rumeur disait que Paris Hilton avait fait 14 millions de dollars sur sa sex tape», a expliqué Diamond à Oprah dans son émission Where Are They Now?

«Et mon copain a dit: ’14 millions de dollars, sainte fumée. Où est la sex tape Screech? « Vous devez valoir au moins un million. » Et j’ai pensé: ‘Ouais, peut-être.’

« Il a également admis qu’il avait utilisé une » personne cascadeuse « à sa place pour avoir des relations sexuelles dans le film.

Et bien qu’il dise que cela lui a rapporté de l’argent, cela ne valait pas la peine d’être méprisé par les autres.

C’est aussi quelque chose à quoi il a dû faire face de la part de ses collègues de Saved By The Bell lorsqu’il a publié un livre scandaleux sur son expérience de la série.

Comment est mort Dustin Diamond?

Dustin est mort d’un cancer du poumon le 1er février, quelques heures seulement après avoir révélé son dernier souhait était de rencontrer le guitariste du groupe Tool.

On lui avait dit qu’il lui restait quelque chose de quelques semaines à un an ou deux, même si ses amis avaient espéré qu’il «survivrait à toute attente».

« Il y a deux choses que Dustin a demandé … la possibilité de parler de musique à Justin Chancellor et de pouvoir visiter Disney World pour voir Star Wars Galaxy Edge », a déclaré son ami Dan Block en exclusivité au Sun.

«Dustin apprenait à jouer plusieurs chansons de Tool et voulait fonder un groupe hommage à Tool. Il était en train de démarrer le groupe avant d’être diagnostiqué avec un cancer.

« Il jouait la chanson et jouait avec sa basse tout en regardant des vidéos YouTube. »

Bien qu’il ait été supposé que Diamond fumait, il a nié avoir jamais fumé des cigarettes avant son décès.

Il croyait son cancer de stade quatre était causé par «l’amiante et la moisissure» dans divers hôtels où il a séjourné tout en travaillant comme acteur et comédien de stand-up.

Qu’ont dit les co-stars de Dustin Diamond à propos de sa mort?

Beaucoup de réactions ont afflué après TMZ a révélé la mort inattendue de Diamond, en tant qu’ancien costar Mario Lopez n’a pas tardé à lui rendre hommage.

Il a tweeté: « Dustin, mon homme va vous manquer. La fragilité de cette vie est quelque chose qui ne doit jamais être pris pour acquis.

«Les prières pour votre famille continueront…»

L’autre ex-costar de Dustin, Mark-Paul Gosselaar, a également rendu hommage en ajoutant: « Profondément attristé d’apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie.

«Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En repensant à notre temps à travailler ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul a pu produire me manqueront. Une tarte au visage, mon camarade.

Tiffani Thiessen, qui a joué Kelly Kapowski sur la populaire sitcom, a écrit: «Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond.

« La vie est extrêmement fragile et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre pour acquis. Dieu accélère Dustin. »